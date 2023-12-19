İki eski Samsung çalışanı, 1.8 milyar dolarlık bellek sırlarını çaldığı iddiasıyla tutuklandı

Tam Boyutta Gör İki eski Samsung çalışanı Çin'den Güney Kore'ye döndükleri sırada tutuklandı. Çalışanlar, Samsung'un 16nm DRAM teknolojilerini çalarak, Çin'li ChanXin Memory Technologies (CXMT)'e sattıkları iddiasıyla tutuklandı. KED Global Ekonomi sitesi, çalışanların Çin'e bellek teknolojilerini sızdırmaları karşılığında milyonlarca dolar para kazandıklarını belirtiyor.

Güney Kore Ulusal İstihbarat Servisi (NIS) bu vakayı ve iki şüpheliyi mayıs ayında savcılara bildirerek soruşturma yapılması çağrısında bulunmuştu. Kim ve Bang isimli iki şüpheli Ekim ayında Kore'ye döndü. Geçtiğimiz haftanın başlarında savcılar, Kore'nin Endüstriyel Teknoloji Sızıntısını Önleme ve Koruma Yasası'nı ihlal etme suçlamasıyla tutuklama talebinde bulundu. KED Global, Seul Merkez Bölge Savcılığının Bilgi Teknolojileri Suç Soruşturma Departmanının davaya devam etmek için delil topladığını bildirdi. Böylece Cuma günü Kim ve Bang'in gözaltına alınmasıyla birlikte tutuklama emirleri çıkarıldı.

2016 yılında emekli olan ve CXMT'ye giden Kim'in Samsung'da tam zamanlı çalışan olduğu belirtiliyor. Rapora göre CXMT Kim'e yıllık birkaç milyon dolar maaş ödemiş. Tutuklanan ikinci kişi Bang ise eski Samsung taşeronu olarak tanımlanıyor.

Sızıntılar 1.8 milyar dolar değerinde

Davaya bakan savcılara göre Samsung'un 16nm DRAM teknolojiyle ilgili sızıntı 1.8 milyar dolar değerinde. Dahası bu hırsızlık neticesinde Samsung ve CXMT arasındaki teknoloji makasının önemli ölçüde azalmış olabiliceği belirtiliyor.

NIS ve savcılar tarafından yapılan ilk soruşturmaların yarı iletken biriktirme teknolojisine odaklandığı görülüyor. Ancak, CXMT'ye sızdırılmış olması muhtemel yedi Samsung yarı iletken üretim sürecini de içeren daha büyük soruşturma halihazırda yapılıyor.

En son sektör rakamları Samsung'un DRAM pazarının yaklaşık %40'ını kontrol ettiğini gösteriyor. Bu vakadaki gibi önemli teknolojik sızıntılar, bellek endüstrisindeki hegemonyasını sürdürmek isteyen şirket için büyük bir endişe kaynağı oluyor.

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İstihbarat Servisine göre sızıntılar dört kart arttı

KED Global, Güney Kore Ulusal İstihbarat Servisinin çip teknolojisi sızıntılarının son beş yılda dört kat arttığı iddiasına atıfta bulunarak bu tür sızıntıların hızlandığını bildirdi. Bu nedenle bazıları daha ağır cezalar verilmesini istiyor.

Konuyla ilgili Reuters'a ulaşan CXMT açıklamasında şirketin "fikri mülkiyet haklarına saygı duyduğu ve çalışanlarından üçüncü taraf bilgilerinin akışını önleyecek sağlam bir mekanizmaya sahip olduğu" ileri sürüldü. CXMT, Samsung'un fikri mülkiyet hırsızlığı iddiasına ilişkin spesifik yorumda bulunmayı reddetti.

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Eski Samsung çalışanları, bellek sırlarını çalmaktan tutuklandı