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eMachines, AMD Fusion işlemcili dizüstü bilgisayarını tanıttı

8 yıl
10,3b
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5
Taşınabilir Bilgisayarlar
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Acer'ın düşük maliyetli bilgisayarlar üreten alt markası eMachines, AMD Fusion işlemcili dizüstü bilgisayarını duyurdu. 14-inç büyüklüğünde ve 1366 x 768 piksel çözünürlüğünde LED backlit ekrana sahip olan dizüstü bilgisayar, 1.6GHz'de çalışan çift çekirdekli Fusion E-350 işlemcisinden güç alıyor ve 2GB DDR3 bellekle geliyor.

Depolama için 500GB kapasiteli sabit diske yer verilen sistem, ekran kartı olarak işlemciye entegre Radeon HD 6310 grafik birimini kullanıyor. 80x paralel işlem birimine sahip olan DirectX 11 destekli entegre grafik birimi, 3D grafik hızlandırmanın yanı sıra Unified Video Decoder 3.0 teknolojisiyle 1080p videoları da akıcı bir şekilde oynatabiliyor.

Optik sürücü olarak DVD yazıcıya yer verilen sistem, 802.11n WiFi, Bluetooth 2.1 EDR+ ve entegre bellek kontrolcüsü gibi özellikleri de bünyesinde barındırıyor. Tek bir şarjda 4,5 saate kadar kullanım süresi sunabilen eMD644 model isimli yeni dizüstü bilgisayarın yakında satışa sunulması beklenirken, fiyatı ise henüz açıklanmadı.


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DH Misafiri 7 yıl
vaktiyle acer aspire kullanmıştım almadan önce tüm güvenilir internet siteleri ve istanbuldaki mağazaları gezmiştim, fiyat performans olarak çok iyi bir makinaydı bilindik kaliteli markaların aynı özellikteki bilgisayarlarından % 30 daha uygun fiyatlı almıştım 3 yılda kullandım (çalınana kadar) halende tavsiye ederim.
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Batuist 8 yıl
bu bilgisayarın acer markasından ne farkı var ki şimdi??? acer sanki çok kaliteli idide kaliteyi düşürüp yeni marka çıkardı...
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onboardx 8 yıl
normal acerların kasasının kalitesi düşükken,birde alt markasınınkini düşünemiyorum
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darkaura 8 yıl
aceri bile kalite olarak yetersiz bulurken alt markasi emachines ne diyecegimi bilemiyorum.
ama bu ozelliklerle cok makul bir fiyattan gelecegini gormek zor degil. Ucuz fiyata yeterli bir laptop olarak pek cok kiseye faydasi olacakdir.
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daysleeperxp 8 yıl
Çok güzel ya, uygun fiyatlı her işe de yarar. Fiyatı da taş çatlasa 450$+kdv olur.
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