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    Xbox'a özel oyun devri bitiyor! | NewGamePlus

    NewGamePlus'ın bu bölümünde Xbox ile ilgili çıkan son söylentileri, The Game Awards'u ve yeni başlayan indirimleri konuştuk.                                            

    Geçtiğimiz hafta çekim günü sebebiyle kaçırdığımız The Game Awards başta olmak üzere oyun dünyasının son bir haftasındaki öne çıkan olayları konuştuk.

    00:00 New Game Plus'ın bu bölümünde
    00:32 Açılış
    01:36 Xbox'a özel oyun devri bitiyor
    14:44 Yılın en iyi oyunu belli oldu
    17:59 Witcher 4 duyuruldu
    23:54 Elden Ring: Nightreign duyuruldu
    27:29 Mafia The Old Coutry'den yeni bilgiler
    29:07 Naughty Dog'un yeni oyunu Intergalactic tanıtıldı
    32:51 Steam ve Epic Games'te yılbaşı indirimleri ve bedava oyunlar
    33:14 Nintendo Switch 2'den yeni söylentiler
    41:07 Kapanış

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