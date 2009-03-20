Donanım Haber Ekran Kartı Test Tabloları güncellendi

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Yeni bir ekran kartı almak istiyor veya elinizdekinin performansını diğerleriyle kıyaslamak mı istiyorsunuz? Donanım Haber olarak geçtiğimiz yılın son çeyreğinde kullanmaya başladığımız yeni ana sayfa tasarımımızda yer verdiğimiz, "beta" aşamasındaki ekran kartı test tablomuzu bugün itibariyle güncelleyerek en yeni ekran kartlarını yine en yeni oyunlar ve sektör standardı test "benchmark" uygulamarı kullanarak hazırladığımız test tablolarımıza göz atabilirsiniz.

AMD-ATi ve Nvidia'nın yeni nesil grafik işlem birimlerinin performansına ışık tutan ekran kartı test tablomuz ayrıca marka ve model bazında hazırlandığı için almaya karar verdiğiniz marka/model'e ait test sonuçlarına da ulaşabilecek, kampanya'ya giren bir kartın spesifik olarak test sonuçlarına da ulaşabileceksiniz. Tabii test tablolarımızın marka/model bazında olması AMP! Edition, TOP Edition, TOXIC Edition gibi fabrika çıkışı hız aşırtılmış spesifik modellerin performans değerlerine de kolayca ulaşabilmenizi sağlayacak.

Detaylı bir çalışmasının sonucu olan ekran kartı test tablolarımıza ulaşmak için buraya tıklayabilirsiniz.