DRAM fiyatları artıyor, DDR2 bellek fiyatları yükselebilir!

Tam Boyutta Gör

DRAM fiyatlarındaki düşüş ve üzerine gelen ekonomik kriz ile birlikte zor zamanlar geçiren yonga üreticileri için yeni bir umut ışığı mı beliriyor? Uzakdoğu kaynaklı haberlere göre, spot piyasada DDR2 1Gb eTT çip fiyatları ciddi şekilde artmaya başladı.

Geçtiğimiz hafta %6+ oranında artarak 1.21$ seviyesine ulaştığı belirtilen DDR2 yonga fiyatlarının, DRAMeXchange tarafından yapılan tahmine göre, yılın bu çeyreğinde %15-20 oranında artması bekleniyor. Görünüşe göre önümüzdeki günlerde DDR2 fiyatlarında ciddi artışlar yaşanabilir! Özellikle DDR2 sistem kullanan ve bellek güncellemesi planlayan kullanıcıların yaşanan bu gelişmeleri dikkate almasında fayda var.