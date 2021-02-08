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    Taşınabilir Bilgisayarlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Dünyanın ilk 7 ekranlı “taşınabilir” iş istasyonu duyuruldu

    Açılabilir 6 adet ekranı ile masanızda devasa bir yer kaplayan Expanscape Aurora 7 “taşınabilir” iş istasyonu bir döneme damga vuracak gibi görünüyor. Performansı da oldukça iyi.
    08 Şubat 2021, 14:30 (1 hf.)
    3,3b
    1
    10
    Taşınabilir Bilgisayarlar
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Dünyanın ilk 7 ekranlı “taşınabilir” iş istasyonu duyuruldu
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    Profesyonel veya oyuncu sınıfları için artık bir bilgisayar ekranı yetmez oldu. Duruma göre iki monitör veya ek bir dizüstü bilgisayar ile ekran sayısı arttırılmaya çalışılıyor. Expanscape ise bu konuda çıtayı yukarı taşımış.

    Expanscape Aurora 7 neler sunuyor?

    Expanscape Aurora 7 temelinde bir iş istasyonu ve ana ekranı 17.3 inç büyüklüğünde. Ekran 4K çözünürlüğe sahip ve 60Hz tazeleme hızı sunuyor. AMD Ryzen 9 3950x ve Intel Core i9 10900k seçenekleri ile performans oldukça tatmin edici. NVIDIA GeForce RTX 2070 ekran kartı da grafik gücüne katkı yapıyor.

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    128GB’a kadar DDR4 bellek seçenekleri sunan modelde iki adet 2.5 M.2 slot ve 2 adet 2.5 inç slotu toplamda 8TB depolamaya ulaşıyor. İki adet batarya 230Wh gücünde ve 2 saate yakın bir kullanım süresi sunuyor.

    İş istasyonunu farklı kılan ise ekstra ekranları. Ana ekranın üzerinde 17.3 inçlik bir ekran daha mevcut. İki yanında dikey olarak iki 17.3 inçlik ekran var. Bu dikey ekranların üzerine de birer adet 7 inçlik 1920x1200 piksel çözünürlüğünde ekran yerleştirilmiş. Klavyenin alt kısmında da küçük bir ekran daha mevcut.

    Dünyanın ilk 7 ekranlı “taşınabilir” iş istasyonu duyuruldu
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    Henüz dizüstü nasıl kapanıyor veya kapandığında nasıl görünüyor net bilgiler yok ancak ekranlar ana ekranın arkasında toplanıyor. Prototip aşamasında olduğu için cırt cırtlı bir kilit ile tutuluyor. Kapandığında muhtemelen bir kaç dizüstü kalınlığında olacaktır. Zaten ağırlığı da 12Kg civarında. Şirket tasarım ve donanım tarafında değişiklik yapamıyor. Sipariş isteyenler gelecek dönem nihai sürüm için firma ile iletişime geçebilir.



    https://www.techpowerup.com/278236/expanscape-creates-world-first-seven-screen-laptop-workstation Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    scientia 1 hf. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Bundan bir tane alıp Starbucks'a gideceğim.
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    M mustafacoban (mustafa coban) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    bizimkiler bunu bölüp bölüp ayrı satarlar:)
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    Yorumlar (10) Yorum Yaz Forumda Gör
    renega (Ömer C. IŞIK) 10 sa. ( Mesaj Silindi )
    bu sefer çaldırmazlar umarım
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    D DH Misafiri 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    olmamış... tek kelimeyle olmamış.. ben 2009 yılında böyle bir sistem tasarlamıştım ve çok daha kullanışlıydı... tabii ki laptop değildi ve açıldığınd masaüstü sistem oluyordu ve çok daha güzeldi... maddi durumumu düzeltirsem yenisini yapacağım...
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    Furkooo85 (Furkan AKÇATEPE) 1 hf. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    AMD Ryzen 9 3950x var ama Windows Server 2012 R2 yüklü. Bildiğim kadarıyla 3. nesil Ryzen'ler Windows NT 6.3'ü (Windows 8.1 ve Server 2012 R2'yi) desteklemiyor. Kurulabiliyor ama işlemci kısmında desteklenmeyen işlemci diye gözüküyor.
    Neden böyle bir tercihte bulunduklarını merak ediyorum.
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    SEO19ProjectManager (EEEE 55555) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    buna genişleye bilir ekran deseniz daha doğru bir ifade olurdu.
    zaten linux gibi bir alt yapıyı kullananlar için istediğin kadar ekran oluştura biliyorsunuz !
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    6 6s 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Pentagonu haklama itemi.
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    BalkanGöçmeniBirBey (............ ............) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    kg biraz indir
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    scientia 1 hf. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Bundan bir tane alıp Starbucks'a gideceğim.
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    interwap (Volkan ) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Çok amaçlı, nereye çekersen gider.
    Kimi borsa, coin vs. takibi için, kimi yayın için, kimi programlama için kimi oyun için kullanabilir.
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    M mustafacoban (mustafa coban) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    bizimkiler bunu bölüp bölüp ayrı satarlar:)
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    cangunner (Can G) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Hahahah şu ajanlı filmlerdeki laptoplar gibi olmuş :)
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    3259 kez okundu.
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