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    DSÖ’ya göre Avrupa’da her 17 saniyede 1 insan kovid-19 nedeniyle hayatını kaybediyor

    Dünya Sağlık Örgütü Avrupa birimince yapılan açıklamada, Avrupa’da her 17 saniyede 1 insanın kovid-19 nedeniyle öldüğü belirtildi. Kuruma göre bunu engellemenin en kolay yolu karantina tedbirleri.
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    Diğer Bilim ve Teknoloji
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    Gökhan G.
    Editör
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    DSÖ’ya göre Avrupa’da her 17 saniyede 1 insan kovid-19 nedeniyle hayatını kaybediyor
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    Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Dünya’da 1.3 milyondan fazla insanın hayatına mal olan ve ülkemizin de dâhil olduğu grupta etkisi her geçen gün artan Kovid-19 hastalığıyla ilgili bir detay paylaştı.

    Geride bıraktığımız hafta Avrupa’da kovid-19 kaynaklı 29 bin ölüm vakasının kayıtlara geçtiğini belirten kurum, bunun her 17 saniyede 1 insanın ölümüne karşılık geldiğini açıkladı. DSÖ’ya göre Avrupa kıtası, küresel Kovid-19 vakalarının %28’inden sorumlu.

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    Karantina tedbirlerinin faydalı olduğunu görüyoruz

    Oldukça karanlık görünen söz konusu verilere yönelik bir açıklama yapan DSÖ Avrupa Müdürü Hans Kluge, “Ortaya konan tablo oldukça can sıkıcı ancak Kovid-19 kapsamında alınan tedbirlerle bu sayları düşürmek elimizde. İngiltere, Fransa ve İspanya gibi ülkelerde alınan karantina tedbirlerinin olumlu yönde sonuç verdiğini görüyoruz. Geçtiğimiz hafta bu ülkelerdeki yeni vaka sayısı %10 oranında düşerek 1.8 milyon oldu ve bu sayı son üç ay içinde gördüğümüz en düşük rakam.” ifadelerini kullandı.

    DSÖ’ya göre Avrupa’da her 17 saniyede 1 insan kovid-19 nedeniyle hayatını kaybediyor
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    Karantina tedbirlerinin faydasına vurgu yapan Kluge, bunlardan politik çıkar sağlamak adına erken vazgeçilmesi halinde ise rakamların yeniden ürkütücü seviyelere ulaşabileceği uyarısında bulundu. Rakamlara yönelik verilen detayda, Avrupa kıtasında bugüne kadar tespit edilen toplam vaka sayısının 15.7 milyon olduğunu ve sadece Kasım ayında 4 milyon vaka tespit edildiği bilgisi paylaşıldı. Kıtada, hayatını kaybeden hasta sayısı ise 355 bin civarında.

    Ayrıca Bkz. "THY, koronavirüs aşısı taşımaya başladı"

    Ülkemizde de tırmanışa geçen hasta sayıları, resmi verilere göre 4 bin 542’ye ulaştı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yaptığı açıklamada “Ağır hasta sayımız 3.850’ye ulaştı. Tedbirleri kendimiz alırsak, zorunlu kısıtlamalara mecbur kalmayız” dedi.  Hasta sayıları kapsamında konuşan Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü ise "Bıçak kemiğe dayandı. Bundan sonra bir şey yokmuş gibi davranmaya devam edersek giderek kapanacağız. Daha sert, daha radikal yasaklar gelecek" ifadelerini kullandı.



    https://interestingengineering.com/one-person-dies-every-17-seconds-in-europe-from-covid-19-per-who Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (5) Yorum Yaz Forumda Gör
    monacomen 2 sa. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    https://www.icisleri.gov.tr/koronavirus-salgini-yeni-tedbirler

    Koronavirüs Salgını Yeni Tedbirleri
    18.11.2020

    Alınan kararlar doğrultusunda 20.11.2020 Cuma günü saat 20:00'den itibaren geçerli olacak şekilde; (not: sadece tedbirler diyor, sokağa çıkma yasağı günü değil)

    1- Alışveriş merkezi, market, berber, kuaför ve güzellik merkezleri sadece saat 10:00 ile 20:00 arasında vatandaşlarımıza hizmet sunabileceklerdir. 

        2- Restoran, lokanta, pastane, kafe, kafeterya gibi yeme ­içme yerleri 10:00 ile 20:00 saatleri arasında sadece paket servis veya gel­ al hizmeti verecek şekilde açık olabilecektir. Restoran, lokanta veya online yemek sipariş firmalarınca saat 20:00'den sonra sadece telefonla ya da online sipariş üzerine paket servis hizmeti verilebilecektir.
     
    İl/İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurullarınca tek tek belirlenmek ve yerleşim sahasında bulunmamak kaydıyla şehirlerarası karayolları kenarında bulunan ve şehirlerarası toplu ulaşım veya lojistik amaçlı araçlara hizmet veren dinleme tesislerinde yer alan yeme ­içme yerleri kısıtlamalardan istisna tutulacaktır. 

        3- 31.12.2020 tarihine kadar sinema salonlarının; yeni bir karar alınıncaya kadar ise kahvehane, kıraathane, kır bahçesi, internet kafe/salonu, elektronik oyun salonları, bilardo salonları, lokaller ve çay bahçeleri ile halı sahaların faaliyetleri durdurulacaktır. Daha önce faaliyetleri durdurulan nargile salonları ile ilgili uygulamanın aynen devamı sağlanacaktır.
     
             4- Tüm illerimizde; 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımız gün içerisinde 10:00 ile 13:00 saatleri, 20 yaş altı vatandaşlarımız (01.01.2001 tarihi ve sonrasında doğanlar) ise gün içerisinde 13:00 ile 16:00 saatleri arasında sokağa çıkabilecek olup (işyerleri ile illiyetlerini gösteren çalışma/SGK kaydı vb. belgeyi ibraz eden çalışanlar hariç), bu saatler dışında ise belirtilen yaş gruplarındaki vatandaşlarımızın sokağa çıkmaları kısıtlanacaktır.

        5- Yeni bir karar alınıncaya kadar hafta sonları 10:00-20:00 saatleri dışında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacaktır. Üretim, imalat ve tedarik zincirleri bu kısıtlamadan muaftır.

    Bu doğrultuda ilk uygulama olarak 21 Kasım Cumartesi günü saat 20:00'den 22 Kasım Pazar günü saat 10:00'a kadar ve 22 Kasım Pazar günü saat 20:00'den 23 Kasım Pazartesi 05:00 saatine kadar sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacaktır. 
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    monacomen 2 sa. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Çok acı ve üzücü. Avrupa gibi eğitimli ve gelişmiş şehir ve vatandaşları olan ülkelerde durum böyle ise üçüncü dünya ülkeleri ne yapsın.
    Yeni kararname ile ilgili haber ne yazık ki DH'de haber yapılmamış, eskiden vaka sayıları az iken sürekli konan haberler vaka sayıları yükselince kaldırıldı, neden acaba?

    Bu arada yeni kararlar ile Cumartesi akşamından itibaren sokağa çıkma yasakları Pazartesi sabahına kadar sürecek. Kafa karışıklığına neden olan Cuma akşamından itibaren verildiği belirtilen karar dükkan ve işletmeleri kapsıyor.
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    Spider_hip (Doğan Eray) 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    Bir an önce çözüm bulunur umarım. Bu arada her saniye de dünyada yaklaşık 3 insan doğuyor. Bu yıl, ölümler çıktıktan sonra net dünya nüfusu artışı 80 milyon olacakmış.
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    gokhanvai (Gökhan Tuna) 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    İnşallah en kısa sürede aşı bulunur da ( bulunan işe yarar da ) artık eski hayata dönülür. Oldukça kötü bir duruma dönüştü bu iş. Daha da kötüleşmez inşallah.
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    joven 3 sa. ( Mesaj Silindi )
    Avrupada yaşlı nüfus fazla olması ölüm sayılarını arttırıyor tabi bu hastalıkta iddia edilen açıklamalar doğruysa
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