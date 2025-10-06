Humain Horizon Pro: Windows ve uygulama yok, sadece AI var

Humain AI CEO’su Tareq Amin, etkinlikte yaptığı açıklamada şirketinin amacının sadece donanım üretmek olmadığını, aksine PC kullanım paradigmasını kökten değiştirmek olduğunu vurguladı. Amin, Windows’un 1981’den bu yana temel paradigmalarını koruduğunu, Humain Horizon’un ise bu yaklaşımı tamamen değiştireceğini belirtti.
Sistem, yerel yapay zeka görevlerini hız ve gizlilik açısından yönetirken, bulut destekli yapay zekayı da uygun durumlarda devreye alabiliyor ve tüm görevleri doğal dil komutları üzerinden organize ediyor.
Uygulama yok, komut var
Demo sırasında OS, Windows on Arm üzerine bir kullanıcı arayüzü katmanı olarak gösterildi. Demo sisteminde ekranda görsel üretimi, bilgi arama, doküman özetleme, hisse araştırması ve hikaye üretimi gibi altı görev seçeneği sunuldu. Demo versiyonu daha çok iş ve eğitim odaklı olsa da gelecekte sistemin öğrenciler ve tüketiciler için özelleştirileceği, iş odaklı Pro modellerin ise farklı bir görev setiyle sunulacağını belirtti.
Humain’in tanıtım materyallerine göre Horizon Pro, oldukça iddialı bir şekilde insan düşüncesinden 100 kat daha hızlı çalışabiliyor.
Amin, bunun ölçülebilir bir değer olmadığını kabul etmekle birlikte, sıfır gecikmeli açılma süresi, 18 saatten fazla pil ömrü ve rakiplere kıyasla yüzde 40’a varan daha düşük enerji tüketimi gibi daha somut özellikleri vurguladı. Bunların büyük kısmı, bilgisayarı çalıştıran Snapdragon X Elite X1E-80-100 çipi ve çipin verimli NPU birimi sayesinde mümkün oluyor. Testteki modelde 32 GB RAM ve 1 TB SSD bulunuyor, ayrıca 2.880×1.880 çözünürlüklü OLED ekran Samsung tarafından sağlanmış. Bağlantı seçenekleri arasında Wi-Fi 7 yer alıyor.
CEO, Horizon Pro'nun premium bir kurumsal çözüm olduğunu ancak mevcut çözümlere kıyasla yüzde 40'a kadar daha uygun fiyatla ve abonelik modeliyle sunulacağını açıkladı. Öğrenciler için sunulacak Horizon S modeli, modem bağlantısıyla gelecek ve lansmanda 500 adet ücretsiz model dağıtılacak. Ayrıca Horizon Ultra modeli de planlanıyor ancak bunun hakkında herhangi bilgi bulunmuyor.
