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    Dünyanın ilk yüzer nükleer santrali, elektrik enerjisi sağlamaya başladı

    Dünyanın ilk yüzer nükleer santrali olan Akademik Lomonosov, 5.000 km'lik yolculuğun sonunda 100 bin insanın yaşadığı Pevek isimli şehre ulaştı ve buraya elektrik enerjisi sağlamaya başladı.
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    Diğer Bilim ve Teknoloji
    Gökhan G.
    Editör
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    Dünyanın ilk yüzer nükleer santrali, elektrik enerjisi sağlamaya başladı
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    Dünyanın ilk yüzer nükleer santrali olan Akademik Lomonosov, Rusya’nın uzak bir köşesinde bulunan bir yerleşim yerine elektrik enerjisi sağlamaya başladı. Santralin faaliyete geçmesiyle ilgili açıklama ülkenin nükleer enerji kurumu Rosatom tarafından yapıldı.

    Greenpeace gibi kuruluşların; “Buz üzerindeki Çernobil” veya “Nükleer Titanik” diye adlandırdıkları santral, 23 Ağustos tarihinde Murmansk limanından demir almış ve Kuzey Denizi'nde 5000 km’lik bir göreve çıkmıştı.

    Ayrıca Bkz. "Boeing'in uzay kapsülünde büyük hata: Yanlış yörüngeye girdi"

    Rusya’nın en kuzeyinde yer alan ve yaklaşık 100 bin insanın yaşadığı Pevek isimli şehre ulaşan santral, şehrin Yeni Yıl ağacını yakarak Pevek halkına güzel bir hediye vermiş oldu. Santralin bundan sonraki hedefi ise 2020 yılında ticari faaliyetlere başlamak olacak.

    Dünyanın ilk yüzer nükleer santrali, elektrik enerjisi sağlamaya başladı
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    2006 yılında inşasına başlanan Akademik Lomonosov Rusya’nın 11. ve Kuzey Kutup Dairesinde bulunan ise üçüncü nükleer santral. Akademik Lomonosov’un sahip olduğu iki adet 35’er megawatt’lık reaktörle Chukotka özerk bölgesindeki nükleer ve termik santralin yerini alacağı ifade ediliyor.

    Resmi kaynaklara dayanmasa da santralin yaklaşık 450 milyon dolara mal olduğu ve Rusya’nın benzer şekilde iki reaktörden oluşan ancak bu sefer 50’şer megawatt güce sahip bir yüzer santral daha inşa etmeyi planladığı ifade ediliyor.



    https://www.themoscowtimes.com/2019/12/19/worlds-first-floating-nuclear-plant-goes-online-in-russia-rosatom-a68683 Yorum Yaz
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