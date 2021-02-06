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    Idle Museum Tycoon ile müze yönetimi eğlenceli hale geliyor

    Idle Museum Tycoon: Sanat ve Tarih İmparatorluğu oyunu sıfırdan başladığınız müzenizi en iyisi haline getirmek için çalıştığınız bir yönetim mekaniği sunuyor.
    06 Şubat 2021, 08:45 (1 hf.)
    9,4b
    1
    Mobil Oyunlar
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Idle Museum Tycoon ile müze yönetimi eğlenceli hale geliyor
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    Bina yönetim türleri arasına en son eklenen Idle Museum Tycoon: Sanat ve Tarih İmparatorluğu adındaki yapım eğlenceli bir tasarım ve oyun mekaniği ile uzun süreli bir tecrübe vadediyor.

    Idle Museum Tycoon: Sanat ve Tarih İmparatorluğu neler sunuyor?

    Idle Museum Tycoon: Sanat ve Tarih İmparatorluğu zorlayıcı olmayan ve bina yönetimine dayalı bir oyun. Eski bir müzeyi kullanıma açarak başladığınız oyunda giderek yoğunlaşan ziyaretçi trafiğini en iyi şekilde yönetmeniz gerekiyor.

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    Ziyaretçiler arttıkça giriş turnikelerinin arttırılması, odaları kontrol eden sıra makinelerinin geliştirilmesi, tur rehberlerinin ziyareti kapasitelerinin arttırılması ve ücretlerin arttırılması gibi işlemler yapmanız gerekiyor.

    Gelen ziyaretçiler ve müze içerisindeki dolaplar size para kazandırıyor. Reklam izledikçe de paranız artıyor. Ayrıca elmaslar kazanarak müzede yeni bölümler de açabiliyorsunuz. Idle Museum Tycoon: Sanat ve Tarih İmparatorluğu türün sevenleri için hoşlanarak oynayacakları bir yapım olmuş.

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