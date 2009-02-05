Dünya'da ilk: AMD Phenom II X3 720 Black Edition incelemesi

Yeni yıla hızlı bir giriş yaparak 45nm üretim teknolojisiyle hazırladığı Phenom II 920 ve 940 Black Edition modellerini kullanıma sunan AMD'de hareketlilik bitmiyor. Önümüzdeki hafta içerisinde çok sayıda yeni işlemcisini kullanıma sunacak olan AMD, hem Soket değiştirmeye hem de DDR3 bellek teknolojisine destek vermeye hazırlanıyor. Rakibi Intel'in aksine yeni nesil bellek teknolojilerine geçiş konusunda daha temkinlik davranan firma, Soket AM2 formundaki işlemcileriyle DDR2 bellek desteğine geçiş döneminde olduğu gibi DDR3 konusunda da fiyatların düşmesini ve bellek teknolojisinin hem marka ve model bazında hem de performans konusunda yeterli olgunluğa erişmesini bekledi.

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Phenom işlemci ailesiyle hedeflerine ulaşma konusunda sıkıntılar yaşayan AMD, Phenom II ailesiyle yeni yılda yeni bir sayfa açmayı ve yeniden rekabetçi çözümler üreterek potaya girmeyi hedefliyor. Deneb kod adını taşıyan dört çekirdekli Phenom II X4 920 ve 940 Black Edition modelleriyle bu yönde pozitif sinyaller veren firma, özellikle Phenom II X4 940 BE modelinin sıvı azot gibi esktrem soğutma koşullarında yüksek hız aşırtma başarımı sunmasıyla sık sık gündeme gelerek yüksek performans tutkunlarının dikkatini çekemeyi başardı. Soket AM2+ formunda olan ve DDR2 bellek desteği ile gelen işlemcilerden sonra AMD, Soket AM3 formundaki üç ve dört çekirdekli işlemcileri için düğmeye basıyor.

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Intel gibi 45nm üretim teknolojisiyle işlemci hazırlamaya başlayan AMD, bu sayede hem maliyetleri aşağı çekmeyi hem de daha düşük güç tüketim değerlerinde daha yüksek performans sunabilen işlemci hazırlama yeteneği kazanmış oldu. Phenom ailesiyle kıyaslandığında seviye 3 bellek kapasiteleri ciddi bir artış ile 6MB'a çıkartılan ayrıca 2.8GHz ve 3GHz gibi yüksek saat hızlarıyla gelen Phenom II X4 modelleri, 125 Watt'lık ısıl güç tasarımlarıyla dikkat çekmeyi başardı. Döngü başına komut performansında, L3 bellek kapasitesinde ve saat hızların güncelleme yaparak %20 performans kazandığını belirten AMD, Soket AM3 formundaki DDR3 destekli yeni modelleriyle çıtayı yukarı çekecek.

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AMD'nin resmi dökümanlarına göre, firma Soket AM2+ formundaki DDR2 bellek destekli işlemcilerine kıyasla, Soket AM3 formundaki DDR3 destekli işlemcileriyle %5 esktra performans sunmayı hedefliyor. Tabii firmanın altını çizdiği %5'lik performans artışındaki ana unusun yüksek çalışma frekansına sahip olan DDR3 bellekler olduğunu da unutmamak gerek. AMD, 9 Şubat lansmanı için aralarında üç ve dört çekirdeli işlemcilerin bulunduğu çok sayıda yeni model hazırladı ki bunların, Phenom II X4 805, 810, 910 ve 925 modellerine ile üç çekirdekli Phenom II X3 710 ve 720 olması bekleniyor. Ayrıca L3 bellek kapasiteinin X4 800 ailesinde 4MB, diğer modellerde ise 6MB olması bekleniyor.

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AMD'nin 45nm üretim teknolojisiyle hazırladığı üç çekirdekli Phenom II X3 700 serisi, dört çekirdekli işlemcilerin tek çekirdeği kapatılmış bir varyasyonu olarak düşünülebilir. Dolayısıyla L2 bellek kapasiteleri 1.5MB olan üç çekirdekli yeni modellerin yanı sıra AMD, önümüzdeki aylarda daha düşük üretim maliyetine sahip olan ve rekabetçi fiyatlarla pazara gireceği belirtilen ekonomik işlemcilerde hazırlıyor. Bu işlemcilerin en önemli farklılığı olarak L3 bellek birimine sahip olmayacakları gösterilebilir. Öte yandan firma enerji verimli işlemci serisini de unutmuş değil. AMD yılın ikinci çeyreğinde ısıl güç tasarımı 45 Watt olarak belirlenen dört çekirdekli işlemcilerini de kullanıma sunmayı planlıyor.

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Peki Soket AM3 formundaki DDR3 destekli işlemciler için yeni bir anakart ve bellek terfisi gerekecek mi? Haberlerimizde de sık sık dile getirdiğimiz üzere AMD geriye dönük uyumluluk stratejisine sadık kalacak. Yani Soket AM3 işlemcileri dileyen kullanıcılar Soket AM2 anakartlarda DDR2 belleklerle kullanabilecek. Nvidia tarafından yıllar önce kullanıma sunulan nForce 3 250 yonga setli anakartlarla (destek veren, ör; Asrock) da kullanılabilecekler. Kombo bellek kontrolcüsüne sahip olacak Soket AM3 işlemciler, DDR3 destekli anakartlarda DDR3 belleklerle, DDR2 destekli anakartlarda ise DDR2 belleklerle kullanılabilecek. Ama Soket AM2 ve AM2+ formundaki işlemciler Soket AM3 anakartlarda desteklenmeyecek.

