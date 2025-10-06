Siemens’ten 1.68 MW’lık elektrikli araç şarj istasyonu

1.500 amper ve 1,68 MW
Sistem yapısı itibarıyla merkezi bir kontrol kabini ve buna bağlı bir veya birden fazla şarj ünitesinden oluşuyor. Bu şarj noktaları kontrol kabininden 300 metreye kadar uzağa yerleştirilebiliyor. Kabin üç farklı boyut seçeneğiyle sunuluyor ve 1.500 amper akımda 480 kW ile 1,68 MW arasında güç sağlayabiliyor.
MCS standardı şu anda yalnızca otobüs ve kamyonlarda kullanılıyor. Bu araçlarda genellikle 500 kWh ve üzeri batarya paketleri bulunuyor ve CCS üzerinden şarj oldukça uzun sürüyor. Bu nedenle Sicharge Flex, özellikle ağır ticari taşımacılık için gelecek yıllara dönük güvenli bir yatırım olarak değerlendiriliyor.
Bu arada Siemens’in sistemi aynı anda farklı senaryolara uyum sağlayabiliyor. Bir Sicharge Flex kurulumu altı CCS veya dört MCS şarj noktasına kadar destek sunabiliyor. Ayrıca CCS ve MCS çıkışları aynı ünite üzerinde kombine edilebiliyor. İlerleyen dönemde 12 veya 18 CCS çıkışlı versiyonların da pazara sunulacağı açıklandı.
Şirketin ilk müşterisi de belli oldu. Avusturyalı enerji şirketi OMV, bir akaryakıt istasyonuna Sicharge Flex kuracak. Bu lokasyon hem elektrikli otomobiller hem de otobüs ve kamyonlar için hizmet verecek. İlk etapta 6 şarj noktası kurulacak, şebeke güçlendirmesi tamamlandıktan sonra sayı 10'a çıkarılacak. Sicharge Flex'in 2026'da piyasaya sunulması planlanıyor.
