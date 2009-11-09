Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

DirectX 11 destekli Nvidia ekran kartları ilk çeyrek sonuna kalabilir

9 yıl
22,3b
1
71
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

DirectX 11 destekli Nvidia ekran kartları ilk çeyrek sonuna kalabilir
Tam Boyutta Gör

Fermi mimarisinin yayımlanan resmi zar görüntüsü.

Üçüncü çeyrek finansal sonuçlarının değerlendirildiği konferans görüşmesinde Fermi mimarisini temel alan, DirectX 11 destekli yeni nesil ekran kartları için hacimli üretimin 2010'da başlayacağına dikkat çeken Nvidia'da, bekleyişin birkaç ay daha sürebileceği üzerinde duruluyor. A2 revizyonu için tasarım çalışmalarının Ekim ayında tamamlandığı konuşulan Fermi tabanlı GT300 GPU'sunun A3 revizyonundan önce hacimli üretime girmeyeceği ve revizyon çalışmalarının en iyi ihtimalle Aralık, büyük bir olasılıkla ise Ocak ayında tamamlanabileceği üzerinde duruluyor.

A1 revizyondan A2 revizyona geçiş çalışmaları 14 haftada tamamlanan GT300 için A3 revizyona geçişin 10 hafta daha alacağı dolayısıyla Ekim sonundan itibaren 10 haftalık süre dikkate alındığında hacimli üretime aday son silikonun Ocak ayında hazır olacağı öngörülüyor. Her ne kadar Aralık ayı içerisinde az sayıda kartın inceleme için dağıtılabileceği söylense de GeForce 300 serisi altında sunulması beklenen DirectX 11 destekli ekran kartlarının ilk çeyrek sonunu yani Mart ayını (CeBIT 2010?) bulabileceği, satış için iyimser tarihin ise Şubat ayı olabileceği iddia ediliyor.

Kimi kaynaklar Fermi tabanlı GeForce 300 serisi için yaygın satışın ikinci çeyreğe kalabileceğini söylese de Nvidia'nın, ilk çeyrekte satışa başlaması bekleniyor. Öte taraftan TSMC'nin verimlilik problemlerinden ötürü gelen talebi karşılamakta sıkıntı yaşayan AMD-ATi'nin, ay sona ermeden çift grafik işlemcili Radeon HD 5970 modelini duyurması, Ocak ayında ise Radeon HD 5400 ve 5600 serileri ile birlikte DirectX 11 destekli mobil GPU'larını lanse etmesi yani Nvidia'nın Fermi jenerasyonu ile aynı dönemde AMD-ATi'nin ürün gamını tamamlaması bekleniyor.


Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
AlkanExclusive 9 yıl
bkz: nvidia sacmalamaya basladi artik

