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Donanım Haber Ekran Kartı Test Tabloları güncellendi

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
49,3b
1
39
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Donanım Haber Ekran Kartı Test Tabloları güncellendi
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Yeni bir ekran kartı almak istiyor veya elinizdekinin performansını diğerleriyle kıyaslamak mı istiyorsunuz? Donanım Haber olarak geçtiğimiz yılın son çeyreğinde kullanmaya başladığımız yeni ana sayfa tasarımımızda yer verdiğimiz, "beta" aşamasındaki ekran kartı test tablomuzu bugün itibariyle güncelleyerek en yeni ekran kartlarını yine en yeni oyunlar ve sektör standardı test "benchmark" uygulamarı kullanarak hazırladığımız test tablolarımıza göz atabilirsiniz.

AMD-ATi ve Nvidia'nın yeni nesil grafik işlem birimlerinin performansına ışık tutan ekran kartı test tablomuz ayrıca marka ve model bazında hazırlandığı için almaya karar verdiğiniz marka/model'e ait test sonuçlarına da ulaşabilecek, kampanya'ya giren bir kartın spesifik olarak test sonuçlarına da ulaşabileceksiniz. Tabii test tablolarımızın marka/model bazında olması AMP! Edition, TOP Edition, TOXIC Edition gibi fabrika çıkışı hız aşırtılmış spesifik modellerin performans değerlerine de kolayca ulaşabilmenizi sağlayacak.

Detaylı bir çalışmasının sonucu olan ekran kartı test tablolarımıza ulaşmak için buraya tıklayabilirsiniz.


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The Legion 10 yıl
Valla ben 3 tane gtx260'ın 1 tane gtx295'i nasıl öyle zar zor geçtiğini çok merak ediyorum...
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Gt95 10 yıl
teşekkürler
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TrMhMt 10 yıl
Alla alla 4870 nerede ???

4870 olmadan yapilan teste ben test dermiyim ??? :D :D :D
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ilelebet 10 yıl
Tabloda çok gariplikler var. Aynı teste bir kaç dakika arayla iki defa baksanız, sıralamalar çok uçuk bir şekilde farkedebiliyor. Bazı kartlardan ikişer tane gözüküyor falan. Ama zaten demişler tablo deneme aşamasında diye. Lakin düzeleseye kadar bu sıralamalara pek itibar edemeyeceğiz.
Üstelik diğer arkadaşların da belirttiği gibi hem verilen bilgi açısından, hem marka ve model çeşitliliği açısından biraz kısır bir test olsada, yinede az çok fikir veriyor gibi...
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RapscallioN 10 yıl
@by_ProXy

bence senin kafa güzel hocam,yani hem yanlışsın hemde millete kafa güzel galiba diyorsun
tekrar bak bakalım...
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RevidaL 10 yıl
Çok teşekkür ediyorum tam da yeni ekran kartı alacağım zamana bu testler iyi gitti gerçekten. Tekrar teşekkür ediyorum
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By MuRaT 10 yıl
Alooo nolmuş la 4870'e


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maviay1980 10 yıl
Tablo şaşırmış bazı yalnışlıklar var düzeltirler umarım.HIS 4850 LEADTEK 260GTXi geçmiş.4870X2 MSI 260GTX SLIdan geride kalmış dmek bu MSI iyi bişey şaibeli değildir inşallah.Bunun yerine Vista performanslarını sunsalar daha iyi olur kanısındayım neyse saygılar...
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575m 10 yıl
Ya boşverin bencmark testi bu bişey ifade etmez.Şimdi 4850 gtx260la aynı puanda orda,güncel oyunlarda hd4850 mi yoksa gtx260 mı performanslı!!
by_ProXy 21.03.2009 Saat: 02:54
quote:
dostum kafan güsel galiba senin :D bak yanında ne yazıor o.c dior :
quote:
Kardeş senin kafan güzel heralde orda oc yazmayan 2tane 295 var(9_9)
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barcan 10 yıl
Ben ana sayfadan test kısmına gittigimde GTX295 i göremedim şuan listede degil ve ekran akrtı ekle kısmında da yok.
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Vuze 10 yıl
testlerde nvidia tabanlı gpuların iyi olması cok dogal ancak unutulmamaladırki physx den dolayı skorlar olagan derecede yüksek cıkmaktadır oyunlarda ise öle değil
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Speed-Step 10 yıl
Arkadaşlar Merhaba,

Sistem henüz deneme aşamasında olduğu için bazı eksikleri var.

Ekran kartı hızlarını en kısa sürede ekleyeceğiz.

ATI ekran kartları aslında kırmızı olarak görünüyorlardı fakat dediğim gibi deneme aşamasında olduğu için bu tip aksaklıkları hoş görü ile karşılamanızı umuyoruz en kısa sürede düzelteceğiz.

Eğer listede bir kart yoksa bilinki üretici firma bize yollamamıştır. Yolladıysa da 2 gün sonra geri istemiştir. Bu tip test tablolarının hazırlanması ve güncel tutulabilmesi için üreticinin kartı bizde bırakması gerekiyor. Bazı üreticiler bunu kullanıcılara hizmet olarak görüyor ve kart maliyeti ne olursa olsun geri istemiyor bazısı ise kart maliyetini gözeterek geri istiyor.

Yani neden şu marka ağırlıklı neden bu marka yok gibi sorular için bkz: İbrahim Tatlıses "Urfa'da oxford vardı da biz mi gitmedik?"
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cengiz_vga 10 yıl
tabloda yanlışlıklar var.2adet zotac 295gtx var vede ıkısıde aynı oldugu halde degerleri değişik olmuş.orda bi yanlış yazılma var.düzeltirseniz iyi olur
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by_ProXy 10 yıl

Orjinalden alıntı: cengiz_vga

tabloda yanlışlıklar var.2adet zotac 295gtx var vede ıkısıde aynı oldugu halde degerleri değişik olmuş.orda bi yanlış yazılma var.düzeltirseniz iyi olur


dostum kafan güsel galiba senin :D bak yanında ne yazıor o.c dior :D
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victorist 10 yıl
Ati kartlar da hep yeşil ikonlu
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Gopc@ 10 yıl
Şu listeye Zotac 9800 GTX+ AMP edition da eklense güzel olacak ama ne eskisinde ne yenisinde yok... Bu kartı kullanan pek çok kişi gibi bende sıralamasını merak ediyorum. Acaba sıalamada hangi sıraya girecek.
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test.test.teron 10 yıl
hiçbir testte CrossFire çözümü yok... bravo çok "tarafsız" bir test olmuş... biz öyleyiz biz böyleyiz diye böbürlenmektense önce kayda değer bir performans şeması koyun... yabancı sitelere mahkum olmayalım diyoruz ama elimizdekine bak.
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Kloroform 10 yıl
4870 ezilmiş diyen arkadaşlar.testleri açıp bakın.512mb lık 4870 gtx280 e kafa tutyor.
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