Donanım Haber, Almanya'dan "CeBIT Özel" yayınına başlıyor

Tam Boyutta Gör

Donanım dünyasının merakla beklediği CeBIT 2009 fuarı için artık geri sayım başladı. Alanında dünyanın en büyük etkinliklerinden birisi olan fuar, önümüzdeki Salı günü Almanya'nın Hannover kentinde kapılarını açacak ve ziyaretçilerini kabul etmeye başlayacak. Türkiye'nin en büyük donanım ve teknoloji portalı olan ve sınırları da aşarak çok sayıda Uluslararası habere imza atmayı başaran Donanım Haber olarak biz de CeBIT 2009 fuarındaki yerimizi alıyoruz.

Fuar süresince yaşanan gelişmeleri, tanıtılan yeni ürünleri ve lansmanları gerek haberlerimiz gerekse de videolarımız aracılığıyla fuar alanında özel yayınlarımızla sizlerle paylaşacağız. Herhangi bir sorun ile karşılmazsak yarından itibaren fuar alanından haber ve video yayınına başlıyoruz.

Almanya'da da yine bir çok ilki gerçekleştirerek, özel haberlere imza atmayı planlıyoruz.