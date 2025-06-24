Türkiye, 10 milyar dolarlık Eurofighter alımı için Almanya ile görüşecek

Haberde, Erdoğan’ın Almanya’dan yalnızca Eurofighter onayı değil, aynı zamanda Leopard tankları, denizaltılar ve diğer Alman yapımı silah sistemleri için yedek parça tedarikinde ilerleme beklediği öne sürülüyor.
Erdoğan, zirveye katılmak üzere Lahey'e gitmeden önce Salı günü Ankara'da yaptığı açıklamada, “Müttefikler arasında savunma ticaretine engel konulmasını doğru bulmuyoruz” dedi.
10 milyar euroluk talep
Aktarılanlara göre Türkiye, Mart ayında İngiltere aracılığıyla ilk fiyat teklifini aldı. Almanya ise daha önce, özellikle Doğu Akdeniz'deki Türkiye-Yunanistan gerilimi nedeniyle bu satışa mesafeli duruyordu. Dolayısıyla ilk fiyat teklifinin alınması bir ilerleme olarak görülüyor.
Bloomberg’in iddialarına göre Türkiye, eş zamanlı olarak ABD Başkanı Donald Trump ile yapılacak görüşmede, yeni F-16 ve F-35 uçakları alımı ile KAAN ve HÜRJET savaş uçakları için motor üretiminde işbirliği yapmak için onay arayacak.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: