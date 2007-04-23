Dizüstü bilgisayarlara yönelik yeni teknolojiler

Dizüstü dünyası her geçen gün yeni gelişmelere sahne oluyor. Intel'in Çin'de yapılan geliştiriclier forumunda tanıttığı ve DAT adını verdiği otomatik-overclock özelliğinden sonra AMD tarafında da dizüstü bilgisayarlara yönelik olarak "Hybrid" grafik yetenekleri konusunda önemli gelişmeler var. Bilindiği gibi dizüstü bilgisayarların en önemli dezavatajı batarya süreleri. Zira üretici tarafında sıkıntı yaratan bu durum özellikle güçlü bir konfigürsayona sahip dizüstü bilgisayar hazırlanmak istediğinde malesef elleri bağlıyor ve kullanılacak alternatif donanım sayısını en aza indirebiliyor. Batarya sürelerini uzutma konusunda ayrı kolda yapılan çalışmaların yanı sıra üreticilerde daha az güç tüketen ama gerektiğinde daha fazla gücü de ihtiyaç duyulduğunda kullanıcılarına sağlayabilecek çözümler konusunda çalışmaktalar.

Dynamic Acceleration Technology (DAT)

Intel'in geçtiğimiz günlerde IDF'de tanıttığı en önemli yeniliklerden birisi DAT adı verilen teknolojiydi. Bu teknoloji ile Intel dizüstü bilgisayar kullanıcılarına ihtiyaç duyulduğunda daha fazla performans sunmayı amaçlıyor. Firmanın açıklamalarına göre, DAT teknolojisi ile daha fazla performans sağlamak adına üründe kullanılan işlemci otomatik olarak overclock ediliyor. Bu noktada sorun yok gibi zira overclock dizüstü bilgisayarlar için de yeni bir gelişme değil. Tabii kulakları tırmalayan ve problem yaratması beklenen sorun ise, overclock sonucunda artan saat hızlarına paralel olarak işlemcinin güç tüketiminin de artması ve bu durumun dizüstü bilgisayarların toplam batarya süresine olumsuz olarak etki edebilmesi gösteriliyor.

İşte tam burada Intel tekrar devreye giriyor zira DAT teknolojisinin en önemli özelliği performansı arttırırken işlemcinin güç tüketimini de belli bir çizgide tutmayı başarabilmesi. Intel bunu dizüstü bilgisayarlarda kullanılan çift çekirdekli işlemcilerin her bir çekirdeğine farklı bir karakter yükleyerek yapıyor. Yani DAT ile performans artışı sağlayabilmek için işlemci çekirdeklerinden birinin saat hızı ciddi şekilde arttırılırken diğer çekirdeğin pozisyonu ise mümkün olduğu kadar düşük güç çekebilecek konuma getiriliyor. Bu sayede Intel artan saat hızı dolayısıyla günlük kullanımda genel bir performans artışı sağlayabileceğinin altını çizerken diğer çekirdek vasıtasıyla işlemcinin ve dolayısyla dizüstü bilgisayarın toplam güç tüketiminde önemli bir artış görülmüyor ve kullanım süresi de düşmüyor.

Intel yeni DAT teknolojisini büyük bir ihtimalle 9 Mayıs'da lanse edeceği Santa Rosa platformuna paralel olarak duyurması beklenirken yeni teknolojinin dizüstü bilgisayarlarda kullanılan Core tabanlı gücnel tüm işlemciler ile kullanılması bekleniyor.

AMD'den "Hybrid" Grafik Yeteneği

Günümüz modern dizüstü bilgisayarlarının genellikle büyük bir bölümünde entegre grafik işlemci kullanılmakta. Bunu Intel'in entegre grafik işlemci konusunda pazar lideri olmasından da anlayabiliriz. Dizüstü bilgisayarların büyük bit bölümünde harici ekran kartı kulalnılmamasının ise iki önemli sebebi bulunuyor. Bunlar bartarya süresi ve maliyetler. Bu duruma maliyetler bir yere kadar etki edebilirken altı çizilen en önemli sorun harici ekran kartlarının sunudğu yüksek performansın yanında güç tüketimi konusunda da bonkör davranmaları ve toplam batarya süresini aşağıya çekebilmeleri en önemli sorun olarak göstereiliyor.

Bilindiği gibi Ocak ayında Las Vegas'da yapılan CES fuarında Asus da XG Station adı verilen ve dizüstü bilgisayralara yönelik olarak hazırlanan ayrı bir ekran kartı çözümünü kullanıcılarını sunmuştu. Asus'a göre kullanııclar özellikle iş için sürekli seyahaet etmek ve hareket halinde olma durumlarında dizüstü bilgisayaların entegre grafik işlemcilerni kullanabileceklerini ama eve gelip oyun oynamak isteidklerinden ise XG Station'a devreye sokarak 3B dünyasının derinliklerine inebileceklerini ifade etmişti.

AMD'nin üzerinde çalıştığı Hybrid grafik teknolojisi de esasında benzer bir fikri esas alıyor. 2008 yılında devreye sokmak istediği Hybrid grafik teknolojisi ile AMD kullanıcılarına uzun süreli batarya kullanımını ve yüksek peformansı bir arada sunmayı heefliyor. AMD yeni teknolojisi ile birlikte dizüstü bilgisayarlarında hem entegre grafik işlemciyi hemde harici bir ekran kartını bir arada sunmayı amaçlamakta.. Firmanın üzerinde çalışmakta olduğu yeni teknolojisine göre, dizüstü bilgisayarlar gücü bataryadan aldıklarından grafik konusunda entegre grafik işlemci operasyonda olacak ama dizüstü bilgisayar ihtiyaç duyuduğu gücü şebekeden çekmeye başladığından ise harici ekran kartını devreye girecek. Üstelik entegre grafik işlemciden harici ekran kartını geçis otomatik gerçekleşebilecek ve geçiş dolayısıyla sistemi yeniden başlatma durumu da olmayacak.

