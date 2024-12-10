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    AMD Ryzen AI Max+ Pro 395 ortaya çıktı: İşte erken sonuçlar

    AMD Strix Halo işlemcilerin amiral gemisi modeli AMD Ryzen AI Max+ Pro 395 ortaya çıktı. Peki Geekbench'te listenen yeni APU, performansıyla neler sunuyor? İşte detaylar...
    AMD Ryzen AI Max+ Pro 395 ortaya çıktı: İşte erken sonuçlar Tam Boyutta Gör
    AMD'nin yeni nesil Strix Halo APU modelleri yavaş yavaş netleşmeye başladı. Son olarak serinin amiral gemisi modeli Ryzen AI Max+ PRO 395, Geekbench veritabanında görüntülendi.Peki taşınabilir cihazlar ve iş istasyonları için tasarlanan işlemci neler sunuyor? İşte erken sonuçlar...

    AMD Ryzen AI Max+ Pro 395 ortaya çıktı

    AMD Strix Halo serisi, AMD'nin gelecekteki taşınabilir ürün gamı için büyük önem taşıyor. Keza bu serinin iş istasyonlarından Mini PC'lere kadar geniş bir kullanım alanına sahip olacağını biliyoruz. Yeni sızıntı ise, AMD Ryzen AI Max+ Pro 395 modelinin isim şeması ve özelliklerini doğruluyor. Strix Points serisindeki 7 veya 9 gibi sayılara kıyasla "Max" takısına sahip olan APU, Radeon 8060S GPU ile geliyor. 

    Ayrıca yeni işlemci, toplam 16 Zen 5 çekirdeği ve 32 iş parçacığı, 3.0GHz temel/ 5.1GHz saat hızı, 64MB L3 ve 16GB L2 önbellek ve 55W ila 130W arasında değişen TDP aralığına sahip olacak. Dahası AMD'nin Radeon 8000 markasını kullanacağı ve RDNA 4 mimarisiyle ilerleyeceği de bu ürünle birlikte doğrulanmış durumda.

    Kıyaslama sonuçlarına gelirsek, AMD Ryzen AI Max+ Pro 395, Geekbench’te Vulkan API testinde 67.004 puan alıyor. Bu skor, GeForce RTX 3050’den biraz daha yüksek. Üstelik test sürecinin erken donanım ve optimize edilmemiş sürücülerle yapıldığını belirtelim. Bu da nihai performansın daha iyi olabileceğini gösteriyor. 

    Ryzen AI HX Strix Halo Beklenen Özellikler:

    AMD Strix Halo APU'ların 2025'te Fire Range ve Krackan Point gibi diğer Zen 5 mobil işlemcilerle tanıtılması bekleniyor. Yeni APU'lar önümüzdeki yıl boyunca çeşitli dizüstü bilgisayarlara, tabletlere, el bilgisayarlarına ve Mini PC'lere dahil edilecek.

    • Zen 5 Chiplet Tasarımı
    • 16 Çekirdek'e Kadar
    • 64 MB Paylaşımlı L3 önbelleği
    • 40 RDNA 3+ Hesaplama Birimi
    • 32 MB MALL Önbellek (iGPU için)
    • 256-bit LPDDR5X-8000 Bellek Denetleyicisi
    • XDNA 2 Motoru
    • 60'a Kadar AI TOPS
    • 16 PCIe Gen4 Hattı
    • 2024'ün 2. Yarısında Lansman (Beklenen)
    • FP11 Platformu (55W-130W)
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