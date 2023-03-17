Tüketici hakem heyetine başvuru yapmak kolaylaştırılacak

Tam Boyutta Gör İnternetten alışverişin yaygınlaşması ve satıcı sayısının artmasıyla birlikte alışverişlerdeki mağduriyet sayısı artıyor. Ticaret Bakanlığı, tüketicilerin hak arama yollarını kolaylaştırmak için kolları sıvadı.

Bakanlığa bağlı Tüketici Bilgi Sistemi TÜBİS’te çeşitli düzenlemeler yapılacak. Yapılacak düzenlemeyle tüketici hakem heyetlerine daha basit şekilde başvuru yapılacak. Başvurunun ardından sürecin takibi kolaylaştırılacak.

Tüketiciler geçen yıl en çok internet alışverişlerini şikayet ett 1 gün önce eklendi

Yapılacak teknik düzenlemeyle internet üzerinden yapılan başvuruların sayısının artması, bürokrasinin azaltılması, tüm tarafların dosya içeriğine şeffaf bir şekilde ulaşabilmesi hedefleniyor. Tüketici hakem heyetlerinin inceleme süresi ve karar alma süresinde zaman tasarrufu sağlanması ve kararların niteliğinin artırılması amaçlanıyor.

Başvuru ekranı “kullanıcı dostu” şekilde tasarlanacak. Böylelikle tüketiciler tüketici hakem heyetlerine kolay ve basit şekilde başvuru yapabilecek. Başvurunun takibi de kolaylaştırılacak.

66 bin TL’ye kadar ürünler ve hizmetler için tüketici hakem heyetlerine başvurulabiliyor

1 Ocak 2023’te yürürlüğe giren düzenlemeyle tüketici hakem heyetlerine başvuru için parasal sınır 30 bin TL’den 66 bin TL’ye yükseltildi. Vatandaşlar 66 bin TL’ye kadarki ürün ve hizmetler için tüketici hakem heyetlerine ücretsiz olarak başvurabiliyor ve mahkeme derdi olmadan hakkını arayabiliyor.

Yapılan düzenlemeyle dosya eksikliği nedeniyle kapatılan dosyalar için yeni uygulamaya geçildi. Daha önce yapılan başvurularda zorunlu bilgilerde eksiklik ya da tutarsızlık bulunması durumunda tüketici aleyhine kararlar alınabiliyordu. Artık eksik bilgi veya belge bulunması durumunda başvuru sahibinden 7 gün içerisinde eksik belge veya bilgiyi tamamlaması isteniyor. Buna ek olarak tüketiciler hakem heyeti kararlarına karşı itiraz yolu genişletildi. Tüketiciler, memnun kalmadığı kararlar için 15 gün içerisinde tüketici mahkemesine giderek itiraz edebiliyor. E-Devlet üzerinden tüketici hakem heyetlerine online başvuru yapabilirsiniz.

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Tüketici hakem heyetine başvuru yapmak kolaylaştırılacak