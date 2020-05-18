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    Doğada bir yıl içinde çözünebilen %100 bitki bazlı şişeler geliştiriliyor

    Kâğıt Şişe Projesi adı verilen çalışmayla doğada 1 yıl içinde çözünebilen %100 bitki bazlı şişe üretmek için kolları sıvayan Hollanda merkezli Avantium, büyük şirketlerin desteğini aldı.
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    Diğer Bilim ve Teknoloji
    Gökhan G.
    Editör
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    Doğada bir yıl içinde çözünebilen %100 bitki bazlı şişeler geliştiriliyor
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    Plastik şişelere olan ihtiyacımızı sonsuza kadar değiştirebilecek potansiyele sahip bir projeye Hollanda merkezli Carslberg ve ABD’li Coca Cola gibi firmalardan destek geldi. Plastiği bitki bazlı malzemeden üretmeyi hedefleyen projede, geliştirilecek ürünler doğada 1 yıl içinde çözünebilecek. Gübre yardımıyla elde edilen bu süre, şişeler tek başlarına doğaya bırakıldığında 3 yıla kadar çıkacak.

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    Bir plastik şişenin doğada,yaklaşık 400 yıl içinde çözündüğü göz önüne bulundurulduğunda devrimsel olarak telaffuz edilebilecek gelişmenin arkasında, Hollanda merkezli yenilenebilir kimyasal şirketi Avantium ve şişe üretimi konusunda uzmanlaşmış ALPLA isimli şirketler bulunuyor.

    Klasik şişelere kıyasla daha iyi ısı yalıtımı

    Kâğıt Şişe Projesi adı verilen çalışmada buğday, mısır ve pancardan elde edilen şeker söz konusu plastik şişelerin üretiminde kullanılacak. %100 bitki bazlı ve geri dönüştürülebilir polimerden (polietilen furanoat-PEF) üretilecek şişelerin klasik şişelere kıyasla üstün ısı yalıtımı başarımı göstereceği ifade ediliyor. Bitki bazlı şişeler asitli içeceklerde de rahatlıkla kullanılabiliyor.

    Doğada bir yıl içinde çözünebilen %100 bitki bazlı şişeler geliştiriliyor

    Avantium’un CEO’su Tom van Aken, proje kapsamında yaptığı açıklamada “Bitki bazlı plastiğin sürdürülebilirlik karnesi çok yüksek çünkü, üretiminde hiç fosil yakıt kullanılmıyor ve doğada çok hızlı çözünebiliyor.” ifadelerini kullanmış. Her yıl yaklaşık 300 milyon ton plastiğin fosil yakıtlar kullanılarak üretilmesi ve bu durumun iklim değişikliği ile okyanuslardaki mikro plastik  sorununa yaptığı katkılar göz önünde bulundurulduğunda van Aken’in sözleri gerçekten umut verici görünüyor.

    Danone, L'Oreal ve The Absolut Company gibi şirketlerinde desteğini alan projenin ilk ürünleri her şey planlandığı şekilde ilerlerse 2023 gibi raflarda olabilir. Sürdürülebilir bir gelecek için ciddi bir atılım olan proje ile ilgili yeni bilgiler ortaya çıktıkça sizleri bilgilendirmeye devam edeceğiz.



    Kaynakça https://www.ladbible.com/news/news-coca-cola-and-carlsberg-back-plant-based-bottles-project-20200518 https://www.theguardian.com/environment/2020/may/16/the-end-of-plastic-new-plant-based-bottles-will-degrade-in-a-year Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (5) Yorum Yaz Forumda Gör
    Virtual Reality 1 sa.
    Helal olsun bu şirkete.

    Tabiatı katleden, insanlığı kanser eden petrol ürünlerine bağımlılığımız ne kadar azalırsa o kadar iyidir.
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    12 Angry Men (12 Angry Men ) 6 sa.
    Umarım gerçekleşir ve standart hale gelir. Dünya nın en çok ihtiyacı olan ürünlerden birisi. Her yer plastik çöpü dolu.
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    CeradeTairin 6 sa.
    Çok iyi gerçekten.Sadece şişeyle sınırlı kalmayıp tüm plastik malzemelerin yerini alsa güzel olur.
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    veteriner69 7 sa.
    İnanılmaz önemli bir icat.
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    DH Misafiri 8 sa.
    katiyyen gerekli birşey hem şuan üretilen pet şişeler içerisindeki sıvıya karıştığı için zararlı hem de petrokimya ürünü karbon salınımı ve doğada kolay kolay çözülmemesi cabası bitki bazlı şişeler belkide cam karışımlı da olabilir şu anki petlerin değişmesi gerekiyor devletin petlere zam yapıp şirketlerin bu konuda arge yapması lazım bu konuda atağı şişecamdan bekliyorum hadi hayırlısı
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