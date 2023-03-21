Dünyanın en mutlu ülkeleri belli oldu: Türkiye mutsuz olmaya devam ediyor

- Finlandiya neden bu kadar mutlu?
- Türkiye, ne kadar mutlu?
- Dünyanın en mutlu 20 ülkesi (2023)
- Dünyanın en mutsuz 20 ülkesi (2023)
- Yorumlar
Dünya Mutluluk Raporu, Amerikan analitik ve danışmanlık şirketi Gallup’un verilerine dayanılarak hazırlanıyor ve altı temel faktöre göre mutluluğu belirliyor: Sosyal destek, gelir, sağlık, özgürlük, cömertlik ve yolsuzluk. Bu yılki liste, önceki yıllara benziyor zira listenin en üst sıralarında aynı İskandinav ülkeleri bulunuyor. 2022'de olduğu gibi, Danimarka bir kez daha ikinci sırada, İzlanda ise üçüncü sırada yer alıyor.
Finlandiya neden bu kadar mutlu?
Finlandiya'yı bu kadar mutlu eden nedir? Aalto Üniversitesi'nden uzmanlara göre Finlandiya, refah sistemi, cömert işsizlik yardımları, neredeyse ücretsiz sağlık hizmetleri ve şehir planlaması gibi nedenlerden dolayı mutlu. Aalto Üniversitesi profesörü Marketta Kyttä, "Bir kişinin çevresi mutluluğunda büyük rol oynar, bu da şehirlerde sağlığın geliştirilmesi konusunu çok önemli hale getirir. Bu, sosyal sürdürülebilirlikle ve kendinizi toplumunuza bağlı hissedip hissetmemenizle yakından ilgilidir." diyor.
Türkiye, ne kadar mutlu?
Öte yandan savaşın devam ettiği Ukrayna, geçen yılki Rus işgalinin ardından 2021'de 69. sıradan 92. en mutlu ülke konumuna geriledi (üç yıllık ortalamaya göre) ancak çalışma yardımseverliğin ülkede rekor seviyelere yükseldiğini belirtiyor. Buna karşılık Rusya'da yardımseverlik önemli ölçüde azaldı ve ülke 2021 ile 2023 yılları arasında 60. sıradan 70. sıraya geriledi.
Dünyanın en mutlu 20 ülkesi (2023)
- Finlandiya
- Danimarka
- İzlanda
- İsrail
- Hollanda
- İsveç
- Norveç
- İsviçre
- Lüksemburg
- Yeni Zelanda
- Avusturya
- Avustralya
- Kanada
- İrlanda
- Birleşik Devletler
- Almanya
- Belçika
- Çek Cumhuriyeti
- Birleşik Krallık
- Litvanya
Dünyanın en mutsuz 20 ülkesi (2023)
- Afganistan
- Lübnan
- Sierra Leone
- Zimbabve
- Kongo
- Botsvana
- Malavi
- Komorlar
- Tanzanya
- Zambiya
- Madagaskar
- Hindistan
- Liberya
- Etiyopya
- Ürdün
- Togo
- Mısır
- Mali
- Gambiya
- Bangladeş
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Bizim ülkede olan hain dünyada yoktur.
cam tavan hakkında bilgisi olan varmı.perde yok galiba yazın ssıkıntı olmazmı.???
tam bir gariban arabası yerliiiiiiiiiiii ve milliii yalanınız batsın
sğlğn Osman sizinle gurur duyuyor... hala uyanan yok...
ilk fotolarda kapı aynaları yoktu... masala devam...
Bu gün 16 Mart ama hala ön sipariş ekranı açılmadı?
Bugün ayın 16 sı ön ödeme mönüsü henüz açılmadı.
bebelerden yetişkinlere masal devam... yüzyılın dolandırıcılığı...
Hani 400.000 ler 500.000 lere çıkıyordu? Umarım kdv fiyatıdır. Alabilenlere hayırlı olsun.
Donanım veya fiyat olarak çok çok iyi Standart V2 + Gemlik Mavi +beyaz koltuklu + meridian ses opsiyonlusuna talibim :)