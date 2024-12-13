Intel Panther Lake işlemciler için 18A üretim süreci onaylandı

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Tam Boyutta Gör Intel, Barclays'in 22. Yıllık Küresel Teknoloji Konferansı'nda, bir sonraki büyük işlemci serisi olan "Panther Lake" hakkında önemli bilgiler paylaştı. Intel'in geçici eş-CEO'ları Michelle Johnston Holthaus ve David Zinsner, Panther Lake'in Intel'in 18A üretim sürecini kullanacağını ve ilk mühendislik örneği olan ES0 çipinin başarıyla çalıştırıldığını doğruladı.

Panther Lake, 18A ile gelecek

Intel Core Ultra 200S “Arrow Lake-H” mobil işlemcilerinin doğrudan halefi olan Panther Lake ailesi şirketin piyasaya sürmeyi hedeflediği en yeni nesil işlemcisi olarak dikkat çekiyor. Panther Lake, Intel'in uzun süredir kendi üretim sürecinde ilk kez “ilk müşteri” olarak yer almasıyla özel bir öneme sahip. Yani Intel, 18A sürecinde ilk olarak kendisi için üretim yapacak.

Tam Boyutta Gör Geçici eş CEO Michelle Johnston Holthaus, yaptığı açıklamada “Ancak bazı güvenceler vermek gerekirse, Panther Lake'te ES0 örneklerimiz müşterilerle buluştu. Çalıştırdığımız sekiz müşterimiz var, bu da size silikonun ve Foundry'nin sağlığının iyi olduğuna dair bir fikir veriyor.” dedi. Bilindiği üzere 18A sürecinde verimin yüzde 10 seviyesinde olduğuna dair iddialar ortaya atılmıştı. Ancak görünüşe göre bu iddialar gerçekleri yansıtmıyor ve 18A programı olması gerektiği gibi ilerliyor.

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Henüz erken mühendislik örneği aşamasında olmasına rağmen, Panther Lake'in bazı teknik detayları da gün yüzüne çıktı. İşlemcinin, 6 performans çekirdeği (P-core), 8 verimlilik çekirdeği (E-core) ve 4 düşük güçlü çekirdekten (LP-core) oluşan toplam 18 çekirdekli bir yapıya sahip olacağı belirtiliyor. Bu çekirdek yapısı, daha önce Arrow Lake'de kullanılan 6 nm süreçten daha ileri bir süreç kullanılarak üretilecek. Bu arada SoC karosundaki düşük güçlü E-core geri dönecek.

Performans tarafında, Panther Lake'in performans çekirdekleri "Cougar Cove" mimarisi ile desteklenecek ve bu mimarinin, mevcut "Lion Cove" mimarisine kıyasla daha yüksek IPC sunması bekleniyor. Verimlilik çekirdekleri mevcut “Skymont” E-core yapısını kullanmaya devam edecek. Düşük güçlü LP çekirdekler ise güncellenmiş bir NPU'ya izin vermesi için Arrow Lake'in 6 nm'sinden daha yeni bir sürece geçebilir. Bu arada iGPU'nun da Xe3 “Celestial” mimarisini kullanacağı söyleniyor. Arrow Lake-H ailesi 2025'in başlarında piyasaya sürülürken, Panther Lake-H muhtemelen 2026'ya kadar gelmeyecek.

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Intel Panther Lake işlemciler için 18A üretim süreci onaylandı