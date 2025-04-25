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    Doom'un yeni oyunu Türkçe dil desteğiyle geliyor! | NewGamePlus

    NewGamePlus'ın bu bölümünde geçtiğimiz günlerde sürpriz bir şekilde duyurusu yapılan Doom'un yeni oyunu Doom The Dark Ages'ın Türkçe dil desteği ile geleceğini konuştuk.

    Bu hafta maalesef deprem sebebiyle Marmara Bölgesi başta olmak üzere tüm Türkiye'nin gündemi deprem olsa da biraz da kafa dağıtmak amacıyla NewGamePlus'ta oyun gündemini konuştuk. Bu haftanın bizler için asıl büyük haberi Doom'un yeni oyunu Doom The Dark Ages'ın Türkçe dil desteği ile geleceği oldu.

    00:00 New Game Plus'ın bu bölümünde
    00:51 Açılış
    02:31 DOOM: The Dark Ages, Türkçe alt yazı ve arayüz desteğiyle geliyor
    05:14 The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered çıktı
    10:50 Ghost of Yotei çıkış tarihi açıklandı
    14:10  Wheel of Time serisi, diziden sonra şimdi de büyük bütçeli bir oyuna uyarlanıyor
    18:12 Kapanış

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