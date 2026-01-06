Tesla ve Waymo’ya dev rakip: Uber, yeni robotaksisini tanıttı

Lucid ve Nuro, mühendislik odaklı test filosu kapsamında 100’den fazla robotaksiyi devreye almayı planlıyor. Bu araçlar yalnızca açık yol testlerinde değil, aynı zamanda kapalı pist doğrulamaları ve simülasyon çalışmalarında da kullanılacak.
Ortaya çıkan robotaksi, Uber’in geçtiğimiz dönemde Lucid’e yaptığı 300 milyon dolarlık yatırım ve 20 bin adet elektrikli araç satın alma taahhüdünün bir meyvesi olarak geliştirildi. Yaklaşık yedi aydır test edilen proje, artık prototip aşamasını geride bırakmış durumda.
Lucid Gravity tabanlı robotaksi
Uber imzalı yolcu arayüzü
Halo üzerinde yer alan küçük bir ekran, yolcuları karşılamak ve temel bilgileri sunmak için tasarlandı. Kabin içindeki arayüz ise özellikle Waymo deneyimi yaşamış kullanıcılar için tanıdık olacak. Arka yolcu ekranında, robotaksinin şehir içinde ilerleyişini gösteren izometrik harita, çevredeki araçlar ve yayalarla birlikte görselleştiriliyor.
“En lüks robotaksi”
Uber, Lucid ve Nuro, robotaksinin nihai doğrulama sürecinin bu yıl tamamlanmasının ardından gerçek seri üretim modellerinin Arizona’daki Lucid fabrikasından çıkmaya başlayacağını duyurdu. Şirketler, önümüzdeki altı yıl içinde dünya genelinde “20 bin veya daha fazla” Lucid Gravity robotaksinin hizmete alınmasını hedefliyor.