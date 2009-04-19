DRAM fiyatları artıyor, DDR2 bellek fiyatları yükselebilir!

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
DRAM fiyatlarındaki düşüş ve üzerine gelen ekonomik kriz ile birlikte zor zamanlar geçiren yonga üreticileri için yeni bir umut ışığı mı beliriyor? Uzakdoğu kaynaklı haberlere göre, spot piyasada DDR2 1Gb eTT çip fiyatları ciddi şekilde artmaya başladı.
Geçtiğimiz hafta %6+ oranında artarak 1.21$ seviyesine ulaştığı belirtilen DDR2 yonga fiyatlarının, DRAMeXchange tarafından yapılan tahmine göre, yılın bu çeyreğinde %15-20 oranında artması bekleniyor. Görünüşe göre önümüzdeki günlerde DDR2 fiyatlarında ciddi artışlar yaşanabilir! Özellikle DDR2 sistem kullanan ve bellek güncellemesi planlayan kullanıcıların yaşanan bu gelişmeleri dikkate almasında fayda var.
Yorum Yaz Paylaş Tweetle
DDR 1 ramler şu anda DDR 2 lere göre yüksek,neden ?
Üretim az,istek az adam da zararı kapatmak için yükseğe satacak bu kadar basit.Yani bu olay o kadar büyüyemez uzakdoğu ülkeleri istediği kadar zam yapsa bir avrupa kadar bizi batırmaz.Kendileri bunu şimdi ortalığı velveleye verip hızlı sattırmak içinde yapıyor olabilirler,satış politikasıdır.
Daha neresine koyayım ram i bu anakartın.
Sol tarafta "Chip of the day" kısmında bulunan "DDR2 1Gb 128Mx8 eTT" fiyatlarına bakacak olursanız 12 Mart'taki 0.8$'dan bugün 1.2$'a gelmiş olduğunu görebilirsiniz yani çip bazında DDR2 fiyatları %50 artmış. Tabii piyasadaki talebe göre muhtemelen bu çıkışın yakın dönemde tekrar bir düşüşü olacaktır ama Nisan sonunda DDR2 fiyatlarının Mart'a göre en az %20-30 oranında daha yüksek olacağını söyleyebiliriz.