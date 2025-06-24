Alman otomotiv devleri Google’a karşı yazılım ortaklığı kurdu

Otomotivde açık kaynaklı yazılım ortaklığı
Bu girişim Alman Otomobilciler Birliği (VDA) tarafından idare edilecek. VDA Genel Müdürü Marcus Bollig, araç yazılımlarının önemli bir kısmının kullanıcı tarafından doğrudan algılanamadığını ve bu nedenle farklı marka ve araç tiplerinin ayırt edilebilirliğine katkıda bulunmadığını belirtiyor ve ekliyor; “Bu durum, ilgili yazılım modüllerinin açık ve işbirliğine dayalı bir ekosistemde ortaklaşa geliştirilmesine olanak tanıyor.”
Yalnızca VDA üyeleri değil, Avrupa, Çin, ABD gibi otomotivde güçlü ülke ve şirketler de bu açık kaynak platformuna katılabilecek. Bu sayede küresel ölçekte bir işbirliği ağı oluşturulması hedefleniyor.
S-CORE projesi kapsamında Eclipse Foundation çatısı altında yürütülecek olan bu girişim, otomotiv yazılımlarında yalnızca detaylı teknik tanımlamalara değil, aynı zamanda çalışır durumdaki yazılım modüllerine odaklanıyor. Bu sayede hem standartlaşma kolaylaşıyor hem de geliştirme süreçleri hızlanıyor.
Firmalar kendi farklarını yaratabilecek
Bu gelişme, Almanya’nın uzun yıllardır hâkim olduğu otomotiv endüstrisinde “yazılım tanımlı araç” geçişinde yaşadığı zorluklara karşı bir stratejik yanıt niteliği taşıyor. Özellikle Volkswagen Grubu, yazılım dönüşümünde ciddi sıkıntılarla gündeme gelmişti.
Öte yandan Google, Android Automotive OS (AAOS) ve Google Automotive Services (GAS) gibi platformlarla Volvo, Renault, Ford, General Motors ve Mitsubishi gibi markalarla iş birliği yaparak otomotiv pazarındaki etkisini hızla artırıyor. Google Haritalar, Asistan ve Play Store gibi uygulamalar doğrudan araçlara entegre ediliyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: