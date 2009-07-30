EIZO'dan profesyonellere özel 24.1-inç boyutunda yeni LCD monitör

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Japonya merkezli monitör üreticisi EIZO ürün gamına yeni bir model daha ekledi. Firmanın FlexScan serisi altında lanse ettiği S2433W-H kod adılı 24.1-inç boyutundaki yeni monitör, 1920 x 1200 piksel çözünürlüğünü destekliyor ve 6ms tepki süresiyle geliyor. Karşıtlık oranı 1000:1 ve parlaklık seviyesi 360/cd/m2 olarak açıkalanan monitör, 90 derece döndürülebilen panele sahip.

EcoView teknolojisi ile ortam ışık seviyesine göre parlaklığını otomatik olarak ayarlayabilen yeni monitör, Adobe RGB renk paletinin %96'sını yeniden üretebiliyor. D-Sub ve DVI konnektörlerine ek olarak özellikle ATi tabanlı profesyonel grafik kartlarında kullanılmaya başlanan DisplayPort ara birimine de destek sunan FlexScan S2433W-H, 5 yıllık garanti ile geliyor.

EIZO'nun Eylül ayında satışa sunmayı planladığı yeni monitörün fiyatı ise 1000$ civarında olacak.