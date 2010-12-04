Yarıiletken Endüstrisi Birliği tarafından yapılan açıklamaya göre Ekim ayında 26 milyar dolarlık yonga satışı gerçekleştirildi. Eylül ayı ile kıyaslandığında küresel çaptaki yonga satışlarının aynı seviyede seyretteği belirtilirken, ekonomik krizle geçen 2009 yılının aynı dönemi dikkate alındığında %19.8 oranında büyüme yaşandığını bildirildi.

Ekim sonu itibariyle 2010'un ilk 10 ayında 248.2 milyar dolarlık yonga satışı yapılırken, 2009'un ilk 10 ayına göre %37 düşüş yaşandığı bildirildi.