DirectX 11 destekli Nvidia ekran kartları ilk çeyrek sonuna kalabilir

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Fermi mimarisinin yayımlanan resmi zar görüntüsü.

Üçüncü çeyrek finansal sonuçlarının değerlendirildiği konferans görüşmesinde Fermi mimarisini temel alan, DirectX 11 destekli yeni nesil ekran kartları için hacimli üretimin 2010'da başlayacağına dikkat çeken Nvidia'da, bekleyişin birkaç ay daha sürebileceği üzerinde duruluyor. A2 revizyonu için tasarım çalışmalarının Ekim ayında tamamlandığı konuşulan Fermi tabanlı GT300 GPU'sunun A3 revizyonundan önce hacimli üretime girmeyeceği ve revizyon çalışmalarının en iyi ihtimalle Aralık, büyük bir olasılıkla ise Ocak ayında tamamlanabileceği üzerinde duruluyor.

A1 revizyondan A2 revizyona geçiş çalışmaları 14 haftada tamamlanan GT300 için A3 revizyona geçişin 10 hafta daha alacağı dolayısıyla Ekim sonundan itibaren 10 haftalık süre dikkate alındığında hacimli üretime aday son silikonun Ocak ayında hazır olacağı öngörülüyor. Her ne kadar Aralık ayı içerisinde az sayıda kartın inceleme için dağıtılabileceği söylense de GeForce 300 serisi altında sunulması beklenen DirectX 11 destekli ekran kartlarının ilk çeyrek sonunu yani Mart ayını (CeBIT 2010?) bulabileceği, satış için iyimser tarihin ise Şubat ayı olabileceği iddia ediliyor.

Kimi kaynaklar Fermi tabanlı GeForce 300 serisi için yaygın satışın ikinci çeyreğe kalabileceğini söylese de Nvidia'nın, ilk çeyrekte satışa başlaması bekleniyor. Öte taraftan TSMC'nin verimlilik problemlerinden ötürü gelen talebi karşılamakta sıkıntı yaşayan AMD-ATi'nin, ay sona ermeden çift grafik işlemcili Radeon HD 5970 modelini duyurması, Ocak ayında ise Radeon HD 5400 ve 5600 serileri ile birlikte DirectX 11 destekli mobil GPU'larını lanse etmesi yani Nvidia'nın Fermi jenerasyonu ile aynı dönemde AMD-ATi'nin ürün gamını tamamlaması bekleniyor.