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Efsane Avcıları'nın Mona Lisa GPU vs. CPU video'su yayınlandı

10 yıl
13,6b
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Efsane Avcıları'nın Mona Lisa GPU vs. CPU video'su yayınlandı
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Grafik endüstrisinin lider isimlerinden Nvidia merakla beklenen video'yu yayınladı. Hatırlanacağı üzere firma geçtiğimiz ay sonunda gerçekleştirdiği NVISION '08 etkinliğine Discovery Channel'da yayınlanan Mythbusters (Efsane Avcıları) progamının iki efsane ismi Jamie Hyneman ve Adam Savage'ı da davet etmişti. İkilinin davet edilmesinin arkasındaki neden ise oldukça basitti.

Nvidia, Efsane Avcıları'ndan GPU-CPU karşılaştırmasını "bilimsel" bir düzlemde ve herkesin gözleri önünde gerçekleştirmesini istemişti. Efsane Avcıları beklenildiği üzere yine farklı bir yöntem kullandı. Ekip biri cpu'yu diğeriyse gpu'yu temsil eden iki farklı robota Mona Lisa tablosu çizdirdi.

Sonuç mu? GPU'yu temsil eden robot çizim işlemini çok daha hızlı bir şekilde tamamlamayı başardı. Efsane Avcılarını televizyondan takip eden okuyucularımızında farkında olduğu üzere yapılan bu ilginç çalışma anlatılmaz ancak izlenir. Farklı boyut ve çözünürlükte indirebilme fırsatı sunulan videolara aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

Efsane Avcıları'nın Mona Lisa GPU vs. CPU video'su için buraya tıklayabilirsiniz.

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sdbz 10 yıl
Bu yeni görsele alışmamız zor olacak gibi geliyor, eskisi bence daha güzeldi. Her neyse, değişmeyen tek şey değişimmiş nasılsa...
nvidia iki fanatiğini bulup bişeyler yapmış da, işin doğrusunu öğrenmek gerek.
Bakalım cpu üreticileri ne diyecek bu işe...
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AndryTR 10 yıl
AMD pek bir şey demez bence. Zaten ikisini de üretiyor
Gerçi Intel de ufak ufak üretecek ama bakalım...
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fotifoti 10 yıl
arkaplan rengini değiştirebilirmiyiz sevgili adminler. yazıları okumak gözleri çok yoruyor bu haliyle
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n1ghtfall 10 yıl
@fx57, "buraya" yazısında reklam var o yüzden link tıklanmıyor.Biri açık linki yazabilir mi acaba?
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fotifoti 10 yıl
yeni site tasarımı hayırlı olsun. yalnız beyaz arkaplan okumayı çok güçleştiriyor. yoruyor daha doğrusu.
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Slayer_ 10 yıl
Link tıklanmıyor
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ahmetkep 10 yıl
intel ekran kartına giriyor ,başarılı olup olmucağı düşünülüyor.Nvidia işlemci pazarına girse daha tartışmasız öne geçmesi gerekir ozaman..gpu yapan cpu da yapar
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AndryTR 10 yıl
Verilen linke tıklayamamış olsam da yapılan örnekleme çok ilginç. Bari Intel ile arasını fazla bozmasa...
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fx57 10 yıl

Orjinalden alıntı: AndryTR

Verilen linke tıklayamamış olsam da yapılan örnekleme çok ilginç. Bari Intel ile arasını fazla bozmasa...


Link şu an çalışıyor. Farklı çözünürlükteki videolara ayrıca ağır çekim alternatifine ilgili linkten ulaşabilirsiniz.
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saidakkas 10 yıl
forum.donanimhaber.com/...
RS linki de var
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