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Operatörler - Kurumsal Haberler ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

ECS Elite Group ile Çözüm Yazılım Donanım A.Ş. Distribütörlük Anlaşması İmzaladı

8 yıl
2,3b
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Operatörler - Kurumsal Haberler
DH Bülten
Dh Bülten
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Türkiye pazarındaki yatırımlarını arttırarak, büyümeye devam eden ECS Elite Group, kullanıcılarına daha iyi hizmeti sunmak için IT sektörünün önde gelen firmalarından olan ÇÖZÜM YAZILIM DONANIM ELEKTRONİK İÇ VE DIŞ TİC. A.Ş ile distribütörlük anlaşması imzaladı.

Uzun yıllardır Türkiye’de Anakart, Ekran kartları, Small Form Factor (SFF) gibi her kesime hitap eden fiyat performans ürünlerini kullanıcıların beğenisine sunan ECS Elite Group, 1992 yılından bu yana IT sektörünün öncü firmalarından olan ÇÖZÜM YAZILIM DONANIM ELEKTRONİK İÇ VE DIŞ TİC. A.Ş ile distribütörlük anlaşması imzalayarak ilerleyen dönemlerde gerek bayi kanalında gerekse sistem entegretörleri ile yapılacak iş birliklerinin artacağının sinyallerini verdi.


Çözüm ile distribütörlük anlaşması imzalamasının ardından ECS Elite Group Avrupa Müdürü Chris Day, şunları söyledi;

Türk IT sektöründe, Çözüm ile işbirliği içine girmekten son derece memnunuz. Çözüm gibi geniş bayi ağına sahip, teknik altyapısı kuvvetli bir firmayla beraber Türkiye pazarına kaliteli ve uygun fiyatlı ürünlerimizi daha kolay ulaştırabileceğimiz kanısındayım


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