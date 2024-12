Xbox'a özel oyun devri bitiyor! | NewGamePlus

NewGamePlus'ın bu bölümünde Xbox ile ilgili çıkan son söylentileri, The Game Awards'u ve yeni başlayan indirimleri konuştuk.

Geçtiğimiz hafta çekim günü sebebiyle kaçırdığımız The Game Awards başta olmak üzere oyun dünyasının son bir haftasındaki öne çıkan olayları konuştuk.

00:00 New Game Plus'ın bu bölümünde

00:32 Açılış

01:36 Xbox'a özel oyun devri bitiyor

14:44 Yılın en iyi oyunu belli oldu

17:59 Witcher 4 duyuruldu

23:54 Elden Ring: Nightreign duyuruldu

27:29 Mafia The Old Coutry'den yeni bilgiler

29:07 Naughty Dog'un yeni oyunu Intergalactic tanıtıldı

32:51 Steam ve Epic Games'te yılbaşı indirimleri ve bedava oyunlar

33:14 Nintendo Switch 2'den yeni söylentiler

41:07 Kapanış