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9 Şubat'ta lanse edilmesi beklenen yeni işlemciler arasında öne çıkan modellerden biri de üç çekirdekli Phenom II X3 720 Black Edition. Hız aşırtma tutkunları ve yüksek performans meraklıları için hazırlanan Black Edition serisinin en yeni temsilcisi, çarpan kilidi açık olarak geliyor. Standart olarak 2.8GHz'de görev yapan yeni modelin ısıl güç tasarımı 95 Watt olarak belirlenmiş. 1.5MB L2 ve 6MB L3 bellek ile donatılan işlemci pazara sunulduğu an itibariyle AMD'nin ve doğal olarak endüstrinin üç çekirdekli en hızlı işlemcisi unvanını da eline geçirecek. Avrupa fiyat listelerinde 140 Avro seviyesinden görünmeye başlayan işlemcinin test sonuçlarını Donanım Haber farkıyla ilk defa yayımlıyoruz.

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Test sonuçlarına geçmeden önce kullandığımız sisteme değinmekte de fayda var. Phenom II X3 720 Black Edition için DDR3 testlerini Gigabyte'ın en yeni anakart modellerinden biri olan ve SB750 köprüsüyle gelen 790FXT-UD5P, DDR2 testlerini ise yine Gigabyte'ın 790FX-DQ6 modeli ile gerçekleştirdik. Yüksek performanslı soğutucularıyla tanınan Sunbeam'in Core-Contact Freezer isimli soğutucusunu kullandığımız testler esnasında bize DDR2 testleri için Chaintech'in 1066MHz'de çalışan 4GB'lık kiti, DDR3 testlerinde ise OCZ'nin 1600MHz'de çalışan yine 4GB'lık DDR3 kiti eşlik etti. Bu çalışmamıza ek olarak Gigabyte 790FX-UD5 ve Phenom II 720 Black Edition için video inceleme yapacağımıza da belirtelim.

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Phenom II X3 720 Black Edition modelini incelerken özellikle DDR2 ve DDR3 performansı üzerinde durmaya özen gösterdik. Zira AMD işlemciler için hazırlanan ve satışı devam eden güncel anakartların çok büyük bir kısmı ile uyumlu çalışması beklenen işlemcinin, DDR3 belleklerle sergileyeceği performans önemliydi zira hali hazırda DDR2 ve DDR3 bellek kitleri arasında tercih edilecek modellere göre hatırı sayılır bir performans farkı bulunuyor. Tablolardan da görülebileceği üzere DDR3 platformunda gerçekleştirilen testlerde Phenom II X3 720 Black Edition DDR2 kullanımına göre daha hızlı olmayı başardı ama yine tablolardan görülebileceği üzere DDR2 ve DDR3 kullanımındaki fark oldukça küçük.

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Tabii DDR3 bellek kullanımı özellikle bellek bağımlı uygulamalarda Phenom II X3 720'ye avantaj kazandırabiliyor ki bu durum Everest testlerinde de gözlemlenebilir. Öte yandan kullanılacak daha yüksek çalışma frekansına sahip DDR3 bellek kitleriyle yine bellek odaklı testlerde farkın açılması beklenebilir. Tabii oluşacak farkın DDR3 maliyetlerine değip değmeyeceğini ise kullanıcıların ihtiyaç ve beklentileri belirleyecek. Öte yandan yılın özellikle ikinci yarısında fiyatında ciddi bir düşüş olması beklenen DDR3 belleklerin bu durumu da göz önüne alınmalı. DDR2 ve DDR3 kullanımı arasında kararsız kalan kullanıcılar için DDR2 / DDR3 kullanımına olanak tanıyan Soket AM3 anakartlar yolda olduğunu da belirtelim.

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45nm üretim teknolojisiyle hazırlanan Phenom II X3 720 BE hız aşırtma konusunda da iddialı olabilir. Yaptığımız denemelerde işlemciyi 3.7GHz'e çıkartıp çok sayıda testi stabil olarak tamamlayabildik. Kullandığımız soğutucu AMD'nin standart çözümü olmasa da çarpan kilidi açık olarak gelen işlemci, standart soğutma çözümüyle de 3GHz üzeri hızlarda stabil kullanım olanağı sağlayabilir. Ayrıca işlemcinin lansmanına paralel olarak yayımlanacak yeni BIOS güncellemeleri ve yapılacak detaylı çalışmalarla 4GHz'e ulaşması da olası görünüyor. Doğru fiyatlandırılırsa iddialı olacağının ilk sinyallerini veren Phenom II X3 720 BE'nin yanı sıra Gigabyte790FXT-UD5P'nin video incelememize de konuk olacağını hatırlatalım.

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Phenom II X3 720 Black Edition @3.7GHz - Büyütmek için resmin üzerine tıklayabilirsiniz!