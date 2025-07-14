Intel’in 18A süreci hız kazandı: Samsung’u geçti, TSMC’nin gerisinde

Son çeyrekte verim hedefi yüzde 70
Bu ilerleme, Intel’in özellikle Panther Lake işlemciler gibi şirket içi ürünler için 18A’yı devreye alma planları açısından kritik önemde. KeyBanc, Intel’in 2025’in dördüncü çeyreğinde mobil işlemcilerde 18A üretimini yüzde 70 verimle gerçekleştirmeyi hedeflediğini belirtiyor. Şirket, dış müşterilere açılmadan önce 18A’yı kendi ürünlerinde başarılı biçimde uygulamayı amaçlıyor.
Bu süreçte elde edilen başarı Intel’in gelecekteki stratejisi açısından da yol gösterici olacak. Şirketin planı ise 18A ile rekabetçi bir platform oluşturduktan sonra 14A süreciyle dış müşterilere açılmak. Intel için son yıllar pazar payı ve güvenilirlik açısından oldukça zor geçiyor. 18A sürecinin giderek olgunlaşması ve belirgin bir verimlilik seviyesine ulaşması sorunların çözümü için bir umut ışığı görevi görüyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: