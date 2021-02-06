Idle Museum Tycoon ile müze yönetimi eğlenceli hale geliyor

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Bina yönetim türleri arasına en son eklenen Idle Museum Tycoon: Sanat ve Tarih İmparatorluğu adındaki yapım eğlenceli bir tasarım ve oyun mekaniği ile uzun süreli bir tecrübe vadediyor.

Idle Museum Tycoon: Sanat ve Tarih İmparatorluğu neler sunuyor?

Idle Museum Tycoon: Sanat ve Tarih İmparatorluğu zorlayıcı olmayan ve bina yönetimine dayalı bir oyun. Eski bir müzeyi kullanıma açarak başladığınız oyunda giderek yoğunlaşan ziyaretçi trafiğini en iyi şekilde yönetmeniz gerekiyor.

Ayrıca Bkz. "DLSS 2.0, Unreal Engine’e kolayca entegre edilebiliyor, %180’e kadar performans artışı mümkün"

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Ziyaretçiler arttıkça giriş turnikelerinin arttırılması, odaları kontrol eden sıra makinelerinin geliştirilmesi, tur rehberlerinin ziyareti kapasitelerinin arttırılması ve ücretlerin arttırılması gibi işlemler yapmanız gerekiyor.

Gelen ziyaretçiler ve müze içerisindeki dolaplar size para kazandırıyor. Reklam izledikçe de paranız artıyor. Ayrıca elmaslar kazanarak müzede yeni bölümler de açabiliyorsunuz. Idle Museum Tycoon: Sanat ve Tarih İmparatorluğu türün sevenleri için hoşlanarak oynayacakları bir yapım olmuş.

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