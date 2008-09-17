Efsane Avcıları'nın Mona Lisa GPU vs. CPU video'su yayınlandı

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Grafik endüstrisinin lider isimlerinden Nvidia merakla beklenen video'yu yayınladı. Hatırlanacağı üzere firma geçtiğimiz ay sonunda gerçekleştirdiği NVISION '08 etkinliğine Discovery Channel'da yayınlanan Mythbusters (Efsane Avcıları) progamının iki efsane ismi Jamie Hyneman ve Adam Savage'ı da davet etmişti. İkilinin davet edilmesinin arkasındaki neden ise oldukça basitti.

Nvidia, Efsane Avcıları'ndan GPU-CPU karşılaştırmasını "bilimsel" bir düzlemde ve herkesin gözleri önünde gerçekleştirmesini istemişti. Efsane Avcıları beklenildiği üzere yine farklı bir yöntem kullandı. Ekip biri cpu'yu diğeriyse gpu'yu temsil eden iki farklı robota Mona Lisa tablosu çizdirdi.

Sonuç mu? GPU'yu temsil eden robot çizim işlemini çok daha hızlı bir şekilde tamamlamayı başardı. Efsane Avcılarını televizyondan takip eden okuyucularımızında farkında olduğu üzere yapılan bu ilginç çalışma anlatılmaz ancak izlenir. Farklı boyut ve çözünürlükte indirebilme fırsatı sunulan videolara aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

Efsane Avcıları'nın Mona Lisa GPU vs. CPU video'su için buraya tıklayabilirsiniz.



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