Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Türkiye, 10 milyar dolarlık Eurofighter alımı için Almanya ile görüşecek

    Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın NATO Zirvesi’nde Almanya ile Eurofighter satışın için temaslarda bulunması bekleniyor. Türkiye, 40 adet farklı konfigürasyonlarda Eurofighter almak istiyor.

    NATO zirvesinde Türkiye, Eurofighter için Almanya ile görüşecek Tam Boyutta Gör
    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Zirvesi’ne katılmak üzere Lahey’e giderken gündem ise oldukça yoğun. Bloomberg’in haberine göre Erdoğan NATO Zirvesi kapsamında Almanya Başbakanı Friedrich Merz ile bir araya gelerek, Türkiye’ye Eurofighter Typhoon savaş uçaklarının satışı konusunu görüşecek.

    Haberde, Erdoğan’ın Almanya’dan yalnızca Eurofighter onayı değil, aynı zamanda Leopard tankları, denizaltılar ve diğer Alman yapımı silah sistemleri için yedek parça tedarikinde ilerleme beklediği öne sürülüyor.

    Erdoğan, zirveye katılmak üzere Lahey'e gitmeden önce Salı günü Ankara'da yaptığı açıklamada, “Müttefikler arasında savunma ticaretine engel konulmasını doğru bulmuyoruz” dedi.

    10 milyar euroluk talep

    NATO zirvesinde Türkiye, Eurofighter için Almanya ile görüşecek Tam Boyutta Gör
    Bloomberg’e konuşan Türk yetkililer, Türkiye’nin 20’den fazla Eurofighter uçağı ve MBDA üretimi Meteor hava-hava füzeleri içeren bir pakete ilgi gösterdiğini, bu paketin toplamda yaklaşık 10 milyar euro değerinde olabileceğini belirtiyor. Türkiye’nin, hem yeni Tranche 4 modelleri hem de daha hızlı envantere alınabilecek eski versiyonları satın almak istediği ifade ediliyor.

    Aktarılanlara göre Türkiye, Mart ayında İngiltere aracılığıyla ilk fiyat teklifini aldı. Almanya ise daha önce, özellikle Doğu Akdeniz'deki Türkiye-Yunanistan gerilimi nedeniyle bu satışa mesafeli duruyordu. Dolayısıyla ilk fiyat teklifinin alınması bir ilerleme olarak görülüyor.

    Bloomberg’in iddialarına göre Türkiye, eş zamanlı olarak ABD Başkanı Donald Trump ile yapılacak görüşmede, yeni F-16 ve F-35 uçakları alımı ile KAAN ve HÜRJET savaş uçakları için motor üretiminde işbirliği yapmak için onay arayacak.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Bisikletleri 3 dakikada elektrikliye dönüştüren kit

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    konteyner kullananların yorumları laboratuvarda çalışan meslekler reklamsız youtube en iyi silinebilir boya hangisidir kadınlar kulübü kalp kası laktik asit fermantasyonu yapar mı

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Telefonlar
    Nothing Phone (2a)
    Nothing Phone (2a)
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Laptoplar
    HP 15
    HP 15
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum