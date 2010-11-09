Dünya E-Ticaret'inde Bizde Söz Sahibi Olacağız

Deloitte Teknoloji Fast50 Türkiye Programı’nın E-ticaret alanındaki tek firması Bilginet Genel Müdürü Ercüment Erdem:

“DÜNYA E-TİCARETİ’NDE BİZ DE SÖZ SAHİBİ OLACAĞIZ”

Deloitte tarafından Türkiye’de 5 yıldır Teknoloji alanında en hızlı büyüyen firmaları belirlemek amacı ile düzenlenmekte olan “Teknoloji Fast50”Programı sonuçlarına göre tek e-ticaret çözümleri firması olarak ilk 10 arasında yer alan Bilginet, kendi AR-GE’si ile ürettiği e-ticaret yazılımları ile dünya pazarında büyüme hamlesi başlatıyor.

Firmaların işine internetin gücünü katarak; sanal âlemde yeni ve karlı bir iş kurmalarını ve dünyaya açılmalarını sağlayan Bilginet, AR-GE üreten teknoloji firmalarının katılım gösterdiği Deloitte Teknoloji Fast50 Türkiye Programı’nda tek e-ticaret çözümleri firması olarak yer alırken, ülkemizi Kasım ayında Londra’da gerçekleşecek Avrupa, Ortadoğu ve Afrika’nın en hızlı büyüyen 500 teknoloji firmasının katılacağı Deloitte Technology Fast500 EMEA Programı’nda temsil etme hakkı kazandı.

Ülkemizde 5 yıldır yapılmakta olan yarışmaya ilk olarak bu yıl katılan Bilginet, Türkiye çapında yarattığı hızlı büyüme performansı ile ilk 10 firma arasında yer alarak yazılım sektöründe AR-GE ve teknoloji üretmenin ülkemize büyük katkı sağlayacağını ortaya koydu.



“E-Ticaret Sektörü Hızlı Büyüyor”

Boğaziçi Üniversitesi’nde yapılan ödül töreni sonrasında bir açıklama yapan Bilginet Genel Müdürü Ercüment Erdem; “E-ticaret sektörü gerek direkt olarak son kullanıcıya ulaşan B2C alanında gerekse firmalar arasında yürütülen alışveriş şekli olan B2B alanında hızlı bir şekilde büyüyor. Kriz yılları olmasına rağmen 2008 ve 2009 yıllarında sadece Bilginet tarafından ortalama 1500 yeni e-ticaret sitesi açıldı. Şirketler krizden kurtulmak için farklı çözümler aramaya ve e-ticareti de bir çözüm noktası olarak görmeye başladılar. 2010 yılına geldiğimizde ise bu şirketler özelleşmiş uygulamalar ile e-ticaret pazarındaki yerlerini sağlamlaştırmak için çalışıyorlar.Aynı zamanda e-ticaret yazılımları üreten firmaların oluşturduğu sektörün büyümesine paralel de e-ticaret üzerinden satış yapan sitelerdeki alışveriş oranlarının da arttığını gözlemekteyiz. Türkiye’de 5 yıl içinde e-ticaret hacminin 250 Milyar dolar seviyesinde gerçekleşmesini bekliyoruz. Bu perspektiften bakınca gerçek pazarın ne olacağını anlayabiliriz” dedi.

Deloitte Teknoloji Fast50 Türkiye Programı’nda yer alan tek e-ticaret firması olmaktan büyük mutluluk duyduklarını ifade eden Erdem; “Bu program ile birlikte tamamen kendi mühendislerimizin AR-GE’si ile üretilen e-ticaret çözümlerimiz için dünya çapında yeni bir sürece giriyoruz. Artık Türk yazılım sektörü de ürünlerini ihraç edecek boyutlara geldi. Şu anda yazılım ihracı miktar olarak az olsa da önümüzdeki yıllarda daha da büyüyecek. Bilginet olarak biz de e-ticaret çözümlerimizi dünyaya sunmayı hedefliyoruz. Bu konuda kısa süre içerisinde ciddi adımlar atarak yazılım ihracına başlama hedefimiz bulunuyor” dedi.

Çok sayıda konuğun katılım gösterdiği gece, programda ilk 50 sırada yer alan firmaların temsilcilerinin toplu fotoğraf çekimi ile son buldu.

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