Intel Core Ultra 9 285H ve 5 225H test edildi: İşte erken sonuçlar

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Tam Boyutta Gör Intel’in yeni nesil Arrow Lake işlemcileri, dizüstü bilgisayar serisi içerisinde çeşitlenmeye devam ediyor. Daha önce bu serinin CES 2025 etkinliği sırasında tanıtılacağından sizlere bahsetmiştik. Son olarak, serinin iki önemli işlemcisi Core Ultra 9 285H ve Core Ultra 5 225H modelleri, Bapco CrossMark testinde ortaya çıktı.

Intel Core Ultra 9 285H ve 225H çıkmadan test edildi

Kaçıranlar için Intel H serisi işlemciler, günümüzde orta seviye ve düşük güç tüketimine sahip cihazları hedefliyor ve Intel 200 serisi işlemcilerin Ultra ve Ultra olmayan sürümlere ayrılacağını hatırlatalım. Bunlar arasından Ultra serisi ise, selefi olan Meteor Lake işlemcilerine göre %11 ila %23 arasında performans artışı sunacak.

Yeni sızıntıya göre serinin tepe modelleirnden Core Ultra 9 285H, 16 çekirdekli ve 16 iş parçacıklı konfigürasyonda geliyor. Ultra 5 225H modeli ise 14 çekirdekli bir işlemci olarak karşımıza çıkacak. Saat hızlarına ilişkin net bir bilgi olmamakla birlikte, her iki işlemcinin 5.0-5.4 GHz aralığında olması muhtemel. Son olarak Core Ultra 5 225H, 7 Xe çekirdekli grafik birimiyle donatılmış durumda. Core Ultra 9 285H ise Arc 140T grafik birimiyle geliyor.

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Bapco CrossMark'ı temel alan sonuçlara göre, Core Ultra 9 285H selefinden %11'e kadar genel artış gösterirken, Core Ultra 5 225H'nin genel performansında %23’lük bir iyileşme görülüyor. Core Ultra 9 285H, sırasıyla Üretkenlik, Yaratıcılık ve Duyarlılık testlerinden 1.716, 2.287 ve 1.422 puan alıyor. Ultra 5 225H ise, benzer testlerde sırasıyla 1.712, 2.173 ve 1.451 puana sahip.

Core Ultra 9 285H

Genel: 1.888 (+%11 185H'ye karşı)

Üretkenlik: 1.716 (+%10 185H'ye karşı)

Yaratıcılık: 2.287 (+%15 185H'ye karşı)

Duyarlılık: 1.422 (+%1 185H'ye karşı)

Core Ultra 5 225H

Genel: 1.850 (+%23 125H'ye karşı)

Üretkenlik: 1.712 (+%23 125H'ye karşı)

Yaratıcılık: 2.173 (+%27 125H'ye karşı)

Duyarlılık: 1.451 (+%11 125H'ye karşı)

Yazımızın başında belirttiğimiz gibi Core Ultra 9 285H'nin Arrow Lake-H ve HX ailesiyle birlikte CES 2025'te tanıtılması bekleniyor. Ultra olmayan sürümlerin çıkış tarihi ise henüz paylaşılmış değil. Bu noktada AMD'nin ise CES 2025'te Strix Halo işlemcileri tanıtacağını hatırlatalım.

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