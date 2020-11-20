DSÖ’ya göre Avrupa’da her 17 saniyede 1 insan kovid-19 nedeniyle hayatını kaybediyor

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Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Dünya’da 1.3 milyondan fazla insanın hayatına mal olan ve ülkemizin de dâhil olduğu grupta etkisi her geçen gün artan Kovid-19 hastalığıyla ilgili bir detay paylaştı.

Geride bıraktığımız hafta Avrupa’da kovid-19 kaynaklı 29 bin ölüm vakasının kayıtlara geçtiğini belirten kurum, bunun her 17 saniyede 1 insanın ölümüne karşılık geldiğini açıkladı. DSÖ’ya göre Avrupa kıtası, küresel Kovid-19 vakalarının %28’inden sorumlu.

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Karantina tedbirlerinin faydalı olduğunu görüyoruz

Oldukça karanlık görünen söz konusu verilere yönelik bir açıklama yapan DSÖ Avrupa Müdürü Hans Kluge, “Ortaya konan tablo oldukça can sıkıcı ancak Kovid-19 kapsamında alınan tedbirlerle bu sayları düşürmek elimizde. İngiltere, Fransa ve İspanya gibi ülkelerde alınan karantina tedbirlerinin olumlu yönde sonuç verdiğini görüyoruz. Geçtiğimiz hafta bu ülkelerdeki yeni vaka sayısı %10 oranında düşerek 1.8 milyon oldu ve bu sayı son üç ay içinde gördüğümüz en düşük rakam.” ifadelerini kullandı.

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Karantina tedbirlerinin faydasına vurgu yapan Kluge, bunlardan politik çıkar sağlamak adına erken vazgeçilmesi halinde ise rakamların yeniden ürkütücü seviyelere ulaşabileceği uyarısında bulundu. Rakamlara yönelik verilen detayda, Avrupa kıtasında bugüne kadar tespit edilen toplam vaka sayısının 15.7 milyon olduğunu ve sadece Kasım ayında 4 milyon vaka tespit edildiği bilgisi paylaşıldı. Kıtada, hayatını kaybeden hasta sayısı ise 355 bin civarında.

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Ülkemizde de tırmanışa geçen hasta sayıları, resmi verilere göre 4 bin 542’ye ulaştı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yaptığı açıklamada “Ağır hasta sayımız 3.850’ye ulaştı. Tedbirleri kendimiz alırsak, zorunlu kısıtlamalara mecbur kalmayız” dedi. Hasta sayıları kapsamında konuşan Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü ise "Bıçak kemiğe dayandı. Bundan sonra bir şey yokmuş gibi davranmaya devam edersek giderek kapanacağız. Daha sert, daha radikal yasaklar gelecek" ifadelerini kullandı.

https://interestingengineering.com/one-person-dies-every-17-seconds-in-europe-from-covid-19-per-who

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