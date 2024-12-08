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    Çinli şirketler yerli çiplere yönelmekte isteksiz

    Yayınlanan yeni bir rapora göre Çinli şirketler, ülkenin yerli üretim çiplerini benimseme konusunda isteksin. Bunun başlıca nedeni ise yerli çözümler teknolojik olarak çok geride olması.
    Çinli şirketler yerli çiplere yönelmekte isteksiz Tam Boyutta Gör
    Çin, yarı iletken üretiminde kendine yetme hedefiyle kapsamlı adımlar atmayı sürdürüyor. Benzer şekilde ABD ise Çinli şirketlerin gelişmiş Amerikan yarı iletkenlerine erişimini kısıtlamayı sürdürüyor. Ancak bu şartlar altında bile Çin merkezli şirketler yerli üretim çiplere yönelmekte isteksiz davranıyor. Yeni bir rapora göre bu durum otomotivden yapay zeka (AI) ve yüksek performanslı bilgi işlem (HPC) uygulamalarına kadar her türlü yarı iletkeni kapsıyor.

    Çinliler kendi çiplerini tercih etmiyor

    DigiTimes’a göre Çin tasarımı çiplerin benimsenmemesinin temel nedenlerinden biri, gelişmiş çip üretimindeki sınırlamalardan ötürü oluşan son teknoloji eksikliği. Dünya çapında tanınan Avrupa, Japonya veya Tayvan merkezli şirketlerin sunduğu güvenilir ve kanıtlanmış çözümler, Çinli alternatiflere karşı tercih ediliyor. Bunun yanı sıra, yerli üretim çiplerin düşük hacimde üretilmesi ve zorunlu hükümet düzenlemelerinin eksikliği, bu eğilimi pekiştiriyor.

    AI ve HPC sektörlerinde durum daha da karmaşık. ABD yaptırımları, Nvidia'nın H100 ve H200 gibi en gelişmiş çözümlerine erişimi sınırlasa da yerli alternatifler kusurlu yazılım nedeniyle Nvidia'nın kırpılmış HGX H20 çipleriyle bile büyük ölçüde rekabet edemiyor. Şirketler, bu tür ürünlerin kullanımıyla rekabet avantajlarını kaybetmekten endişe ediyor. Bunun sonucunda bazı firmalar alternatif tedarik yöntemleri (örneğin kaçakçılık) gibi yollarla ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyor. Hatta, Çinli bulut hizmeti sağlayıcıları, yaptırımları aşmak için denizaşırı veri merkezleri kiralıyor.

    Otomotiv çiplerinde ise Bosch ve NXP gibi Amerikan ve Avrupa merkezli devlerin uzmanlık ve güvenilirlik açısından üstünlüğü, Çinli üreticilere büyük bir engel oluşturuyor. Bu küresel oyuncuların ölçek ekonomisi avantajları, Çin'in yerli üretimle rekabet etmesini zorlaştırıyor.

    Öte yandan bazı alanlarda, özellikle ekran sürücü IC'lerinde (DDIC), yerli üreticilere yönelme çabaları kaydedilmiş durumda. Ancak rapora göre, benimseme ölçeği sınırlı kalmaya devam ediyor ve ivme hızı yakın gelecekte büyük bir değişimin olmayacağına işaret ediyor. Rapor, önemli bir hükümet müdahalesi veya yerli yarı iletken teknolojisinde önemli gelişmeler olmadan durumun değişmeyeceğini ileri sürüyor.

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