AMD yeni teknolojisi üzerindeki çalışmalarını devam ettiriyor ve büyük bir ihtimalle de 2008 yılı başında da kullanımına başlayacak. Firmanın dizüstü platformuna yönelik asıl bombası ise 2009 sonu veya 2010 başında lanse edeceği Fusion teknolojisi olacak.

Diğer Gelişmeler:

Intel'den Mobil SLI

Dizüstü bilgisayarlara yönelik iki önemli gelişme daha bulunuyor. Bilindiği gibi Intel'in Core 2 işlemcilere yönelik geliştirdiği gerek 965 gerekse de 975 yonga setlerinde malesef SLI desteği bulunmuyor. İllegal olarak ince ayar çekilmiş bazı sürücüler ile zaman zaman bu yonga setleri üzerinde SLI teknolojisi çalıştırılmış olmasına rağmen Intel ile Nvidia malesef çeşitli sebeplerden dolayı lisans anlaşmasına varamadılar. Sebepleri açıklanmamak ile birlikte anlaşmama yapılamamasının en büyük sebebinin Intel'in yonga setlerinin AMD-ATi tarafında Crossfire teknolojisine sahip olması gösteriliyor. Zira INtel Çin'de yapılan IDF'de dizüstü bilgisayarlar için resmi SLI platformunu duyurdu.

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Intel yüksek performanslı, üst sınıf dizüstü bilgisayarlara zaten bir süredir yurt dışında faliyet gösteren önemli üeticilerin ürettiği SLI destekli dizüstü bilgisayar çözümlerini farklı bir boyuta taşıyarak Nvidia'nın SLI teknolojisine destek veren mobil yonga setlerini duyurdu. Aslına bakılırsa yonga setleri şu an kullanılanlardan ve 9 Mayıs'ta Santa Rosa ile kullanıma sokulacak yoonga setlerinin ta kendileri zira destek verecek yonga setleri arasında i945PM, i945GM, PM965 ve GM965 (son ikisi Santa Rosa platformu için) yer alıyor. Tabii SLI desteğini sağlayabilmek adına değişiklik güney köprülerinden yapılacak ve çift ekran kartı destekleyecek Intel tabanlı dizüstü bilgisayarlarda güney köprüsü olarak ICH7M ve ICH8M yerine Nvidia çözümü olan nForce 100 kullanılacak ve bu sayede ekran kartlarının güney köprüsü üzerinde haberleşmeleri sağlanarak SLI teknolojisi sağlanmış olacak.

Tabii firmaların bu uygulamaya çok daha önce geçtiğini yazının başında belirtmiştik. Zira performans segmentine yönelik elit ürünleri ile tanınan Dell'in alt markası Alienware de bir süre önce yine Nvidia'nın nForce 100 yongasını kullanan ve iki adet GeForcen Go 7950GTX ile SLI teknolojisine destek veren modeli area-51 m9750'yi lanse etmişti.



Bağımsız Çekirdekler ile Çok Çekirdekli Harikalar Dünyası

Gerek masaüstü gerekse de dizüstü bilgisayarlarda geride bıraktığımız 2006 yılı özellikle çift çekirdekli işlemcilere geçiş süreci adına adeta bir milat oldu. Kullanımı ciddi şekilde artan çift çekirdekli işlemcilerin etkileri doğal olarak dizüstü bilgisayarlara da yansıdı ve artık neredeyse tek çekirdekli işlemci kullanan dizüstü bilgisayar satılmaz oldu. Fakat işlemcilerin güç tüketimleri özellikle 4 çekirdekli işlemcilerin dizüstü tarafına geçiş sürecini uzatması tahmin edilirken AMD farklı bir yaklaşımla bu süreyş kısaltacak gibi.

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AMD'nin üzerinde çalıştığı yeni nesil mikroişlemci mimarisi olan K10'u esas alan yeni nesil işlemcilerin çok ilginç ve firma adına iddialı bir özelliği var. Zira özellikle K10 mimarisini kullanan çift ve 4 çekirdekli işlemcilerde çekirdekler birbirlerinden bağımsız olarak çalışabiliyorlar. Yani bugün aldığınız çift ve 4 çekirdekli bir işlemcinin tüm çekirdeklerinin çalışma frekansı aynıdır. AMD ise geliştirdiği gelişmiş güç yönetim teknolojisinin bir yansıması olarak her çekirdeği farklı hızlarda çalıştıracak.Yani 4 çekirdekli bir işlemcinin her çekirdeği kullanıcı tarafında etkin olan uygulamaya göre davranarak farklı saat hızlarında veya farklı modlarda çalışabilecekler.

Yeni nesil masaüstü işlemcileri ile soket AM2+ platformuna yönelik sunuclacak bu teknolojiyi AMD 2008 yılında duyuruacağı kod adı Griffin olan yeni nesil mobil işlemcileri ile dizüstü bilgisayarlara da getirmeyi hedefliyor. Firma bu teknoloji ile dizüstü bilgşsayarları çok çekirdekli dünyalara taşımanın yanında performansı arttıracağını ve batarya kullanım süresini de kısaltmayacağını iddia ediyor.