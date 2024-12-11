Çin'den kuantum atılımı: 504 kübitlik kuantum bilgisayar işlemcisi tanıtıldı

Çin, kuantum dünyasında iddialı
Tianyan-504’ün kalbinde yer alan Xiaohong çipi, Çin'deki en yüksek kübit sayısına sahip süper iletken işlemci olma özelliğini taşıyor. Performans metrikleri, kübit ömrü, doğruluğu ve kuantum devre derinliği gibi özellikleriyle uluslararası rakiplerini, özellikle IBM gibi devleri zorlamayı hedefliyor. Ancak projenin ana odağı, yalnızca kuantum üstünlüğü değil, aynı zamanda büyük ölçekli kuantum sistemleri için altyapı geliştirmek. Geliştirilen ilk işlemci Çin merkezli bir kuantum teknolojisi şirketi olan QuantumCTek'e teslim edilecek. Bu işlemci, QuantumCTek’in kilo-kübit ölçüm ve kontrol sistemlerini test etmek için kullanılacak.
En nihayetinde Tianyan-504, Çin’in Tianyan Kuantum Bulut Platformuna entegre edilecek. Kasım 2023’te hizmete açılan bu platform, kısa sürede 50’den fazla ülkeden 12 milyondan fazla kullanıcı tarafından ziyaret edildi. Bunların yanı sıra Çin'in hem fotonik hem de süper iletken teknolojileri kullanarak kuantum hesaplama atılımları gerçekleştirme konusunda benzersiz olduğu belirtiliyor. Bu alandaki iki önemli başarı arasında 113 algılanmış foton kullanan Jiuzhang 2.0 ve 66 kübit içeren Zuchongzhi 2.1'in geliştirilmesi yer alıyor. Dolayısıyla Çin, kuantum teknolojilerinde de önemli bir rekabet üssü konumunda.
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ah dronlara karşı da bir akkor güncellemesi olsaydı tadınadan yenmezdi o zaman.
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