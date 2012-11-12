eÇift 3 milyon Euroluk yatırımla 3 milyon üyeye ulaştı

Yoğun kent ve iş hayatının koşuşturması içinde uygun biriyle tanışma fırsatı bulamayanların, ideal eşlerini internet üzerinden bulmaya yönelmesi ciddi ilişki sitelerine talebi arttırdı. Elit Teknoloji Hizmetleri İnternet A.Ş.'nin Türkiye'de kurduğu internet şirketi eÇift.com, ideal çift metodu ile hem uzun vadeli, mutlu ve ciddi bir ilişki arayan bekarların hem de yatırımcıların ilgisini çekiyor.

Daha önce İsviçre ve Almanya’dan çeşitli lead yatırımcıların desteğini alan eÇift‘e, son olarak, büyümeye yönelik sermaye yatırımcısı 3TS Capital Partners, Cisco Büyüme Fonu’ndan 3 milyon Euro yatırım yaptı. Yatırımcılarından aldığı güçlü destek ile büyümeye devam eden eÇift’in hizmet verdiği üye sayısı yaklaşık 3 milyona ulaştı.

Yapılan yatırımın eÇift’in pazardaki lider konumunun güçlendirilmesi için kullanılacağını söyleyen eÇift Kurucu Ortağı Janset Çelik, "3TS Capital Partners'ın bünyemize katılmasından mutluluk duyuyoruz. Destekleri, bu girişimi kurmak ve üyelerimize en yüksek kalite standartlarına sahip bir premium ürünle hizmet etmek için yaptığımız çalışmalarımızı daha da güçlendirecek. Bu yatırım sayesinde, ürünlerimizi Türkiye'de ve farklı ülkelerde daha fazla kullanıcıya sunabilmek için eÇift'in büyümesini hızlandırmayı planlıyoruz" diye konuştu.

eÇift‘e sermaye artışı yoluyla yatırım yapan 3TS Capital Partners’ın ortaklarından Jozsef Köver, eÇift’in başarısına güvendiklerini belirterek “eÇift, Türkiye'nin online pazarında, henüz yeterince beslenmemiş bir sektörde sağlam, doğru yönetilen ve hızla büyüyen bir girişim. eÇift’in Bundan sonraki büyümesini desteklemekten mutluluk duyuyoruz” dedi.

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