Kim Nerede? 166 Redmi Note 14 ve Redmi Note 14 Pro serisi Türkiye’de: İşte fiyatlar 162 22 milyon kullanıcısı olan IPTV şebekesi çökertildi, UEFA anlık veri akışı sağladı 129 Nükleer füzyonda tarihi rekor: Reaktör 16 dakika boyunca çalıştırıldı
Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim
    YouTube Oynatıcı MP3 Ses
    Sıradaki Video
    0 sn. ▶
    İPTAL ET

    Doom: The Dark Ages - ilk izlenim: Yeni bir efsane mi geliyor?

    Doom'un yeni oyunu Doom The dark Ages'ın geçtiğimiz günlerde basın için özel bir sunumu yapıldı ve o sunum esnasında oyunun çıkış tarihi başta olmak üzere oyunla ilgili birçok detayı öğrendik. 

    Geçtiğimiz haftalarda NewGamePlus bölümünde de konuştuğumuz gibi Doom The Dark Ages, yani Doom serisinin tek kişilik moda sahip yeni oyunu bu yılın en çok beklediğimiz oyunlarından birisi. Geçtiğimiz günlerde Doom The Dark Ages için gerçekleştirilen sunumda da Xbox Direct sunumunda gösterilecek birçok detayı öncesinden bizlere gösterdiler ve oyunun çıkış tarihini de açıkladılar. 15 Mayıs'ta yeni nesil konsollar ve PC için çıkacak oyunun, kesinlikle beklemeye değer ve yılın en iyilerinden biri olacağını şu an için söyleyebiliriz. Eğer FPS oyunlarını seviyorsanız ve listenizde bu oyun yoksa kesinlikle listeye eklemekte fayda var.

    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum