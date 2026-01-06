Tesla ve Waymo’ya dev rakip: Uber, yeni robotaksisini tanıttı

Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Tam Boyutta Gör Uber, Lucid Motors ve otonom sürüş teknolojileri şirketi Nuro, uzun süredir üzerinde çalıştıkları ortak robotaksi projesinin üretime en yakın versiyonunu CES 2026 kapsamında ilk kez kamuoyuna tanıttı. Şirketler, aracın şu anda halka açık yollarda test edildiğini ve bu yıl içinde San Francisco Körfez Bölgesi’nde ticari hizmete başlamasının hedeflendiğini doğruladı.

Lucid ve Nuro, mühendislik odaklı test filosu kapsamında 100’den fazla robotaksiyi devreye almayı planlıyor. Bu araçlar yalnızca açık yol testlerinde değil, aynı zamanda kapalı pist doğrulamaları ve simülasyon çalışmalarında da kullanılacak.

Ortaya çıkan robotaksi, Uber’in geçtiğimiz dönemde Lucid’e yaptığı 300 milyon dolarlık yatırım ve 20 bin adet elektrikli araç satın alma taahhüdünün bir meyvesi olarak geliştirildi. Yaklaşık yedi aydır test edilen proje, artık prototip aşamasını geride bırakmış durumda.

Lucid Gravity tabanlı robotaksi

Tam Boyutta Gör Yeni robotaksi, Lucid’in tamamen elektrikli Gravity SUV modeli temel alınarak geliştiriliyor ve Nuro’nun Seviye 4 otonom sürüşe uygun donanım paketiyle donatılıyor. Araçta yüksek çözünürlüklü kameralar, katı hal LiDAR sensörleri ve radarlar bulunuyor. Bunlar gövdeye ve tavan kısmındaki özel “halo” yapısına entegre edilmiş durumda. Otonom sürüş sisteminin beyni ise Nvidia Drive AGX Thor bilgisayarı.

Tam Boyutta Gör Tavan üzerindeki halo yalnızca sensörleri barındırmakla kalmıyor aynı zamanda entegre LED ışıklar sayesinde yolcuların kendilerini bekleyen aracı kolayca tanımasını sağlıyor. Bu yaklaşım, halihazırda Waymo’nun Jaguar I-Pace robotaksilerinde kullanılan görsel kimlik sistemine benzer bir deneyim sunuyor.

Tam Boyutta Gör Tüm bu otonom donanımlar Lucid’in Arizona Casa Grande fabrikasında, araç üretimi sırasında entegre ediliyor. Bu yöntem, hem zaman hem de maliyet avantajı sağlıyor. Karşılaştırmak gerekirse Waymo, Jaguar’dan aldığı I-Pace SUV’ları söküp otonom sistemleri sonradan yerleştirmek zorunda kalıyor.

Uber imzalı yolcu arayüzü

Tam Boyutta Gör CES 2026’da sergilenen araç, daha önce basın fotoğraflarında görülen test sürümüne kıyasla çok daha olgun ve üretime hazır bir tasarıma sahip. Etkinlikte ilk kez, yolcuların araçla nasıl etkileşime geçeceğini gösteren kullanıcı arayüzü detayları paylaşıldı.

Halo üzerinde yer alan küçük bir ekran, yolcuları karşılamak ve temel bilgileri sunmak için tasarlandı. Kabin içindeki arayüz ise özellikle Waymo deneyimi yaşamış kullanıcılar için tanıdık olacak. Arka yolcu ekranında, robotaksinin şehir içinde ilerleyişini gösteren izometrik harita, çevredeki araçlar ve yayalarla birlikte görselleştiriliyor.

Tam Boyutta Gör Henüz tam anlamıyla etkileşimli olmayan bu yazılım Uber tarafından geliştiriliyor. Sistem tahmini varış süresi, kalan yolculuk süresi, klima ve müzik kontrolleri gibi temel bilgileri sunacak şekilde tasarlanmış. Ayrıca müşteri destek hattına ulaşma ve aracı güvenli şekilde kenara çekme gibi işlevler için özel butonlar da bulunuyor. Ön yolcu bölümünde ise aynı bilgilerin yer aldığı daha büyük, merkezi bir dokunmatik ekran yer alıyor.

“En lüks robotaksi”

Tam Boyutta Gör Lucid Gravity, üretici tarafından robotaksi sektörünün en lüks aracı olarak konumlandırılıyor. Uber de bu yeni robotaksi hizmetini özellikle “premium” bir deneyim olarak konumlandırıyor. Bu tercihte Lucid Gravity’nin son derece geniş iç hacmi önemli rol oynuyor. CES’te sergilenen iki sıralı konfigürasyonun haricinde Uber, ayrıca üç sıralı bir versiyonun da hizmete sunulacağını belirtiyor.

Uber, Lucid ve Nuro, robotaksinin nihai doğrulama sürecinin bu yıl tamamlanmasının ardından gerçek seri üretim modellerinin Arizona’daki Lucid fabrikasından çıkmaya başlayacağını duyurdu. Şirketler, önümüzdeki altı yıl içinde dünya genelinde “20 bin veya daha fazla” Lucid Gravity robotaksinin hizmete alınmasını hedefliyor.

