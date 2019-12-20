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    uzay ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Boeing'in uzay kapsülünde büyük hata: Yanlış yörüngeye girdi

    Boeing'in bugün ilk kez uzaya fırlatılan yeni uzay kapsülü yanlış yörüngeye girdi. Kapsül, Uluslararası Uzay İstasyonu'na ulaşamayacak.
    1 sa.
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    Uzay
    Hasan Aygünoğlu
    Editör
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    Boeing'in uzay kapsülünde büyük hata: Yanlış yörüngeye girdi
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    Boeing'in Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) astronot taşımak için tasarladığı yeni kapsülü Starliner, bildiğiniz gibi bugün ilk kez uzaya fırlatılmıştı. NASA'nın canlı olarak yayınladığı görevin başarıyla tamamlandığı düşünülürken maalesef ilginç bir hata ortaya çıktı. NASA başkanı Jim Bridenstine, kapsülün yanlış bir yörüngeye girdiğini ve Uluslararası Uzay İstayonu'na ulaşamayacağını açıkladı. 

    NASA tarafından yapılan açıklamalarda kapsülün yörüngeye giriş sırasında bir anomali yaşadığı belirtilmiş. Starliner'ın şu anda stabil ancak yanlış bir yörüngede yer aldığı ve dolayısıyla Uluslararası Uzay İstasyonu'na ulaşamayacağı söyleniyor. NASA ve Boeing şu anda problemin nedenlerini araştırmaya başlamış durumda. Gelen ilk veriler ise yazılımsal bir hataya işaret ediyor.

    Starliner'ın fırlatma anları:

    Boeing, Starliner kapsülünü NASA için geliştiriyor. Uzay mekiği programının 2011 yılında iptal edilmesinden bu yana NASA, astronotlarını Rus roketleri ve Rus kapsülleriyle uzaya fırlatıyordu. Uzay ajansı buradaki Rusya bağımlılığından kurtulmak için iki farklı özel şirkete, kapsül geliştirmeleri için milyarlarca dolarlık yatırım yapmıştı. Bu şirketlerden birisi Boeing (Starliner), diğeri ise SpaceX'ti (Crew Dragon).

    Starliner'da yaşanan problem elbette test sürecinin aksamasına neden olacak. Boeing test sürecinde zaten tam üç yıl geriden geliyor. Şu anda ortaya çıkan her yeni problem muhtemelen NASA'nın epey canını sıkıyordur. NASA, Boeing ve SpaceX ile 2014 yılında anlaşma sağlamış ve hedefi 2017 yılı olarak göstermişti. Artık neredeyse 2020'ye geldik ancak her iki şirket de şu anda uzaya insan taşımaktan epey uzaklar. 

    Roskosmos başkanı Dmitriy Rogozin, NASA'nın bir türlü tamamlanamayan uzay kapsülü programı nedeniyle geçtiğimiz aylarda yaptığı bir açıklamada Amerikalı mevkidaşlarına sitem etmişti.



    https://www.space.com/boeing-starliner-oft-fails-to-reach-correct-orbit.html Yorum Yaz
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    Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
    1 Avatar
    onatba 2 dk.
    Millet kafayi yedi derken sadece bizim ülkedekileri dusunuyordum. Kriz global demekki...



    Bu aletin manevra kabiliyeti yorunge degistirmeye yetecek durumda degilse muhtemelen dunyaya geri doner herhalde?
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    zaomss 20 dk.
    Boeingin yazılım departmanında yeniden yapılandırmaya gitmesi gerek sanırım...
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    STMUS 30 dk.
    Spacex için de uzaya insan taşımaktan uzak demişsiniz ama bir önceki testte Crew Dragon insan olmadan başarıyla iss'ye gidip geri dönüş yapmadı mı?
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    LKLC 9 dk. STMUS
    Crew Dragon Mart ayında gidip geldi evet. Ancak sonrasında haziran ayında yapılan bir test sırasında kapsül patlamış paramparça olmuştu. Bu nedenle test süreci epey bir aksadı. Crew Dragon'ın insanlı bir uçuş için güvenlik konusunda NASA'nın kesin onayını almasına daha epey bir zaman var. En azından 2020'de mümkün değil.
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    antigravity74100 57 dk.
    İlkel teknolojinin vardığı sonuç.
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    ahmet1905_47 59 dk.
    Uzay ve ticari ucaklar bolumu muhtemelen ayrıdır ama bu 737 max olayida boyle bir hatadan kaynaklaniyor muhremelen
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    Morichannnn 1 sa.
    Üzücü bir durum olsa da üstesinden gelirler.
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