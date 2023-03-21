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    Dünyanın en mutlu ülkeleri belli oldu: Türkiye mutsuz olmaya devam ediyor

    Dünya Mutluluk Raporu, 10. Yıl dönümünde 2023 yılının en mutlu ülkelerini listeledi. En mutlu ülke unvanı değişmezken Türkiye ise listede birkaç basamak yükseldi.
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    Dünyanın en mutlu ülkeleri açıklandı: Türkiye ne kadar mutlu? Tam Boyutta Gör
    Dünya çapında 150'den fazla ülkede küresel mutluluğu sıralayan yıllık Dünya Mutluluk Raporu’nun 2023 sayısında Finlandiya bir kez daha en mutlu ülke oldu. Finlandiya, üst üste altıncı kez dünyanın en mutlu ülkesi olurken Türkiye, bir önceki yıla göre “daha az” mutsuz olsa da yine listenin sonlarında yer almaktan kurtulamadı.

    Dünya Mutluluk Raporu, Amerikan analitik ve danışmanlık şirketi Gallup’un verilerine dayanılarak hazırlanıyor ve altı temel faktöre göre mutluluğu belirliyor: Sosyal destek, gelir, sağlık, özgürlük, cömertlik ve yolsuzluk. Bu yılki liste, önceki yıllara benziyor zira listenin en üst sıralarında aynı İskandinav ülkeleri bulunuyor. 2022'de olduğu gibi, Danimarka bir kez daha ikinci sırada, İzlanda ise üçüncü sırada yer alıyor.

    Finlandiya neden bu kadar mutlu?

    Finlandiya'yı bu kadar mutlu eden nedir? Aalto Üniversitesi'nden uzmanlara göre Finlandiya, refah sistemi, cömert işsizlik yardımları, neredeyse ücretsiz sağlık hizmetleri ve şehir planlaması gibi nedenlerden dolayı mutlu. Aalto Üniversitesi profesörü Marketta Kyttä, "Bir kişinin çevresi mutluluğunda büyük rol oynar, bu da şehirlerde sağlığın geliştirilmesi konusunu çok önemli hale getirir. Bu, sosyal sürdürülebilirlikle ve kendinizi toplumunuza bağlı hissedip hissetmemenizle yakından ilgilidir." diyor.

    Türkiye, ne kadar mutlu?

    Dünyanın en mutlu ülkeleri açıklandı: Türkiye ne kadar mutlu? Tam Boyutta Gör
    2022 yılında Türkiye, en mutlu ülkeler sıralamasında 146 ülke arasından 112. sıradaydı. 2023 yılında ise Türkiye, 137 ülke arasında en mutlu 106. ülke konumunda. Çalışmada Türkiye'nin neredeyse tüm parametrelerde zayıf olduğu ve mutsuzluğundan bunlardan kaynaklandığı görülüyor.

    Öte yandan savaşın devam ettiği Ukrayna, geçen yılki Rus işgalinin ardından 2021'de 69. sıradan 92. en mutlu ülke konumuna geriledi (üç yıllık ortalamaya göre) ancak çalışma yardımseverliğin ülkede rekor seviyelere yükseldiğini belirtiyor. Buna karşılık Rusya'da yardımseverlik önemli ölçüde azaldı ve ülke 2021 ile 2023 yılları arasında 60. sıradan 70. sıraya geriledi.

    Dünyanın en mutlu 20 ülkesi (2023)

    1. Finlandiya
    2. Danimarka
    3. İzlanda
    4. İsrail
    5. Hollanda
    6. İsveç
    7. Norveç
    8. İsviçre
    9. Lüksemburg
    10. Yeni Zelanda
    11. Avusturya
    12. Avustralya
    13. Kanada
    14. İrlanda
    15. Birleşik Devletler
    16. Almanya
    17. Belçika
    18. Çek Cumhuriyeti
    19. Birleşik Krallık
    20. Litvanya

    Dünyanın en mutsuz 20 ülkesi (2023)

    1. Afganistan
    2. Lübnan
    3. Sierra Leone
    4. Zimbabve
    5. Kongo
    6. Botsvana
    7. Malavi
    8. Komorlar
    9. Tanzanya
    10. Zambiya
    11. Madagaskar
    12. Hindistan
    13. Liberya
    14. Etiyopya
    15. Ürdün
    16. Togo
    17. Mısır
    18. Mali
    19. Gambiya
    20. Bangladeş
    Kaynakça https://www.forbes.com/sites/laurabegleybloom/2023/03/20/ranked-the-20-happiest-countries-in-the-world-in-2023/?sh=4578b8e679c2 https://worldhappiness.report/ed/2023/world-happiness-trust-and-social-connections-in-times-of-crisis/#ranking-of-happiness-2020-2022
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    Yerli otomobil Togg T10X'in fiyatı açıklandı

    M
    MCCACA 21 saat önce

    Bizim ülkede olan hain dünyada yoktur.

    G
    gunergani 2 gün önce

    cam tavan hakkında bilgisi olan varmı.perde yok galiba yazın ssıkıntı olmazmı.???

    F
    fehim71 3 gün önce

    tam bir gariban arabası yerliiiiiiiiiiii ve milliii yalanınız batsın

    Profil resmi
    ugah6aiw 4 gün önce

    sğlğn Osman sizinle gurur duyuyor... hala uyanan yok...

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    ugah6aiw 4 gün önce

    ilk fotolarda kapı aynaları yoktu... masala devam...

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    belen1998 5 gün önce

    Bu gün 16 Mart ama hala ön sipariş ekranı açılmadı?

    Profil resmi
    belen1998 5 gün önce

    Bugün ayın 16 sı ön ödeme mönüsü henüz açılmadı.

    Profil resmi
    ugah6aiw 5 gün önce

    bebelerden yetişkinlere masal devam... yüzyılın dolandırıcılığı...

    P
    pskillercheto 6 gün önce

    Hani 400.000 ler 500.000 lere çıkıyordu? Umarım kdv fiyatıdır. Alabilenlere hayırlı olsun.

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    alfa-x 6 gün önce

    Donanım veya fiyat olarak çok çok iyi Standart V2 + Gemlik Mavi +beyaz koltuklu + meridian ses opsiyonlusuna talibim :)

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