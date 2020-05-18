Doğada bir yıl içinde çözünebilen %100 bitki bazlı şişeler geliştiriliyor

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Plastik şişelere olan ihtiyacımızı sonsuza kadar değiştirebilecek potansiyele sahip bir projeye Hollanda merkezli Carslberg ve ABD’li Coca Cola gibi firmalardan destek geldi. Plastiği bitki bazlı malzemeden üretmeyi hedefleyen projede, geliştirilecek ürünler doğada 1 yıl içinde çözünebilecek. Gübre yardımıyla elde edilen bu süre, şişeler tek başlarına doğaya bırakıldığında 3 yıla kadar çıkacak.

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Bir plastik şişenin doğada,yaklaşık 400 yıl içinde çözündüğü göz önüne bulundurulduğunda devrimsel olarak telaffuz edilebilecek gelişmenin arkasında, Hollanda merkezli yenilenebilir kimyasal şirketi Avantium ve şişe üretimi konusunda uzmanlaşmış ALPLA isimli şirketler bulunuyor.

Klasik şişelere kıyasla daha iyi ısı yalıtımı

Kâğıt Şişe Projesi adı verilen çalışmada buğday, mısır ve pancardan elde edilen şeker söz konusu plastik şişelerin üretiminde kullanılacak. %100 bitki bazlı ve geri dönüştürülebilir polimerden (polietilen furanoat-PEF) üretilecek şişelerin klasik şişelere kıyasla üstün ısı yalıtımı başarımı göstereceği ifade ediliyor. Bitki bazlı şişeler asitli içeceklerde de rahatlıkla kullanılabiliyor.

Avantium’un CEO’su Tom van Aken, proje kapsamında yaptığı açıklamada “Bitki bazlı plastiğin sürdürülebilirlik karnesi çok yüksek çünkü, üretiminde hiç fosil yakıt kullanılmıyor ve doğada çok hızlı çözünebiliyor.” ifadelerini kullanmış. Her yıl yaklaşık 300 milyon ton plastiğin fosil yakıtlar kullanılarak üretilmesi ve bu durumun iklim değişikliği ile okyanuslardaki mikro plastik sorununa yaptığı katkılar göz önünde bulundurulduğunda van Aken’in sözleri gerçekten umut verici görünüyor.

Danone, L'Oreal ve The Absolut Company gibi şirketlerinde desteğini alan projenin ilk ürünleri her şey planlandığı şekilde ilerlerse 2023 gibi raflarda olabilir. Sürdürülebilir bir gelecek için ciddi bir atılım olan proje ile ilgili yeni bilgiler ortaya çıktıkça sizleri bilgilendirmeye devam edeceğiz.

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