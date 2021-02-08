Dünyanın ilk 7 ekranlı “taşınabilir” iş istasyonu duyuruldu

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Profesyonel veya oyuncu sınıfları için artık bir bilgisayar ekranı yetmez oldu. Duruma göre iki monitör veya ek bir dizüstü bilgisayar ile ekran sayısı arttırılmaya çalışılıyor. Expanscape ise bu konuda çıtayı yukarı taşımış.

Expanscape Aurora 7 neler sunuyor?

Expanscape Aurora 7 temelinde bir iş istasyonu ve ana ekranı 17.3 inç büyüklüğünde. Ekran 4K çözünürlüğe sahip ve 60Hz tazeleme hızı sunuyor. AMD Ryzen 9 3950x ve Intel Core i9 10900k seçenekleri ile performans oldukça tatmin edici. NVIDIA GeForce RTX 2070 ekran kartı da grafik gücüne katkı yapıyor.

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128GB’a kadar DDR4 bellek seçenekleri sunan modelde iki adet 2.5 M.2 slot ve 2 adet 2.5 inç slotu toplamda 8TB depolamaya ulaşıyor. İki adet batarya 230Wh gücünde ve 2 saate yakın bir kullanım süresi sunuyor.

İş istasyonunu farklı kılan ise ekstra ekranları. Ana ekranın üzerinde 17.3 inçlik bir ekran daha mevcut. İki yanında dikey olarak iki 17.3 inçlik ekran var. Bu dikey ekranların üzerine de birer adet 7 inçlik 1920x1200 piksel çözünürlüğünde ekran yerleştirilmiş. Klavyenin alt kısmında da küçük bir ekran daha mevcut.

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Henüz dizüstü nasıl kapanıyor veya kapandığında nasıl görünüyor net bilgiler yok ancak ekranlar ana ekranın arkasında toplanıyor. Prototip aşamasında olduğu için cırt cırtlı bir kilit ile tutuluyor. Kapandığında muhtemelen bir kaç dizüstü kalınlığında olacaktır. Zaten ağırlığı da 12Kg civarında. Şirket tasarım ve donanım tarafında değişiklik yapamıyor. Sipariş isteyenler gelecek dönem nihai sürüm için firma ile iletişime geçebilir.

https://www.techpowerup.com/278236/expanscape-creates-world-first-seven-screen-laptop-workstation

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