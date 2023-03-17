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    Anlık Bildirim

    Tüketici hakem heyetine başvuru yapmak kolaylaştırılacak

    Ticaret Bakanlığı tarafından yapılacak düzenlemeyle tüketici hakem heyetlerine başvuru ve başvuru sürecinin takibi işlemleri kolaylaştırılacak.                  
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    Tüketici hakem heyetine başvuru yapmak kolaylaştırılacak Tam Boyutta Gör
    İnternetten alışverişin yaygınlaşması ve satıcı sayısının artmasıyla birlikte alışverişlerdeki mağduriyet sayısı artıyor. Ticaret Bakanlığı, tüketicilerin hak arama yollarını kolaylaştırmak için kolları sıvadı.

    Bakanlığa bağlı Tüketici Bilgi Sistemi TÜBİS’te çeşitli düzenlemeler yapılacak. Yapılacak düzenlemeyle tüketici hakem heyetlerine daha basit şekilde başvuru yapılacak. Başvurunun ardından sürecin takibi kolaylaştırılacak.

    Yapılacak teknik düzenlemeyle internet üzerinden yapılan başvuruların sayısının artması, bürokrasinin azaltılması, tüm tarafların dosya içeriğine şeffaf bir şekilde ulaşabilmesi hedefleniyor. Tüketici hakem heyetlerinin inceleme süresi ve karar alma süresinde zaman tasarrufu sağlanması ve kararların niteliğinin artırılması amaçlanıyor.

    Başvuru ekranı “kullanıcı dostu” şekilde tasarlanacak. Böylelikle tüketiciler tüketici hakem heyetlerine kolay ve basit şekilde başvuru yapabilecek. Başvurunun takibi de kolaylaştırılacak.

    66 bin TL’ye kadar ürünler ve hizmetler için tüketici hakem heyetlerine başvurulabiliyor

    1 Ocak 2023’te yürürlüğe giren düzenlemeyle tüketici hakem heyetlerine başvuru için parasal sınır 30 bin TL’den 66 bin TL’ye yükseltildi. Vatandaşlar 66 bin TL’ye kadarki ürün ve hizmetler için tüketici hakem heyetlerine ücretsiz olarak başvurabiliyor ve mahkeme derdi olmadan hakkını arayabiliyor.

    Yapılan düzenlemeyle dosya eksikliği nedeniyle kapatılan dosyalar için yeni uygulamaya geçildi. Daha önce yapılan başvurularda zorunlu bilgilerde eksiklik ya da tutarsızlık bulunması durumunda tüketici aleyhine kararlar alınabiliyordu. Artık eksik bilgi veya belge bulunması durumunda başvuru sahibinden 7 gün içerisinde eksik belge veya bilgiyi tamamlaması isteniyor. Buna ek olarak tüketiciler hakem heyeti kararlarına karşı itiraz yolu genişletildi. Tüketiciler, memnun kalmadığı kararlar için 15 gün içerisinde tüketici mahkemesine giderek itiraz edebiliyor. E-Devlet üzerinden tüketici hakem heyetlerine online başvuru yapabilirsiniz.

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    Yerli otomobil Togg T10X'in fiyatı açıklandı

    F
    fehim71 2 saat önce

    tam bir gariban arabası yerliiiiiiiiiiii ve milliii yalanınız batsın

    Profil resmi
    ugah6aiw 1 gün önce

    sğlğn Osman sizinle gurur duyuyor... hala uyanan yok...

    Profil resmi
    ugah6aiw 1 gün önce

    ilk fotolarda kapı aynaları yoktu... masala devam...

    Profil resmi
    belen1998 1 gün önce

    Bu gün 16 Mart ama hala ön sipariş ekranı açılmadı?

    Profil resmi
    belen1998 1 gün önce

    Bugün ayın 16 sı ön ödeme mönüsü henüz açılmadı.

    Profil resmi
    ugah6aiw 2 gün önce

    bebelerden yetişkinlere masal devam... yüzyılın dolandırıcılığı...

    P
    pskillercheto 2 gün önce

    Hani 400.000 ler 500.000 lere çıkıyordu? Umarım kdv fiyatıdır. Alabilenlere hayırlı olsun.

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    alfa-x 2 gün önce

    Donanım veya fiyat olarak çok çok iyi Standart V2 + Gemlik Mavi +beyaz koltuklu + meridian ses opsiyonlusuna talibim :)

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    Forumdan Konular

    bu iphone"da hücresel veriyi kullanmak için güncelleme gerekiyor uyumlu nickler dörtlüler açık kalırsa akü biter mi trambolin boy uzatır mı ailenin sigara içtiğini öğrenmesi

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