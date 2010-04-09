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Dünyanın en hızlı netbook'u Alienware M11x güncellenebilir

9 yıl
31,6b
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14
Taşınabilir Bilgisayarlar
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Dünyanın en hızlı netbook'u olarak lanse edilen Alinware M11x önümüzdeki birkaç ay içerisinde bazı önemli güncellemeler alabilir. 11.6-inç ekrana sahip olan ve bu açıdan Acer Ferrari One ile aynı kategoride yer alan Alienware M11x, 1.3GHz'de çalışan Intel Core 2 Duo işlemciye ve Nvidia'nın GeForce GT335M grafik işlemcisine sahip. Kendi sınıfındaki en güçlü ekran kartına sahip olduğu belirtilen sistem, bu sayede yüksek tanımlı videoları sorunsuzca oynatabildiği gibi, modern pek çok oyunu da kendi bünyesi altında akıcı bir şekilde çalıştırabiliyor. Hemen her yeni Alienware modelinde olduğu gibi tasarım özellikleriyle de öne çıkan M11x için henüz resmi olarak doğrulanmasa da bazı güncellemelerin planladığı iddia ediliyor.

Gelen bilgilere göre Alienware M11x içind düşünülen güncellemeler;

- Core 2010 serisi yeni nesil Intel işlemci.
- Nvidia Optimus teknolojisi. 
- Daha yüksek çözünürlüklü ekran.

32nm üretim teknolojisiyle hazırlanan Core 2010 serisi mobil işlemciler sayesinde mevcut işlemcisine kıyasla benzer ya da daha düşük termal karakteristikte daha yüksek işlem gücü sunacağı düşünülen Alienware M11x için en çarpıcı güncelleme ise muhtemelen Nvidia Optimus teknolojisi olacak gibi görünüyor. Bu sayede Core 2010 serisi Intel işlemcilerdeki entegre grafik birimi ve kullanılacak Nvidia GPU, dinamik olarak kontrol edilerek düşük güç gerektiren durumlarda işlemci üzerinde GPU kullanılarak pil tasarrufu sağlanacak yüksek işlem gücü gerektiren oyunlarda, 1080p videolarda veya flash hızlandırmada ise Nvidia GPU devreye girecek üstlük bu geçiş Optimus teknolojisi tarafından otomatik olarak, sistemi yeniden başlatılmasına gerek kalmadan gerçekleştirebilecek. Son güncelleme ise daha yüksek çözünürlüklü ekran üzerine olacak ve bu sayede içerikler dilendiği takdirde çok daha yüksek çözünürlüklerde görüntülenebilecekler.

Alienware M11x'in bahsi geçen güncellemeleri, Haziran/Temmuz döneminde alacağı iddia ediliyor. 

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_Pulse_ 8 yıl
dell.com/...,#TechSpec
bu model türkiyede var mı?
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DH Misafiri 8 yıl
Arkadaşlar Geçen gün mediamarkt ta gördüm AlienWare Fiyatı 5200 civarı bişeydi Ddr5 Ekran kartı falan var üzerinde özellik bakımından süper fiyat olarak şahsen hayatta vermem :) toplama masaüstü bişey yaparım daha iyi
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DH Misafiri 8 yıl
Alienware ürünlerini Radius Bilgisayar getiriyormuş ;
dellbilgisayar.com/...
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DH Misafiri 9 yıl
DÜZELTMEDİR 'uzun lafın kısası alienware m11x tr de en fazla 1500-2000 tl yi bulur.ve bu fiyatı da sonuna kadar hakeder...saygılar'
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DH Misafiri 9 yıl
arkadaşlar,fiyatı o kadar da pahalı değil korkmayın.düşünsenize; acer ın t6600 cpu ve gt240m li (15.6' 1366*768)modeli bile 1400tl den aşağı değil.ki bu ve diğer aynı gpu lu notebooklar max 6500 puan alıyor 3dmark06 da..alienware m11x ise 11' olmasına rağmen aynı çözünürlükte.işlemcisi tasarruf canavarı.ve 4gb ramle bile 6200 puan alıyor 3dmark06 dan.şimdi...sizce hangisi daha akıllıca? ha bir de güçlü notebookların taşınabilirlikleri düştükçe fiyatlarının artmasını da unutmamak lazım.yani bu notebook u tr de satılan 2000-3000tl lik notebooklarla kıyaslamak lazım.tabi performans olarak bu noteboklar m11x in yanından bile geçemez.(çünkü en fazla 9300gs gpu ya sahipler.) uzun lafın kısası alienware m11x tr de en fazla 2000-2500tl yi bulur.ve bu fiyatı da sonuna kadar hak eder..saygılar
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omeryasn 9 yıl
bu pc tam benlik biraz küçük
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Melih Vayvalak 9 yıl
Alienware yine bir efsane ürün yaratmış
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zalman_1 9 yıl
ama biraz kalın gibi
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escape0121 9 yıl
İLGİ CEKİCİ BİR MODEL
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Batuist 9 yıl
Bunun fiyatıyla ASUS'un oyuncu laptopu alınır herhalde..
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