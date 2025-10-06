Humain Horizon Pro: Windows ve uygulama yok, sadece AI var

Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Tam Boyutta Gör Snapdragon Summit 2025’te Suudi Arabistan merkezli Humain AI, tümüyle yapay zeka tabanlı Horizon Pro PC adındaki ilk bilgisayarını tanıttı. Geleneksel uygulamalar ve simgeler yerine kullanıcıların doğal dil komutlarıyla bilgisayarı yönetmesine olanak tanıyan bu sistem, iş dünyasında yapay zeka kullanımında devrim niteliğinde bir adım olarak gösteriliyor.

Humain AI CEO’su Tareq Amin, etkinlikte yaptığı açıklamada şirketinin amacının sadece donanım üretmek olmadığını, aksine PC kullanım paradigmasını kökten değiştirmek olduğunu vurguladı. Amin, Windows’un 1981’den bu yana temel paradigmalarını koruduğunu, Humain Horizon’un ise bu yaklaşımı tamamen değiştireceğini belirtti.

Sistem, yerel yapay zeka görevlerini hız ve gizlilik açısından yönetirken, bulut destekli yapay zekayı da uygun durumlarda devreye alabiliyor ve tüm görevleri doğal dil komutları üzerinden organize ediyor.

Uygulama yok, komut var

Tam Boyutta Gör Horizon serisi bilgisayarlar, Humain One işletim sistemi ile çalışıyor. 27 Ekim tarihinde çıkacağı söylenen bu işletim sistemi, kullanıcıların verdiği çok parçalı görevleri arka planda, “ajanlar” aracılığıyla yürüterek hem iş hem de günlük yaşamda üretkenliği artırmayı hedefliyor. Humain’in LLM tabanlı yapay zeka modeli başlangıçta Arapça olarak eğitildi ve dizüstü bilgisayar Suudi Arabistan’da tasarlandı.

Demo sırasında OS, Windows on Arm üzerine bir kullanıcı arayüzü katmanı olarak gösterildi. Demo sisteminde ekranda görsel üretimi, bilgi arama, doküman özetleme, hisse araştırması ve hikaye üretimi gibi altı görev seçeneği sunuldu. Demo versiyonu daha çok iş ve eğitim odaklı olsa da gelecekte sistemin öğrenciler ve tüketiciler için özelleştirileceği, iş odaklı Pro modellerin ise farklı bir görev setiyle sunulacağını belirtti.

Humain’in tanıtım materyallerine göre Horizon Pro, oldukça iddialı bir şekilde insan düşüncesinden 100 kat daha hızlı çalışabiliyor.

Amin, bunun ölçülebilir bir değer olmadığını kabul etmekle birlikte, sıfır gecikmeli açılma süresi, 18 saatten fazla pil ömrü ve rakiplere kıyasla yüzde 40’a varan daha düşük enerji tüketimi gibi daha somut özellikleri vurguladı. Bunların büyük kısmı, bilgisayarı çalıştıran Snapdragon X Elite X1E-80-100 çipi ve çipin verimli NPU birimi sayesinde mümkün oluyor. Testteki modelde 32 GB RAM ve 1 TB SSD bulunuyor, ayrıca 2.880×1.880 çözünürlüklü OLED ekran Samsung tarafından sağlanmış. Bağlantı seçenekleri arasında Wi-Fi 7 yer alıyor.

CEO, Horizon Pro’nun premium bir kurumsal çözüm olduğunu ancak mevcut çözümlere kıyasla yüzde 40’a kadar daha uygun fiyatla ve abonelik modeliyle sunulacağını açıkladı. Öğrenciler için sunulacak Horizon S modeli, modem bağlantısıyla gelecek ve lansmanda 500 adet ücretsiz model dağıtılacak. Ayrıca Horizon Ultra modeli de planlanıyor ancak bunun hakkında herhangi bilgi bulunmuyor.

