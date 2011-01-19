eMachines, AMD Fusion işlemcili dizüstü bilgisayarını tanıttı

Acer'ın düşük maliyetli bilgisayarlar üreten alt markası eMachines, AMD Fusion işlemcili dizüstü bilgisayarını duyurdu. 14-inç büyüklüğünde ve 1366 x 768 piksel çözünürlüğünde LED backlit ekrana sahip olan dizüstü bilgisayar, 1.6GHz'de çalışan çift çekirdekli Fusion E-350 işlemcisinden güç alıyor ve 2GB DDR3 bellekle geliyor.

Depolama için 500GB kapasiteli sabit diske yer verilen sistem, ekran kartı olarak işlemciye entegre Radeon HD 6310 grafik birimini kullanıyor. 80x paralel işlem birimine sahip olan DirectX 11 destekli entegre grafik birimi, 3D grafik hızlandırmanın yanı sıra Unified Video Decoder 3.0 teknolojisiyle 1080p videoları da akıcı bir şekilde oynatabiliyor.

Optik sürücü olarak DVD yazıcıya yer verilen sistem, 802.11n WiFi, Bluetooth 2.1 EDR+ ve entegre bellek kontrolcüsü gibi özellikleri de bünyesinde barındırıyor. Tek bir şarjda 4,5 saate kadar kullanım süresi sunabilen eMD644 model isimli yeni dizüstü bilgisayarın yakında satışa sunulması beklenirken, fiyatı ise henüz açıklanmadı.