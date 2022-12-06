eFootball 2023'te neler değişti? Dünya Kupası favorilerimizle maç yaptık!

eFootball bildiğiniz gibi artık ücretsiz ve güncellemelerle oyuna sürekli içerikler ekleniyor. Biz de Dünya Kupası'nın oynandığı şu günlerde eFootball 2023'e girelim ve neler değişmiş bakalım dedik.

Oyun dünyasının en popüler serilerinden birisi olan PES bildiğiniz gibi birkaç yıldır eFootball ismi ile devam ediyor ve artık ücretsiz bir oyun. Biz de hazır Dünya Kupası başlamışken oyuna girelim ve neler değişmiş, ne gibi yenilikler eklenmiş bakalım dedik. Şu anda oyundaki en büyük özelliklerden biri Dünya Kupaıs sebebiyle tüm ülke takımlarının erişime açık olması diyebiliriz. Onun dışında oyunda farklı etkinlikler de bulunuyor.

Tüm ülke takımları açıkken biz de Dünya Kupası'ndaki favori takımlarımızı alarak bir final maçı yapalım dedik. Bu arada sizler de Dünya Kupası'ndaki favori takımınızı yorumlarda belirtmeyi unutmayın.