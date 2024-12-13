Intel, çip üretim bölümünü ayırma fikrini reddetmiyor

Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Tam Boyutta Gör Dünyanın önde gelen çip üreticilerinden Intel, son günlerde yaşadığı büyük değişimlerle teknoloji dünyasının odak noktası haline geldi. Geçtiğimiz hafta CEO Pat Gelsinger’in sürpriz bir şekilde görevden alınmasının ardından, şirketin geleceği üzerindeki belirsizlikler derinleşti. Intel’in geçici olarak göreve gelen iki CEO’su Michelle Johnston Holthaus ve David Zinsner, düzenlenen bir konferansta yaptıkları açıklamalarla üretim bölümüyle ilgili önemli ipuçları verdi.

Bölünme fikri dışlanmıyor

Intel'de aynı zamanda finans müdürü olan Zinsner, Intel Foundry olarak bilinen bölümün halihazırda Intel'in diğer işlerinden ayrı olarak yönetildiğini ve ayrı bir operasyon kurulu ile yönetildiğini söylerken Intel'in üretim işini tamamen ayırıp ayırmayacağını doğrulamaktan kaçındı: “Tamamen ayrılacak mı? Bu konu, başka bir günün meselesi” dedi.

Michelle Johnston Holthaus ise bu ayrılığın tamamen bağımsız bir yapıya dönüşüp dönüşmeyeceği konusunda şüphelerini dile getirdi. Holthaus, "Pragmatik olarak, tamamen ayrılmalarının ve aralarında bir bağ olmamasının mantıklı olduğunu düşünüyor muyum? Hiç sanmıyorum. Ancak bu kararı bir başkası verecek,” diyerek şirketin stratejik bir dönemeçte olduğuna işaret etti.

Zorlu kararlar yeni CEO’yu bekliyor

Tam Boyutta Gör Yeni gelecek CEO’nun karşı karşıya kalacağı en kritik karar, üretim biriminin tamamen bağımsız bir yapıya dönüşüp dönüşmeyeceği olacak. Intel’in bu yıl Lunar Lake dizüstü bilgisayar çiplerini rakibi TSMC’ye dış kaynak olarak ürettirmesi ve bu kararın finansal bir hata olarak görülmesi, şirketin stratejik hamlelerini yeniden gözden geçirmesine neden oldu.

Ancak Intel’in bu bölünmeyi gerçekleştirmesi kolay olmayacak. Şirket, ABD hükümetinden aldığı 8 milyar dolarlık CHIPS ve Bilim Yasası fonu nedeniyle Ticaret Bakanlığı’nın sıkı denetimine tabi. Bu nedenle, üretim biriminin kontrolünde yapılacak herhangi bir değişiklik dikkatle değerlendirilmeli.

Intel'in yeni ekran kartı Arc B580, RTX 4060 ile karşılaştırıldı! 1 gün önce eklendi

Intel’in rekabet gücü de bu süreçte sorgulanıyor. Gelecek yıl piyasaya sürülmesi beklenen 18A üretim süreci, AMD ve TSMC gibi rakipleriyle boy ölçüşmekte zorlanabilir. Lunar Lake çiplerinin üretimindeki sorunlar, 13. ve 14. nesil işlemcilerin beklentileri karşılayamaması ve masaüstü işlemcilerde yaşanan hayal kırıklıkları, şirketin zorlu bir yıl geçirdiğini ortaya koyuyor.

Bu arada Intel, 18A sürecinde mühendislik örneklerinin çalıştığını ve müşterilere gönderildiğini de söyledi. Dolayısıyla yeni CEO kim olursa olsun, ilk bakacağı şey 18A’nın performansı olacaktır. Öte yandan Intel, bu yıl değerinden 100 milyar dolardan fazlasını kaybetmiş olsa da hem çip tasarlayan hem de üreten eşsiz bir şirket.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Donanım

İşlemci Haberleri

Intel, çip üretim bölümünü ayırma fikrini reddetmiyor