Dünyanın en mutlu ülkeleri belli oldu: Türkiye mutsuz olmaya devam ediyor

Tam Boyutta Gör Dünya çapında 150'den fazla ülkede küresel mutluluğu sıralayan yıllık Dünya Mutluluk Raporu’nun 2023 sayısında Finlandiya bir kez daha en mutlu ülke oldu. Finlandiya, üst üste altıncı kez dünyanın en mutlu ülkesi olurken Türkiye, bir önceki yıla göre “daha az” mutsuz olsa da yine listenin sonlarında yer almaktan kurtulamadı.

Dünya Mutluluk Raporu, Amerikan analitik ve danışmanlık şirketi Gallup’un verilerine dayanılarak hazırlanıyor ve altı temel faktöre göre mutluluğu belirliyor: Sosyal destek, gelir, sağlık, özgürlük, cömertlik ve yolsuzluk. Bu yılki liste, önceki yıllara benziyor zira listenin en üst sıralarında aynı İskandinav ülkeleri bulunuyor. 2022'de olduğu gibi, Danimarka bir kez daha ikinci sırada, İzlanda ise üçüncü sırada yer alıyor.

Finlandiya neden bu kadar mutlu?

Finlandiya'yı bu kadar mutlu eden nedir? Aalto Üniversitesi'nden uzmanlara göre Finlandiya, refah sistemi, cömert işsizlik yardımları, neredeyse ücretsiz sağlık hizmetleri ve şehir planlaması gibi nedenlerden dolayı mutlu. Aalto Üniversitesi profesörü Marketta Kyttä, "Bir kişinin çevresi mutluluğunda büyük rol oynar, bu da şehirlerde sağlığın geliştirilmesi konusunu çok önemli hale getirir. Bu, sosyal sürdürülebilirlikle ve kendinizi toplumunuza bağlı hissedip hissetmemenizle yakından ilgilidir." diyor.

Türkiye, ne kadar mutlu?

Tam Boyutta Gör 2022 yılında Türkiye, en mutlu ülkeler sıralamasında 146 ülke arasından 112. sıradaydı. 2023 yılında ise Türkiye, 137 ülke arasında en mutlu 106. ülke konumunda. Çalışmada Türkiye'nin neredeyse tüm parametrelerde zayıf olduğu ve mutsuzluğundan bunlardan kaynaklandığı görülüyor.

Tüketici hakem heyetine başvuru yapmak kolaylaştırılacak 3 gün önce eklendi

Öte yandan savaşın devam ettiği Ukrayna, geçen yılki Rus işgalinin ardından 2021'de 69. sıradan 92. en mutlu ülke konumuna geriledi (üç yıllık ortalamaya göre) ancak çalışma yardımseverliğin ülkede rekor seviyelere yükseldiğini belirtiyor. Buna karşılık Rusya'da yardımseverlik önemli ölçüde azaldı ve ülke 2021 ile 2023 yılları arasında 60. sıradan 70. sıraya geriledi.

Dünyanın en mutlu 20 ülkesi (2023)

Finlandiya Danimarka İzlanda İsrail Hollanda İsveç Norveç İsviçre Lüksemburg Yeni Zelanda Avusturya Avustralya Kanada İrlanda Birleşik Devletler Almanya Belçika Çek Cumhuriyeti Birleşik Krallık Litvanya

Dünyanın en mutsuz 20 ülkesi (2023)

Afganistan Lübnan Sierra Leone Zimbabve Kongo Botsvana Malavi Komorlar Tanzanya Zambiya Madagaskar Hindistan Liberya Etiyopya Ürdün Togo Mısır Mali Gambiya Bangladeş

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Popüler Bilim

Zamazingo Haberleri

Dünyanın en mutlu ülkeleri açıklandı: Türkiye ne kadar mutlu?