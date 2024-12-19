Xbox'a özel oyun devri bitiyor! | NewGamePlus

Geçtiğimiz hafta çekim günü sebebiyle kaçırdığımız The Game Awards başta olmak üzere oyun dünyasının son bir haftasındaki öne çıkan olayları konuştuk.
00:00 New Game Plus'ın bu bölümünde
00:32 Açılış
01:36 Xbox'a özel oyun devri bitiyor
14:44 Yılın en iyi oyunu belli oldu
17:59 Witcher 4 duyuruldu
23:54 Elden Ring: Nightreign duyuruldu
27:29 Mafia The Old Coutry'den yeni bilgiler
29:07 Naughty Dog'un yeni oyunu Intergalactic tanıtıldı
32:51 Steam ve Epic Games'te yılbaşı indirimleri ve bedava oyunlar
33:14 Nintendo Switch 2'den yeni söylentiler
41:07 Kapanış