DSÖ Kovid-19 temsilcisinden Avrupa için üçüncü dalga uyarısı geldi

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Dünya çapında 1.3 milyondan fazla insanın canına alan ve Avrupa’da ise her 17 saniyede 1 insanın ölümüne neden olan Kovid-19 salgını kapsamında Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) özel temsilcisi David Nabarro’dan uyarı geldi. Avrupa ülkelerini salgının üçüncü dalgası kapsamında uyaran Nabarro, kıtanın ilk dalgaya tepkisinin ise eksik kaldığını dile getirdi.

Ayrıca Bkz. "DSÖ’ya göre Avrupa’da her 17 saniyede 1 insan kovid-19 nedeniyle hayatını kaybediyor"

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DSÖ’ya göre Avrupa’da her 17 saniyede 1 insan kovid-19 nedeniyle hayatını kaybediyor

Almanya, Fransa, İsviçre ve Avusturya gibi ülkelerde yeniden artış göstermeye başlayan vaka sayıları neticesinde yapılan açıklama, yaz döneminde hükümetlerin gerekli önlemleri almadığı iddiasıyla devam etti.

Nabarro, ülke ismi vererek devam ettiği açıklamasında “Hükümetler birinci dalganın ardından yaz aylarında altyapısal ihtiyaçları gidermek için gerekli hamleleri yapmadılar. Şimdi ikinci dalgayı yaşıyoruz. Eğer hükümetler gerekli düzenlemeleri ve iyileştirmeleri yapıp önlem almazlarsa 2021’in başında üçüncü dalgayı göreceğiz. İsviçre’de vaka ve ölüm oranı çok ciddi seviyeye ulaşabilir” sözlerini sarf etti.

Salgının kontrol altına alınmasına yönelik başarılı işler yapan Güney Kore gibi Asya ülkelerini örnek gösteren temsilci, bu ülkelerde insanların virüse karşı ortak bilinçle ve hastalığın yayılmasını zorlaştıracak şekilde hareket ettiğini belirtti.

Sonbaharla birlikte artışa geçen vaka sayıları, Avrupa’da kendini iyice hissettirmeye başladı. Almanya ve Fransa'da cumartesi günü toplam vaka sayısı 33 binli rakamlara ulaşırken, İsviçre ve Avusturya'da günlük vaka sayıları binlerle ifade ediliyor. Ülkemizde ise resmi rakamlara göre günlük vaka sayısı 5.532 oldu.

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