Doom: The Dark Ages - ilk izlenim: Yeni bir efsane mi geliyor?

Doom'un yeni oyunu Doom The dark Ages'ın geçtiğimiz günlerde basın için özel bir sunumu yapıldı ve o sunum esnasında oyunun çıkış tarihi başta olmak üzere oyunla ilgili birçok detayı öğrendik.

Geçtiğimiz haftalarda NewGamePlus bölümünde de konuştuğumuz gibi Doom The Dark Ages, yani Doom serisinin tek kişilik moda sahip yeni oyunu bu yılın en çok beklediğimiz oyunlarından birisi. Geçtiğimiz günlerde Doom The Dark Ages için gerçekleştirilen sunumda da Xbox Direct sunumunda gösterilecek birçok detayı öncesinden bizlere gösterdiler ve oyunun çıkış tarihini de açıkladılar. 15 Mayıs'ta yeni nesil konsollar ve PC için çıkacak oyunun, kesinlikle beklemeye değer ve yılın en iyilerinden biri olacağını şu an için söyleyebiliriz. Eğer FPS oyunlarını seviyorsanız ve listenizde bu oyun yoksa kesinlikle listeye eklemekte fayda var.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.