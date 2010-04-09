Dünyanın en hızlı netbook'u Alienware M11x güncellenebilir

Dünyanın en hızlı netbook'u olarak lanse edilen Alinware M11x önümüzdeki birkaç ay içerisinde bazı önemli güncellemeler alabilir. 11.6-inç ekrana sahip olan ve bu açıdan Acer Ferrari One ile aynı kategoride yer alan Alienware M11x, 1.3GHz'de çalışan Intel Core 2 Duo işlemciye ve Nvidia'nın GeForce GT335M grafik işlemcisine sahip. Kendi sınıfındaki en güçlü ekran kartına sahip olduğu belirtilen sistem, bu sayede yüksek tanımlı videoları sorunsuzca oynatabildiği gibi, modern pek çok oyunu da kendi bünyesi altında akıcı bir şekilde çalıştırabiliyor. Hemen her yeni Alienware modelinde olduğu gibi tasarım özellikleriyle de öne çıkan M11x için henüz resmi olarak doğrulanmasa da bazı güncellemelerin planladığı iddia ediliyor.





Gelen bilgilere göre Alienware M11x içind düşünülen güncellemeler;





- Core 2010 serisi yeni nesil Intel işlemci.

- Nvidia Optimus teknolojisi.

- Daha yüksek çözünürlüklü ekran.





32nm üretim teknolojisiyle hazırlanan Core 2010 serisi mobil işlemciler sayesinde mevcut işlemcisine kıyasla benzer ya da daha düşük termal karakteristikte daha yüksek işlem gücü sunacağı düşünülen Alienware M11x için en çarpıcı güncelleme ise muhtemelen Nvidia Optimus teknolojisi olacak gibi görünüyor. Bu sayede Core 2010 serisi Intel işlemcilerdeki entegre grafik birimi ve kullanılacak Nvidia GPU, dinamik olarak kontrol edilerek düşük güç gerektiren durumlarda işlemci üzerinde GPU kullanılarak pil tasarrufu sağlanacak yüksek işlem gücü gerektiren oyunlarda, 1080p videolarda veya flash hızlandırmada ise Nvidia GPU devreye girecek üstlük bu geçiş Optimus teknolojisi tarafından otomatik olarak, sistemi yeniden başlatılmasına gerek kalmadan gerçekleştirebilecek. Son güncelleme ise daha yüksek çözünürlüklü ekran üzerine olacak ve bu sayede içerikler dilendiği takdirde çok daha yüksek çözünürlüklerde görüntülenebilecekler.





Alienware M11x'in bahsi geçen güncellemeleri, Haziran/Temmuz döneminde alacağı iddia ediliyor.