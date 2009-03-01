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Donanım Haber, Almanya'dan "CeBIT Özel" yayınına başlıyor

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
9,6b
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Donanım Haber, Almanya'dan
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Donanım dünyasının merakla beklediği CeBIT 2009 fuarı için artık geri sayım başladı. Alanında dünyanın en büyük etkinliklerinden birisi olan fuar, önümüzdeki Salı günü Almanya'nın Hannover kentinde kapılarını açacak ve ziyaretçilerini kabul etmeye başlayacak. Türkiye'nin en büyük donanım ve teknoloji portalı olan ve sınırları da aşarak çok sayıda Uluslararası habere imza atmayı başaran Donanım Haber olarak biz de CeBIT 2009 fuarındaki yerimizi alıyoruz.

Fuar süresince yaşanan gelişmeleri, tanıtılan yeni ürünleri ve lansmanları gerek haberlerimiz gerekse de videolarımız aracılığıyla fuar alanında özel yayınlarımızla sizlerle paylaşacağız. Herhangi bir sorun ile karşılmazsak yarından itibaren fuar alanından haber ve video yayınına başlıyoruz.

Almanya'da da yine bir çok ilki gerçekleştirerek, özel haberlere imza atmayı planlıyoruz.


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*cparty* 10 yıl
kolay gelsin,başarılar :)
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ellerimkirli 10 yıl
Güzel haberler ve videolar bekliyoruz sizlerden. Birde ekstradan mikrofon götürdünüzmü belki ropörtaj falan çıkar :)
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djdeeles 10 yıl
Yayınlar full hd olmazsa izlemeyiz :) ehehe tesekkurler DH durmak bilmiyo bu aralar.
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kjetlee 10 yıl
Yeni heberleri merakla takip ediyor olacağız.
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sayko35 10 yıl
Gelişmeleri ve haberleri heyecanla bekliyoruz
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max975 10 yıl
hadi bakalım.
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thedevilhimveryself 10 yıl
İşte Kalite . İşte DH. . . . . . KOLAY GELSİN
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J-Smoove 10 yıl
DH
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Vuze 10 yıl
dh aşmış diyebilirim
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caution 10 yıl
guzel tebrikler.
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iscanthere 10 yıl
DH li olmak bir ayrıcalıktır
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F.@.T.İ.H 10 yıl
naklen yayında olsa hic fena olmazdı...

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Fear Dot Com 10 yıl
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Atlantiel 10 yıl

Orjinalden alıntı: Fear Dot Com

Full destek Tam destek

Alayına isyan ölümüne DH
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EddyCue 10 yıl
geçen sene türksat kablotv hd yayını reportajı vardı bu sene bakalım neler olcak. ancak türksat yetkilisi biraz konuşmada zorluk çekiyordu.
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Big Turtle 10 yıl
Yolunuz açık olsun.ßaşarılar.
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GoldPunch 10 yıl
oo süper haber.Merakla haberleri bekliyoruz
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Eyvallah 10 yıl
DH Heryerde!
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