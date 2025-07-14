Intel’in 18A süreci hız kazandı: Samsung’u geçti, TSMC’nin gerisinde

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Tam Boyutta Gör Intel, son dönemde yaşadığı üretim sıkıntılarına rağmen 18A işlem teknolojisinde önemli bir eşiği aşmış olabilir. KeyBanc Capital Markets’in yatırımcı notuna göre, 18A üretim düğümünün verim oranı yüzde 55 seviyesine ulaşarak Samsung’un 2nm süreci SF2’nin önüne geçti. Samsung’un SF2 sürecinin verim oranı ise yaklaşık yüzde 40 civarında seyrediyor. Öte yandan TSMC’nin N2 süreci hâlâ lider konumda; bu süreçte verim yüzde 65 civarında.

Son çeyrekte verim hedefi yüzde 70

Bu ilerleme, Intel’in özellikle Panther Lake işlemciler gibi şirket içi ürünler için 18A’yı devreye alma planları açısından kritik önemde. KeyBanc, Intel’in 2025’in dördüncü çeyreğinde mobil işlemcilerde 18A üretimini yüzde 70 verimle gerçekleştirmeyi hedeflediğini belirtiyor. Şirket, dış müşterilere açılmadan önce 18A’yı kendi ürünlerinde başarılı biçimde uygulamayı amaçlıyor.

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Bu süreçte elde edilen başarı Intel’in gelecekteki stratejisi açısından da yol gösterici olacak. Şirketin planı ise 18A ile rekabetçi bir platform oluşturduktan sonra 14A süreciyle dış müşterilere açılmak. Intel için son yıllar pazar payı ve güvenilirlik açısından oldukça zor geçiyor. 18A sürecinin giderek olgunlaşması ve belirgin bir verimlilik seviyesine ulaşması sorunların çözümü için bir umut ışığı görevi görüyor.

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Intel’in 18A süreci hızlandı: Samsung’u geçti, TSMC’nin gerisinde

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