bkz: rekabet olayi kalmadi

bkz: rekabet yok, indirim yok

bkz: ati eline gecen bu firsati zam ustune zam yaparak degerlendirecektir

bkz: cocukla cocuk olmak
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Chris Brown 9 yıl
Msj lar gene uçmuş , pufffff diye.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
scutaro 9 yıl
@ XIII
Kendi yaptığın yorumun ne kadar anlamsız ve taşlayıcı olduğunu idrak edemiyorsun kalkmış bana laf söylüyorsun. Neyi açıklayacağım komik olan sensinki ismimi vererek mağdur gibi bir kelime kullanmışsın. Anlamını bilmediğin kelimeleri kullanıp dalga geçer gibi konuşursan bu şekildede cevabını alırsın.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
nirvanha 9 yıl
Neler oluyor yahu!..
Ben mi göremiyorum yoksa ..Ati kartlarının yanında,gt200 gpu'ları artık satılmıyor mu? Stoklara uğramıyor mu?Fiyatlarında düşüş mü oldu?Ati indirime mi girdi de herkes şimdi çok mutlu...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
sulo61gun 9 yıl
@nirvanha
indirim sırası önceliği nvidia da mı ati de mi sence
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
yekoo 9 yıl
ben alın almayın diye değil yargılamak için bekleyin dedim yoksa alın tabi ne alıyorsanız beklemenin sonu yok şu sektörde elini çabuk tutmak lazım.
ayrıca nvidianın gecikmesi aticileride etkiliyor alıcakları kartları 2 katı fiyata alıyorlar bir an önce çıkması 5 sewrisininde normal fiyatlara gerilemesi demek...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
sulo61gun 9 yıl
@yaman01
kimsenin sevindiğini zannetmiyorum sadece nvidiaya olan kızgınlıklarını dile geitriyodur millet. malum son bi kaç ay içinde olan gelişmeler nvdianın saçma ve yanıltıcı açıklamaları
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Cool Boy 9 yıl
GT300'lerin sözde 2009 haziran ayında çıkması bekleniyordu. 2010 yılının son çeyreği çıkacak herhalde
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
yekoo 9 yıl
ya bi bekleyin adamlar çok büyük bir projeyle geliyorlar. ole normal mimari değişikliği değil bu çıksın başarılı olamazsa o zaman zaten kullanıcılar verirler cevabını ama gelen şey sadece fps olmayacak söylediklerine göre. zaten çalışıyor adamlar üstünde ati gibi revize etmiyolar 3*** 4*** 5*** hep revize birbirlerinin revizesi yeni değiller bu durumda nvidianın gecikmesi normal zaten. tek sorun atinin elini çabuk tutması onlar için.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
575m 9 yıl
dx10un Nvidiadan kaç ay sonra çıktığını hatırlıyor musunuz? Peki pixel shader 3.0ı nvidia 6xx serisi ile sunarken atinin x800 serisi ile pixel shader 2.0la bir süre daha devam ettiğini kaç kişi hatırlıyor? İlk defa bir gecikme yaşadıklarını görüyorum ancak her zaman işlerini sağlam yapmışlardır.Bu noktada Nvidiayi takdir ederim.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
sulo61gun 9 yıl
@575m
asıl şimdi gecikme yaşamaması gerekirdi.çünkü kaç senedir aynı kartları ısıtıp ısıtıp sundu devamlı.bunu yapacağına yeni teknolojisi üzerinde daha yoğun çalışsaydı.gerçi aynı gecikmeyi ati de yaşamıştı ve 2900xt çıktığında sonu hüsran olmuştu
ama dediğim gibi nvidia g80 mimarisini çok fazla kullandı.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
mamad 9 yıl
575m

dx10un Nvidiadan kaç ay sonra çıktığını hatırlıyor musunuz? Peki pixel shader 3.0ı nvidia 6xx serisi ile sunarken ati'nin x800 serisi ile pixel shader 2.0la bir süre daha devam ettiğini kaç kişi hatırlıyor? İlk defa bir gecikme yaşadıklarını görüyorum ancak her zaman işlerini sağlam yapmışlardır.Bu noktada Nvidiayi takdir ederim.

