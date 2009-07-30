EIZO'dan profesyonellere özel 24.1-inç boyutunda yeni LCD monitör

Japonya merkezli monitör üreticisi EIZO ürün gamına yeni bir model daha ekledi. Firmanın FlexScan serisi altında lanse ettiği S2433W-H kod adılı 24.1-inç boyutundaki yeni monitör, 1920 x 1200 piksel çözünürlüğünü destekliyor ve 6ms tepki süresiyle geliyor. Karşıtlık oranı 1000:1 ve parlaklık seviyesi 360/cd/m2 olarak açıkalanan monitör, 90 derece döndürülebilen panele sahip.
EcoView teknolojisi ile ortam ışık seviyesine göre parlaklığını otomatik olarak ayarlayabilen yeni monitör, Adobe RGB renk paletinin %96'sını yeniden üretebiliyor. D-Sub ve DVI konnektörlerine ek olarak özellikle ATi tabanlı profesyonel grafik kartlarında kullanılmaya başlanan DisplayPort ara birimine de destek sunan FlexScan S2433W-H, 5 yıllık garanti ile geliyor.
EIZO'nun Eylül ayında satışa sunmayı planladığı yeni monitörün fiyatı ise 1000$ civarında olacak.
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TÜRKİYE SATIŞ FİYATININ YARISINA !!!
650 EURO !!!
Dünyanın en iyi monitör markalarından biri olan EIZO ve genellikle özel uygulamalar için, profesyonellere yönelik monitörler üretir.
EcoView fonksiyonu, parlaklığın otomatik olarak ortam ışığına göre ayarlanabilmesini sağlıyor. Monitör, Adobe RGB renk paletinin %96’sını gösterebiliyor.
1920×1200 çözünürlüğe sahip EIZO FlexScan S2433W-H, 6 ms tepki süresi, 1000:1 kontrast oranı ile sıradan bir modelmiş gibi görünse de, 360 cd/m2 parlaklık düzeyi ile derhal farkını ortaya koyuyor.
D-Sub, DVI ve DisplayPort bağlantıları bulunuyor.
Ama bu hafta iade ettiğim HP Zr24w yu kesinlikle tavsiye etmiyorum. IPS panellerin üstünde çok kalın bir kaplama var. Parmağınızla eğer ekrana dokunursanız TN panellerdeki gibi ekran içeri göçmüyor. Fakat bu kalın kaplama ekranın her bölgesinin eşit aydınlanmamasına sebep oluyor.Bana gelen monitörün yarısı koyu ve kırımızı renkte gösteriyordu. Eğer fotoğraf işliyorsanız bu başınıza gelebilecek en kötü şey. Değişime gelen monitör ise diğerinden de beterdi.
Neyse her panel teknolojisinin kendine has artıları ve eksileri var. Siz ihtiyazınıza göre bir satın alım yapın derim.
Ayrıca bu monitörü türkiyede 1000$ 'a bulsam inanın 2 tane alırım.
Şu andaki fiyatı 2.300 TL civarında. Ama monitörünüzde yaptığınız iş ile geçiminizi sağlıyorsanız bence bu rakamı düşünmeden verin derim.
Bu hafta içi siparişini vericem monitör geldiğinde bir inceleme notu yazarım.
$ 2000/3000 hatta 5000 lik Monitör ile Photo/Graphic/Industry/Medical v.s v.s tarzı "doğru"
görüntüleme için bunlar kullanılıyor!
++
Ayrıca EIZO gibi yine NEC/Sharp/Mitsubishi/Hitachi/Fujitsu gibi üreticilerinde böyle monitörleri vardır
(LCD/PDP olarak)ancak bunlar büyük yada çok büyük ebatlı olup,fiyatları felaket pahalıdır
İstenirse bunlarlada Oyun oynanır tabiki
Sharp alıyorsun D655 serisi,ama fiyatı $ 30.000 cık ister oyun oyna,ister TV izle istersen görüntüleme
v.s yap
++
olmalı+
Bazı kişiler(EIZO bilmeyenler) çok farklı ve derin yorumlar yazacaklardır!!!
lütfen Lacie yı atlamayalım 526 tı kullanıyorum iş yerimde inanılmaz memnunum ,,,,
Diğer modelleri bunun iki katı fiyatla satılıyor.
Fiyat için yorum yapacak arkadaşların profesyonel serisi olduğunu unutmamaları gerektiğini düşünüyorum. Başlıkta belirtildiği üzere profesyonel sahada kullanılmak üzere sınıflandırılmış.
Saygılar..