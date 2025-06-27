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    Almanya ile Eurofighter görüşmeleri hızlandı: Yeşil ışık yakın

    Eurofighter Typhoon uçaklarının alımı için Almanya ile diplomasi trafiği yürütecek Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç, Berlin’e gitti. Almanya, onay vermeye yakın.

    Almanya ile Eurofighter görüşmeleri hızlandı: Yeşil ışık yakın Tam Boyutta Gör
    NATO Zirvesi’nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Eurofighter Typhoon özelinde yaptığı görüşmelerin ardından süreç diplomasi boyutuna geçiyor. Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç Eurofighter Typhoon uçaklarının alımı için Almanya ile görüşmeler yürütmek üzere Berlin’e gitti. Alman basını ise Türkiye’nin Eurofighter talebinin onaylanmaya yakın olduğunu bildiriyor.

    Eurofighter Typhoon'da son dönemeçler

    Erdoğan ve Almanya Şansölyesi Friedrich Merz, NATO Zirvesi kapsamında görüşmüştü. Bunun ardından Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç, konu özelinde görevlendirildi.

    Kılıç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Berlin ziyareti kapsamında, Almanya Dışişleri Bakanlığı nezdinde Devlet Bakanı Serap Güler, Almanya Federal Meclisi Dış İlişkiler Komisyonu Başkanı Armin Laschet ve Savunma Bakanlığı Parlamenter Devlet Sekreteri Nils Schmid ile bir araya geldiğini belirtti: "Yaptığımız görüşmelerde, öncelikle Türkiye-Almanya arasında savunma sanayi alanındaki işbirliği olmak üzere, dış politikadaki güncel konular ile Almanya'da yaşayan Türk toplumunun sorunlarını ele aldık."

    Alman medyasına göre onay yakın

    Almanya ile Eurofighter görüşmeleri hızlandı: Yeşil ışık yakın Tam Boyutta Gör
    Handelsblatt'ın özel haberine göre, Almanya’da hükümet değişimi sonrası Türkiye'nin Eurofighter Typhoon savaş uçağı tedarikiyle ilgili kritik bir engelin kalkmak üzere.

    Eurofighter Typhoon, Almanya, İngiltere, İtalya ve İspanya’nın ortak üretimi olan gelişmiş bir çok rollü savaş uçağı konumunda. Konsorsiyumun İngiliz ortağı BAE Systems, Türkiye’ye yaklaşık 40 adet Eurofighter satışı için mart ayında resmi teklifini sunmuştu. Ancak konsorsiyumdaki tüm ortak ülkelerin ihracat onayı gerekiyor. Almanya’daki önceki hükümetin karşı duruşu, sürecin ilerlemesini engellemişti.

    Berlin'deki kulislerde, CDU-SPD koalisyonunun savunma ihracatlarında daha az kısıtlayıcı olacağı beklentisi hâkim. Başbakan Merz, NATO’ya gerçekleştirdiği ilk ziyarette, Türkiye’yi "önemli bir müttefik" olarak nitelendirmiş ve iş birliğini derinleştirme mesajı vermişti.

    Bu satış sadece Türkiye için değil, Avrupa savunma sanayii açısından da kritik önemde. Özellikle Almanya merkezli Airbus Defence and Space, Eurofighter üretiminde %46 payla en büyük ortak konumunda ve yeni ihracatlara ihtiyaç duyuyor. Mevcut kullanıcı ülkelerden gelen sınırlı siparişler, üretimin sürdürülebilirliği ve modernizasyon yatırımları için yeterli değil. Türkiye’ye yapılacak potansiyel satış, hem üretimin devamlılığı hem de Avrupa’nın bağımsız savunma kabiliyetlerini güçlendirme hedefi açısından stratejik bir hamle olarak değerlendiriliyor.

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