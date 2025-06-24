Türkiye, 10 milyar dolarlık Eurofighter alımı için Almanya ile görüşecek

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Tam Boyutta Gör Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Zirvesi’ne katılmak üzere Lahey’e giderken gündem ise oldukça yoğun. Bloomberg’in haberine göre Erdoğan NATO Zirvesi kapsamında Almanya Başbakanı Friedrich Merz ile bir araya gelerek, Türkiye’ye Eurofighter Typhoon savaş uçaklarının satışı konusunu görüşecek.

Haberde, Erdoğan’ın Almanya’dan yalnızca Eurofighter onayı değil, aynı zamanda Leopard tankları, denizaltılar ve diğer Alman yapımı silah sistemleri için yedek parça tedarikinde ilerleme beklediği öne sürülüyor.

Erdoğan, zirveye katılmak üzere Lahey'e gitmeden önce Salı günü Ankara'da yaptığı açıklamada, “Müttefikler arasında savunma ticaretine engel konulmasını doğru bulmuyoruz” dedi.

10 milyar euroluk talep

Tam Boyutta Gör Bloomberg’e konuşan Türk yetkililer, Türkiye’nin 20’den fazla Eurofighter uçağı ve MBDA üretimi Meteor hava-hava füzeleri içeren bir pakete ilgi gösterdiğini, bu paketin toplamda yaklaşık 10 milyar euro değerinde olabileceğini belirtiyor. Türkiye’nin, hem yeni Tranche 4 modelleri hem de daha hızlı envantere alınabilecek eski versiyonları satın almak istediği ifade ediliyor.

Erdoğan, Trump ile F-35, F-16 ve uçak motorlarını görüşecek 2 sa. önce eklendi

Aktarılanlara göre Türkiye, Mart ayında İngiltere aracılığıyla ilk fiyat teklifini aldı. Almanya ise daha önce, özellikle Doğu Akdeniz'deki Türkiye-Yunanistan gerilimi nedeniyle bu satışa mesafeli duruyordu. Dolayısıyla ilk fiyat teklifinin alınması bir ilerleme olarak görülüyor.

Bloomberg’in iddialarına göre Türkiye, eş zamanlı olarak ABD Başkanı Donald Trump ile yapılacak görüşmede, yeni F-16 ve F-35 uçakları alımı ile KAAN ve HÜRJET savaş uçakları için motor üretiminde işbirliği yapmak için onay arayacak.

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