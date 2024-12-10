TSMC kurucusundan Intel açıklaması: "Yapay zekaya odaklanmalıydı"

Tam Boyutta Gör Taiwan Semiconductor Manufacturing Co'nun (TSMC) kurucusu Morris Chang, Intel'in stratejik yönelimleri hakkında dikkat çekici açıklamalarda bulundu. Chang, Intel'in yapay zekaya (AI) odaklanmak yerine bir sözleşmeli çip üreticisi olma çabasının hatalı bir strateji olduğuna dikkat çekti.

Morris Chang’in açıklamaları Intel’in CEO’su Pat Gelsinger’ın yakın zamanda görevden alınmasının ardından geldi. Gelsinger’in Intel'i dönüştürmeye yönelik pahalı ve iddialı planının işe yaramadığı ve ilerlemenin yavaş olduğu düşünülüyor. Ancak ne Intel ne de Gelsinger, ayrılık hakkında somut bir neden açıklamadı. Gelsinger, Intel’in bir zamanlar olduğu ve yerini TSMC’ye kaptırdığı gibi yeniden sözleşmeli çip üreticisi olmasını istiyordu.

“Intel, yapay zekaya odaklanmalıydı”

Öte yandan Chang, otobiyografisinin tanıtımı için düzenlenen bir etkinlikte yaptığı konuşmada, Pat Gelsinger'in Intel'den neden ayrıldığını bilmediğini ancak ABD'li firmanın yeni bir CEO'nun yanı sıra yeni bir strateji arayışında olduğunun görüldüğünü söyledi: “Pat'in neden istifa ettiğini bilmiyorum. Stratejisi mi kötüydü yoksa iyi mi uygulayamadı bilmiyorum... AI ile karşılaştırıldığında, bir dökümhane olmaya daha fazla odaklanmış görünüyordu. Tabii ki şimdi Gelsinger, yapay zekaya odaklanmalıymış gibi görünüyor. Şu anda ne yeni bir stratejileri ne de yeni bir CEO'ları var. Her ikisini de bulmak çok zor” diye ekledi.

Rusya bağlantılı ASML çalışanı ticari sırları çalmakla suçlandı 8 sa. önce eklendi

Reuters’e göre, Gelsinger’ın liderliğinde Intel, iddialı hedefler belirlemesine rağmen birçok önemli müşteriyi kaybetti ve bazı sözleşmeler iptal edildi. Ayrıca, TSMC ile ilişkilerde de gerginlikler yaşandı. Chang, Gelsinger’ı "biraz kaba" olarak nitelendirerek, bu durumun iki şirket arasındaki iş birliğini olumsuz etkilediğini söylemişti.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Donanım

İşlemci Haberleri

TSMC kurucusundan Intel açıklaması: "Yapay zekaya odaklanmalıydı"