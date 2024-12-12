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    Dünyanın en büyüğü TSMC, yapay zeka sayesinde para basmaya devam ediyor

    Dünyanın en büyük bağımsız yarı iletken üreticisi Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) yapay zekanın büyük ilgi görmeye devam ettiği Kasım ayında gelirini yüzde 34 artırdı.
    TSMC, yapay zeka sayesinde para basmaya devam ediyor Tam Boyutta Gör
    Dünyanın en büyük bağımsız yarı iletken üreticisi Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC), Kasım ayı gelirlerini açıkladı. Firma, yaptığı açıklamada ilgili ayda 8,5 milyar dolar kazandığını duyurdu. Bu, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 34’lük şaşırtıcı bir artışın sağlandığına işaret ederken yapay zekaya (AI) olan talebin halen çok güçlü olduğunu gösteriyor.

    TSMC, yapay zeka ile uçuyor

    Son dönemde, AI çiplerine yönelik talep adeta patlama yapmış durumda ve bu durum, TSMC gibi çip devlerini rekabetin zirvesine taşıyor. Şirket, 5nm ve 3nm gibi ileri düzey üretim süreçlerindeki liderliği sayesinde Apple gibi teknoloji devlerinden Nvidia ve AMD gibi AI odaklı firmalardan yoğun talep görüyor. Ayrıca, TSMC’nin AI işlemcileri üretiminde hayati öneme sahip CoWoS (Chip on Wafer on Substrate) gibi gelişmiş paketleme teknolojilerine yaptığı yatırımlar, başarısının arkasındaki önemli faktörlerden biri olarak öne çıkıyor.

    Şirket, bu stratejik adımlar sayesinde 2024’ün son çeyreğinde gelirlerini 26.9 milyar ABD dolarına ulaştırmayı hedefliyor. Bu da çeyrek bazında yüzde 11 ila 14 oranında bir büyüme anlamına geliyor.

    TSMC’nin Kasım ayı gelirleri, Ekim ayında ulaşılan rekor 9,66 milyar dolarlık gelirin altında kalsa da, yıllık bazda bakıldığında şirketin performansı etkileyici bir seviyede. Ocak-Kasım döneminde toplam 80.35 milyar dolar gelir elde eden TSMC, yıllık bazda yüzde 31.8’lik bir büyüme oranı yakaladı. Ekonomik belirsizliklerin ve sektör genelindeki işten çıkarmaların damga vurduğu bir yılda bu tür bir başar elde etmek oldukça önemli.

    TSMC, gelecek yıllardaki talep artışını karşılamak için küresel ölçekte yatırımlarına hız veriyor. Şirket, ABD’nin Arizona eyaletinde 65 milyar dolar maliyetle üç yeni fabrika inşa ederken diğer denizaşırı ülkelerde de ayak izini büyütmek için milyarlar harcıyor. Ayrıca, Ekim ayında yapılan kazanç çağrısında CoWoS teknolojisi için üretim kapasitelerinin 2024 ve 2025 yıllarında her yıl iki katına çıkacağını duyurdu. Buna rağmen, talep o kadar yüksek ki şirket mevcut kapasiteyle talepleri karşılamakta zorlanıyor.

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    AlbatrosD.IIIFazılBey 1 gün önce

    ah dronlara karşı da bir akkor güncellemesi olsaydı tadınadan yenmezdi o zaman.

    H
    Ham1tCagdas 1 gün önce

    Ozaman 2025 yılında Türkiye olmayacak ?

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