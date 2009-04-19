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DRAM fiyatları artıyor, DDR2 bellek fiyatları yükselebilir!

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
17,8b
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Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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DRAM fiyatları artıyor, DDR2 bellek fiyatları yükselebilir!
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DRAM fiyatlarındaki düşüş ve üzerine gelen ekonomik kriz ile birlikte zor zamanlar geçiren yonga üreticileri için yeni bir umut ışığı mı beliriyor? Uzakdoğu kaynaklı haberlere göre, spot piyasada DDR2 1Gb eTT çip fiyatları ciddi şekilde artmaya başladı.

Geçtiğimiz hafta %6+ oranında artarak 1.21$ seviyesine ulaştığı belirtilen DDR2 yonga fiyatlarının, DRAMeXchange tarafından yapılan tahmine göre, yılın bu çeyreğinde %15-20 oranında artması bekleniyor. Görünüşe göre önümüzdeki günlerde DDR2 fiyatlarında ciddi artışlar yaşanabilir! Özellikle DDR2 sistem kullanan ve bellek güncellemesi planlayan kullanıcıların yaşanan bu gelişmeleri dikkate almasında fayda var.


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MrtBzkrt 10 yıl
şimdiki 1 gb ram fiyatına eskiden 2 gb ram alınıyordu.
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sertacaygun 10 yıl
Kötü oldu... DDR3'ü hareketlendirmek için de olaiblir..
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rmemis 10 yıl
Hocam bu haber gayet normal aynı şey SDRam den DDr'a geçişte de olmuştu ve DDRdan DDR2ye geçişte de oldu. Kısaca firmalar üretim hatlarını güncelleyip DDR3 için hazırlıyor ve DDR2 üretimini kısıyorlar sonuç olarakta DDR3 ucuzlarken DDR2ler pahalı hale geliyor.
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1963bursa 10 yıl
Bir kısmını buzdolabına koysunlar, kalanlarla turşu kursunlar, kışın lazım olabilir, malumunuz süper karizma anahtarlıklar yapılıyor bu belleklerden..:D
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ellerimkirli 10 yıl
DDR3 yaygınlaştırmasını etkilemek için de yapılıyor olabilir.
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stradosphere 10 yıl
Bu zaten belli bir olay
DDR 1 ramler şu anda DDR 2 lere göre yüksek,neden ?
Üretim az,istek az adam da zararı kapatmak için yükseğe satacak bu kadar basit.Yani bu olay o kadar büyüyemez uzakdoğu ülkeleri istediği kadar zam yapsa bir avrupa kadar bizi batırmaz.Kendileri bunu şimdi ortalığı velveleye verip hızlı sattırmak içinde yapıyor olabilirler,satış politikasıdır.
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GorkemG 10 yıl
Tamamen spekülasyon ancak olayın gerçek olduğunu kanıtlamak için fiyatları biraz yukarı çekmeleri olağandışı sayılmayacaktır.
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Saygılı1i 10 yıl
Fiyatları arttıracaklar. Üretimi düşürecekler. Zaten satış yok. Krizden kârlı çıkacaklar. Belkide stoklarında üretilmiş olarak bekleyen bir sürü ram çipi var. Onları pahalıya satacaklar.
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suslu76 10 yıl
en büyük ikinci ram üreticisi olan qimoda'nın bazı fabrikalarını satışa çıkarması,merkez fabrikasının üretimini bir ara durdurması, iflas eşiğine gelmesi, ati'nin samsung ile görüşecei söylentileri bunun sebebi olabilir mi? tabii bunların sebebi de dram yonga fiyatlarının çok fazla düşmesi gösteriliyor ama bana pek inandırıcı gelmedi açıkçası
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Tunai 10 yıl
napsak altınları bozdurup chipe mi yatırım yapsak baksana artışa...
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teutara 10 yıl
ddr3 fiyatları düşüyor diye sevinmeye başlamışken..
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TuVNeRa 10 yıl
4 slot var, dördü de 2GB lık modüllerle dolu ve maximum 8GB destekliyor anakart(GA X48-DQ6)
Daha neresine koyayım ram i bu anakartın.
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al-ozaria 10 yıl
Spekülasyon,saçmalık, artık ne derseniz, gerçek olsa dahi + eksik haber, dh ye bu haberi yakıştıramadım, "Uzakdoğu kaynaklı haberlere göre" deyip geçmekle olmaz bu işler... Adam akıllı neden belirtilmeli. (İlk olumsuz yorumumdur.)
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okean 10 yıl
Haber gerçekten gerçek, inanmayan şu adresi kontrol edebilir: dramexchange.com/...

Sol tarafta "Chip of the day" kısmında bulunan "DDR2 1Gb 128Mx8 eTT" fiyatlarına bakacak olursanız 12 Mart'taki 0.8$'dan bugün 1.2$'a gelmiş olduğunu görebilirsiniz yani çip bazında DDR2 fiyatları %50 artmış. Tabii piyasadaki talebe göre muhtemelen bu çıkışın yakın dönemde tekrar bir düşüşü olacaktır ama Nisan sonunda DDR2 fiyatlarının Mart'a göre en az %20-30 oranında daha yüksek olacağını söyleyebiliriz.
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mrserafettin 10 yıl
yok gerçekten arttı arkadaşlar..Haber eski fiyatlar %15 kadar yukarı çekildi.
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K.Kahriman 10 yıl
o zaman SDRAM , DDR ram fiyatları dibe vururdu ama öyle olmadı karaborsa oldu aynı onun gibi bu ddr2 lerde tarihe karşıacak
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