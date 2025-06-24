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    Alman otomotiv devleri Google’a karşı yazılım ortaklığı kurdu

    Alman otomotiv devleri, Google gibi teknoloji şirketlerine karşı yazılım gücünü artırmak için açık kaynaklı ve işbirliğine dayalı yeni bir platformda güçlerini birleştiriyor.

    Alman otomotiv devleri Google’a karşı yazılım ortaklığı kurdu Tam Boyutta Gör
    Almanya merkezli otomotiv üreticileri ve tedarikçileri, Google gibi teknoloji devlerinin otomotiv sektöründeki etkisini dengelemek için yazılım alanında güçlerini birleştiriyor. 29. Uluslararası Otomotiv Elektroniği Kongresi kapsamında, aralarında Volkswagen, Mercedes-Benz, BMW, Porsche, Bosch, Continental ve ZF Friedrichshafen gibi isimlerin yer aldığı 11 şirket, yeni nesil araçlara yönelik açık kaynak yazılımlar geliştirmek üzere bir mutabakat zaptı imzaladı. Girişim, sektörde yazılım geliştirme süreçlerini hızlandırmayı, verimliliği artırmayı ve güvenliği sağlamayı hedefliyor.

    Otomotivde açık kaynaklı yazılım ortaklığı

    Bu girişim Alman Otomobilciler Birliği (VDA) tarafından idare edilecek. VDA Genel Müdürü Marcus Bollig, araç yazılımlarının önemli bir kısmının kullanıcı tarafından doğrudan algılanamadığını ve bu nedenle farklı marka ve araç tiplerinin ayırt edilebilirliğine katkıda bulunmadığını belirtiyor ve ekliyor; “Bu durum, ilgili yazılım modüllerinin açık ve işbirliğine dayalı bir ekosistemde ortaklaşa geliştirilmesine olanak tanıyor.”

    Yalnızca VDA üyeleri değil, Avrupa, Çin, ABD gibi otomotivde güçlü ülke ve şirketler de bu açık kaynak platformuna katılabilecek. Bu sayede küresel ölçekte bir işbirliği ağı oluşturulması hedefleniyor.

    S-CORE projesi kapsamında Eclipse Foundation çatısı altında yürütülecek olan bu girişim, otomotiv yazılımlarında yalnızca detaylı teknik tanımlamalara değil, aynı zamanda çalışır durumdaki yazılım modüllerine odaklanıyor. Bu sayede hem standartlaşma kolaylaşıyor hem de geliştirme süreçleri hızlanıyor.

    Firmalar kendi farklarını yaratabilecek

    Alman otomotiv devleri Google’a karşı yazılım ortaklığı kurdu Tam Boyutta Gör
    Yol haritasına göre, otonom sürüşe özel yazılım platformunun seri üretim sürecine uygun hale gelmesi 2026 yılı için planlanıyor. Geliştirilen modüler yazılım, şirketlerin ihtiyacına göre adapte edilip genişletilebilecek. VDA, bu yaklaşımın hem üreticilerin hem de tedarikçilerin müşteri açısından farklılık yaratan özelliklere odaklanmasına olanak sağlayacağını ifade ediyor. Temel bileşenler birlikte geliştirilirken, şirketler rekabet avantajlarını kendi yazılımsal dokunuşlarıyla sağlayabilecek.

    Bu gelişme, Almanya’nın uzun yıllardır hâkim olduğu otomotiv endüstrisinde “yazılım tanımlı araç” geçişinde yaşadığı zorluklara karşı bir stratejik yanıt niteliği taşıyor. Özellikle Volkswagen Grubu, yazılım dönüşümünde ciddi sıkıntılarla gündeme gelmişti.

    Öte yandan Google, Android Automotive OS (AAOS) ve Google Automotive Services (GAS) gibi platformlarla Volvo, Renault, Ford, General Motors ve Mitsubishi gibi markalarla iş birliği yaparak otomotiv pazarındaki etkisini hızla artırıyor. Google Haritalar, Asistan ve Play Store gibi uygulamalar doğrudan araçlara entegre ediliyor.

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