Nvidia gecikmedi mi? Bkz: FX serisi... Ati'nin 9700'lerinden aylar sonra nvidia, ati'nin karşısına tam olarak dx9 desteği bile sağlamayan, yüksek güç tüketimli bir elektrik süpürgesi çıkarmıştı. Ayrıca sm3.0 desteğini nvidia 2004 yılında sunarken, ilk oyunlar 2005 sonbaharında geldi. O dönemde de ati daha sağlam bir sm3.0 desteği sunuyordu. DirectX api'si yönünden ati'nin herhangi bir kaybı olmadı şimdiye kadar. Ancak hd2900 derseniz, ona ben de katılırım. Gerçi o zaman da AMD ile olan birleşme süreci vardı. Ancak yine de teknoloji mazeret tanımıyor. Teknoloji her zaman "an"a bakıyor.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Hobar 9 yıl
ekran kartımndan memnunum benim açımdan gecikmesi için bir sakınca yok. ama yeni alacaklar şimdi alacakları 200$lık 5700 lerin nisanda 120 dolara düşeceğini unutmasınlar.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Mete Can Karahasan 9 yıl
Bu yine de hd57xxlerin daha iyi tercih olduğu gerçeğini değiştirmiyor bence. Bekle bekle nereye kadar, ama bugün alınsa elektrikten daha fazla tasarruf eden, sessiz ve sm5 & dx11 destekli ekran kartı. Kendi liginde performansı da geri değil. Bence iyi.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
sendomi 9 yıl
burdan anladağım şey nvidia atinin kartlarını çıkarmasıyla elinde tasarımı bulunan kartı komple değiştirmek zorunda kaldı çok daha iyi performans elde etmek için ama evdeki hesap çarşıyı tutmadı iş uzadıkça saçma salak haberler yapmaya başladırlar hatalarıda halledemediler iş iyice uzadı sonuç fermi bir dırt pozisyonuna geldi şu an için çıktığında iyi performans versede atı alan üsküdarı geçmiş olacağı için hem yeni nesil çalışmaları baya bir ilerlemiş olur hemde ati dx11 kartlarda kaymağı yedikten sonra nvidia devreye girince satışı artırmak için fiyatı düşürür nvidia'da buna cevap veremez haliyle yine meydan atinin olur nvidia'yı sevmem ama kartları keşke bir an önce çıkarsaydı ki rekabet olsaydı son kullanıcıya yarasaydı bu durum işi gittikçe zorlaşıyor nvidia'nın onlarda çok iyi biliyorlar bunu
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
XivA 9 yıl
geçen nvidia haberinde de yorum yapmıştım adam aynısını 1 hafta sonra söylüyor. nvidia nın böyle bir kartı yok. cinlinin elindeki süslü 285! nisana kadar nvidia dan hızlı bir kart beklemeyin. hatta nvidia galiba game ve 3d işini atiye bırakıyor (fiyatta rekabet edemedi). ama bu bizim için kötü olur. ati severim ama yanlız olunca sevmem rekabette güzeldir. ati yanlız kalınca kullanıcı dostlarını unutur be $ la dostluğu başlar bu da bizi üzer. nvidia üretim stratejisini değiştirip ati gibi ucuz az hızlı gpu yapması gerekir yoksa nvidia ile birlikte bizde batarız.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
sulo61gun 9 yıl
bazıları 5770 ü gereksiz veya pahalı bulurken şimdi almaya niyetlenmiş anlaşılan,bazıları da gt300 ler bekleniyor sloganı atıyor mu hala merak ediyorum
şaka bi yana rekabet açısından bu kötü oldu.bence fehminin ilk örnekleri fos çıktı performans olarak yeni bişeyler deniyelim diye zamanı uzatmış olabilirler.ama şubat mart gibi çıkan karttan atiyi performans olarak geçse bile fayda gelmez artık çünkü ati o zman indirim kartını da kullanacak ki zaten nvidia kartların pahalı olacağı belli gibi bişey.ati piyasayı o zamana kadar çoktan toplar zaten.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
CoreXXX 9 yıl
ben ati alacağım ama nvidianın bir an önce çıkmasını bekleyen biriyim, rekabet olmazsa kol gibi kazık yeriz, valla üzüldüm yaw,of nvidia of gecikecek zamanı buldun
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
TELESCOPE 9 yıl

CoreXXX

ben ati alacağım ama nvidianın bir an önce çıkmasını bekleyen biriyim, rekabet olmazsa kol gibi kazık yeriz, valla üzüldüm yaw,of nvidia of gecikecek zamanı buldun



birbirlerine göz kırparak rekabet oramını engellemeser bari
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ctrl+alt+delete 9 yıl
fermi çıkancaya kadar ati hd 6000 serisi çıkarır
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
12 Angry Men +349 Redeemertr +317 V4LKyR +299 KoşanBalık +200 madmahmutd +198 MacGyver. +173 Informed +155 WB +132 serdar_k +132 Txrboz +126
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
22339 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Ekran Kartı, nvidia
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 9 yıl Borderlands Artılar Eksiler Videosu 9 yıl Compro U890F USB TV Kartı video inceleme 9 yıl AMD Phenom II X4 965 Black Edition C3 revizyon ile dünya rekorunu kırdık Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Huawei'ye bir yaptırım daha: Telefonlarında
DonanımHaber
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
Manuel vites mi, Otomatik vites mi
DH Forum
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
VPG Türkiye Espor FIFA Pro Clubs Ligi
Bölüm Sonu Canavarı
★ Redmi Note 7★ SATIŞA ÇIKTI
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim