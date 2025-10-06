Siemens’ten 1.68 MW’lık elektrikli araç şarj istasyonu

Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Tam Boyutta Gör Siemens, elektrikli ağır vasıtalar için geliştirdiği yeni megawatt şarj sistemi Sicharge Flex’i tanıttı. Şirketin yeni ürünü, yalnızca yaygın kullanılan CCS standardını değil, aynı zamanda elektrikli otobüs ve kamyonlar için geliştirilen yeni MCS (Megawatt Charging System) standardını da destekliyor. Sicharge Flex, 1,68 megawatta (MW) kadar çıkabilen güç kapasitesiyle mevcut rakip çözümlerden daha yüksek bir performans sunuyor.

1.500 amper ve 1,68 MW

Sistem yapısı itibarıyla merkezi bir kontrol kabini ve buna bağlı bir veya birden fazla şarj ünitesinden oluşuyor. Bu şarj noktaları kontrol kabininden 300 metreye kadar uzağa yerleştirilebiliyor. Kabin üç farklı boyut seçeneğiyle sunuluyor ve 1.500 amper akımda 480 kW ile 1,68 MW arasında güç sağlayabiliyor.

Tam Boyutta Gör Ancak maksimum 1,68 MW gücün tek bir araca sağlanabilmesi için güçlü bir şebeke bağlantısı ve bu kapasiteyi destekleyen araç altyapısı gerekiyor. Günümüzde MCS bağlantısına sahip araç sayısı sınırlı.

MCS standardı şu anda yalnızca otobüs ve kamyonlarda kullanılıyor. Bu araçlarda genellikle 500 kWh ve üzeri batarya paketleri bulunuyor ve CCS üzerinden şarj oldukça uzun sürüyor. Bu nedenle Sicharge Flex, özellikle ağır ticari taşımacılık için gelecek yıllara dönük güvenli bir yatırım olarak değerlendiriliyor.

En güvenilir ve en sorunlu otomobiller açıklandı 13 sa. önce eklendi

Bu arada Siemens’in sistemi aynı anda farklı senaryolara uyum sağlayabiliyor. Bir Sicharge Flex kurulumu altı CCS veya dört MCS şarj noktasına kadar destek sunabiliyor. Ayrıca CCS ve MCS çıkışları aynı ünite üzerinde kombine edilebiliyor. İlerleyen dönemde 12 veya 18 CCS çıkışlı versiyonların da pazara sunulacağı açıklandı.

Şirketin ilk müşterisi de belli oldu. Avusturyalı enerji şirketi OMV, bir akaryakıt istasyonuna Sicharge Flex kuracak. Bu lokasyon hem elektrikli otomobiller hem de otobüs ve kamyonlar için hizmet verecek. İlk etapta 6 şarj noktası kurulacak, şebeke güçlendirmesi tamamlandıktan sonra sayı 10’a çıkarılacak. Sicharge Flex’in 2026’da piyasaya sunulması planlanıyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: