DirectX 11 destekli Nvidia ekran kartları ilk çeyrek sonuna kalabilir

Fermi mimarisinin yayımlanan resmi zar görüntüsü.
Üçüncü çeyrek finansal sonuçlarının değerlendirildiği konferans görüşmesinde Fermi mimarisini temel alan, DirectX 11 destekli yeni nesil ekran kartları için hacimli üretimin 2010'da başlayacağına dikkat çeken Nvidia'da, bekleyişin birkaç ay daha sürebileceği üzerinde duruluyor. A2 revizyonu için tasarım çalışmalarının Ekim ayında tamamlandığı konuşulan Fermi tabanlı GT300 GPU'sunun A3 revizyonundan önce hacimli üretime girmeyeceği ve revizyon çalışmalarının en iyi ihtimalle Aralık, büyük bir olasılıkla ise Ocak ayında tamamlanabileceği üzerinde duruluyor.
A1 revizyondan A2 revizyona geçiş çalışmaları 14 haftada tamamlanan GT300 için A3 revizyona geçişin 10 hafta daha alacağı dolayısıyla Ekim sonundan itibaren 10 haftalık süre dikkate alındığında hacimli üretime aday son silikonun Ocak ayında hazır olacağı öngörülüyor. Her ne kadar Aralık ayı içerisinde az sayıda kartın inceleme için dağıtılabileceği söylense de GeForce 300 serisi altında sunulması beklenen DirectX 11 destekli ekran kartlarının ilk çeyrek sonunu yani Mart ayını (CeBIT 2010?) bulabileceği, satış için iyimser tarihin ise Şubat ayı olabileceği iddia ediliyor.
Kimi kaynaklar Fermi tabanlı GeForce 300 serisi için yaygın satışın ikinci çeyreğe kalabileceğini söylese de Nvidia'nın, ilk çeyrekte satışa başlaması bekleniyor. Öte taraftan TSMC'nin verimlilik problemlerinden ötürü gelen talebi karşılamakta sıkıntı yaşayan AMD-ATi'nin, ay sona ermeden çift grafik işlemcili Radeon HD 5970 modelini duyurması, Ocak ayında ise Radeon HD 5400 ve 5600 serileri ile birlikte DirectX 11 destekli mobil GPU'larını lanse etmesi yani Nvidia'nın Fermi jenerasyonu ile aynı dönemde AMD-ATi'nin ürün gamını tamamlaması bekleniyor.
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bkz: rekabet olayi kalmadi
bkz: rekabet yok, indirim yok
bkz: ati eline gecen bu firsati zam ustune zam yaparak degerlendirecektir
bkz: cocukla cocuk olmak
Kendi yaptığın yorumun ne kadar anlamsız ve taşlayıcı olduğunu idrak edemiyorsun kalkmış bana laf söylüyorsun. Neyi açıklayacağım komik olan sensinki ismimi vererek mağdur gibi bir kelime kullanmışsın. Anlamını bilmediğin kelimeleri kullanıp dalga geçer gibi konuşursan bu şekildede cevabını alırsın.
Ben mi göremiyorum yoksa ..Ati kartlarının yanında,gt200 gpu'ları artık satılmıyor mu? Stoklara uğramıyor mu?Fiyatlarında düşüş mü oldu?Ati indirime mi girdi de herkes şimdi çok mutlu...
indirim sırası önceliği nvidia da mı ati de mi sence
ayrıca nvidianın gecikmesi aticileride etkiliyor alıcakları kartları 2 katı fiyata alıyorlar bir an önce çıkması 5 sewrisininde normal fiyatlara gerilemesi demek...
kimsenin sevindiğini zannetmiyorum sadece nvidiaya olan kızgınlıklarını dile geitriyodur millet. malum son bi kaç ay içinde olan gelişmeler nvdianın saçma ve yanıltıcı açıklamaları
asıl şimdi gecikme yaşamaması gerekirdi.çünkü kaç senedir aynı kartları ısıtıp ısıtıp sundu devamlı.bunu yapacağına yeni teknolojisi üzerinde daha yoğun çalışsaydı.gerçi aynı gecikmeyi ati de yaşamıştı ve 2900xt çıktığında sonu hüsran olmuştu ama dediğim gibi nvidia g80 mimarisini çok fazla kullandı.
Nvidia gecikmedi mi? Bkz: FX serisi... Ati'nin 9700'lerinden aylar sonra nvidia, ati'nin karşısına tam olarak dx9 desteği bile sağlamayan, yüksek güç tüketimli bir elektrik süpürgesi çıkarmıştı. Ayrıca sm3.0 desteğini nvidia 2004 yılında sunarken, ilk oyunlar 2005 sonbaharında geldi. O dönemde de ati daha sağlam bir sm3.0 desteği sunuyordu. DirectX api'si yönünden ati'nin herhangi bir kaybı olmadı şimdiye kadar. Ancak hd2900 derseniz, ona ben de katılırım. Gerçi o zaman da AMD ile olan birleşme süreci vardı. Ancak yine de teknoloji mazeret tanımıyor. Teknoloji her zaman "an"a bakıyor.
birbirlerine göz kırparak rekabet oramını engellemeser bari