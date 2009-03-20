Donanım Haber Ekran Kartı Test Tabloları güncellendi

Yeni bir ekran kartı almak istiyor veya elinizdekinin performansını diğerleriyle kıyaslamak mı istiyorsunuz? Donanım Haber olarak geçtiğimiz yılın son çeyreğinde kullanmaya başladığımız yeni ana sayfa tasarımımızda yer verdiğimiz, "beta" aşamasındaki ekran kartı test tablomuzu bugün itibariyle güncelleyerek en yeni ekran kartlarını yine en yeni oyunlar ve sektör standardı test "benchmark" uygulamarı kullanarak hazırladığımız test tablolarımıza göz atabilirsiniz.
AMD-ATi ve Nvidia'nın yeni nesil grafik işlem birimlerinin performansına ışık tutan ekran kartı test tablomuz ayrıca marka ve model bazında hazırlandığı için almaya karar verdiğiniz marka/model'e ait test sonuçlarına da ulaşabilecek, kampanya'ya giren bir kartın spesifik olarak test sonuçlarına da ulaşabileceksiniz. Tabii test tablolarımızın marka/model bazında olması AMP! Edition, TOP Edition, TOXIC Edition gibi fabrika çıkışı hız aşırtılmış spesifik modellerin performans değerlerine de kolayca ulaşabilmenizi sağlayacak.
Detaylı bir çalışmasının sonucu olan ekran kartı test tablolarımıza ulaşmak için buraya tıklayabilirsiniz.
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4870 olmadan yapilan teste ben test dermiyim ??? :D :D :D
Üstelik diğer arkadaşların da belirttiği gibi hem verilen bilgi açısından, hem marka ve model çeşitliliği açısından biraz kısır bir test olsada, yinede az çok fikir veriyor gibi...
bence senin kafa güzel hocam,yani hem yanlışsın hemde millete kafa güzel galiba diyorsun tekrar bak bakalım...
by_ProXy 21.03.2009 Saat: 02:54
quote:
dostum kafan güsel galiba senin :D bak yanında ne yazıor o.c dior :
quote:
Kardeş senin kafan güzel heralde orda oc yazmayan 2tane 295 var(9_9)
Sistem henüz deneme aşamasında olduğu için bazı eksikleri var.
Ekran kartı hızlarını en kısa sürede ekleyeceğiz.
ATI ekran kartları aslında kırmızı olarak görünüyorlardı fakat dediğim gibi deneme aşamasında olduğu için bu tip aksaklıkları hoş görü ile karşılamanızı umuyoruz en kısa sürede düzelteceğiz.
Eğer listede bir kart yoksa bilinki üretici firma bize yollamamıştır. Yolladıysa da 2 gün sonra geri istemiştir. Bu tip test tablolarının hazırlanması ve güncel tutulabilmesi için üreticinin kartı bizde bırakması gerekiyor. Bazı üreticiler bunu kullanıcılara hizmet olarak görüyor ve kart maliyeti ne olursa olsun geri istemiyor bazısı ise kart maliyetini gözeterek geri istiyor.
Yani neden şu marka ağırlıklı neden bu marka yok gibi sorular için bkz: İbrahim Tatlıses "Urfa'da oxford vardı da biz mi gitmedik?"
dostum kafan güsel galiba senin :D bak yanında ne yazıor o.c dior :D