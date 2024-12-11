Çin'den kuantum atılımı: 504 kübitlik kuantum bilgisayar işlemcisi tanıtıldı

Tam Boyutta Gör Çin, kuantum bilişim alanında önemli bir başarıya imza attı. China Telecom Quantum Computing Group öncülüğünde geliştirilen 504 kübitlik (Qubit) Xiaohong-504 çipi ve bu çipin güç verdiği Tianyan-504 süper iletken kuantum bilgisayarı tanıtıldı. Bu gelişme, Çin’in kuantum teknolojisindeki ilerlemesini gözler önüne sererken, aynı zamanda küresel erişime açılacak bir platform sunmayı hedefliyor.

Çin, kuantum dünyasında iddialı

Tianyan-504’ün kalbinde yer alan Xiaohong çipi, Çin'deki en yüksek kübit sayısına sahip süper iletken işlemci olma özelliğini taşıyor. Performans metrikleri, kübit ömrü, doğruluğu ve kuantum devre derinliği gibi özellikleriyle uluslararası rakiplerini, özellikle IBM gibi devleri zorlamayı hedefliyor. Ancak projenin ana odağı, yalnızca kuantum üstünlüğü değil, aynı zamanda büyük ölçekli kuantum sistemleri için altyapı geliştirmek. Geliştirilen ilk işlemci Çin merkezli bir kuantum teknolojisi şirketi olan QuantumCTek'e teslim edilecek. Bu işlemci, QuantumCTek’in kilo-kübit ölçüm ve kontrol sistemlerini test etmek için kullanılacak.

Tam Boyutta Gör Tianyan-504, dünya genelindeki en güçlü kuantum bilgisayarlardan biri olarak kabul ediliyor. Güncel verilere göre, kübit sayısı açısından liderlik, 1.180 kübit ile Atom Computing'in nötr atom teknolojisine dayalı prototipinde bulunuyor. IBM ise 1.000 kübit barajını aşan Condor işlemcisiyle büyük bir adım atmış durumda. Ancak kuantum hesaplamada kübit sayısı tek başına çok fazla şey ifade etmiyor. Kuantum işlemcilerdeki en kritik nokta, bu işlemcilerdeki hata oranlarında yatıyor. Şimdilik Çin, hata oranları hakkında detaylı bir açıklama yapmadı.

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En nihayetinde Tianyan-504, Çin’in Tianyan Kuantum Bulut Platformuna entegre edilecek. Kasım 2023’te hizmete açılan bu platform, kısa sürede 50’den fazla ülkeden 12 milyondan fazla kullanıcı tarafından ziyaret edildi. Bunların yanı sıra Çin'in hem fotonik hem de süper iletken teknolojileri kullanarak kuantum hesaplama atılımları gerçekleştirme konusunda benzersiz olduğu belirtiliyor. Bu alandaki iki önemli başarı arasında 113 algılanmış foton kullanan Jiuzhang 2.0 ve 66 kübit içeren Zuchongzhi 2.1'in geliştirilmesi yer alıyor. Dolayısıyla Çin, kuantum teknolojilerinde de önemli bir rekabet üssü konumunda.

(Görseller temsilidir.)

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Çin, 504 kübitlik kuantum bilgisayar işlemcisini tanıttı