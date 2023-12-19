İki eski Samsung çalışanı, 1.8 milyar dolarlık bellek sırlarını çaldığı iddiasıyla tutuklandı

Güney Kore Ulusal İstihbarat Servisi (NIS) bu vakayı ve iki şüpheliyi mayıs ayında savcılara bildirerek soruşturma yapılması çağrısında bulunmuştu. Kim ve Bang isimli iki şüpheli Ekim ayında Kore'ye döndü. Geçtiğimiz haftanın başlarında savcılar, Kore'nin Endüstriyel Teknoloji Sızıntısını Önleme ve Koruma Yasası'nı ihlal etme suçlamasıyla tutuklama talebinde bulundu. KED Global, Seul Merkez Bölge Savcılığının Bilgi Teknolojileri Suç Soruşturma Departmanının davaya devam etmek için delil topladığını bildirdi. Böylece Cuma günü Kim ve Bang'in gözaltına alınmasıyla birlikte tutuklama emirleri çıkarıldı.
2016 yılında emekli olan ve CXMT'ye giden Kim'in Samsung'da tam zamanlı çalışan olduğu belirtiliyor. Rapora göre CXMT Kim'e yıllık birkaç milyon dolar maaş ödemiş. Tutuklanan ikinci kişi Bang ise eski Samsung taşeronu olarak tanımlanıyor.
Sızıntılar 1.8 milyar dolar değerinde
Davaya bakan savcılara göre Samsung'un 16nm DRAM teknolojiyle ilgili sızıntı 1.8 milyar dolar değerinde. Dahası bu hırsızlık neticesinde Samsung ve CXMT arasındaki teknoloji makasının önemli ölçüde azalmış olabiliceği belirtiliyor.
NIS ve savcılar tarafından yapılan ilk soruşturmaların yarı iletken biriktirme teknolojisine odaklandığı görülüyor. Ancak, CXMT'ye sızdırılmış olması muhtemel yedi Samsung yarı iletken üretim sürecini de içeren daha büyük soruşturma halihazırda yapılıyor.
En son sektör rakamları Samsung'un DRAM pazarının yaklaşık %40'ını kontrol ettiğini gösteriyor. Bu vakadaki gibi önemli teknolojik sızıntılar, bellek endüstrisindeki hegemonyasını sürdürmek isteyen şirket için büyük bir endişe kaynağı oluyor.
İstihbarat Servisine göre sızıntılar dört kart arttı
KED Global, Güney Kore Ulusal İstihbarat Servisinin çip teknolojisi sızıntılarının son beş yılda dört kat arttığı iddiasına atıfta bulunarak bu tür sızıntıların hızlandığını bildirdi. Bu nedenle bazıları daha ağır cezalar verilmesini istiyor.
Konuyla ilgili Reuters'a ulaşan CXMT açıklamasında şirketin "fikri mülkiyet haklarına saygı duyduğu ve çalışanlarından üçüncü taraf bilgilerinin akışını önleyecek sağlam bir mekanizmaya sahip olduğu" ileri sürüldü. CXMT, Samsung'un fikri mülkiyet hırsızlığı iddiasına ilişkin spesifik yorumda bulunmayı reddetti.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.