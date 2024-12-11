Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Intel Core Ultra 9 285H ve 5 225H test edildi: İşte erken sonuçlar

    Intel Core Ultra (K-sız) işlemciler için geri sayım başladı. Son olarak Ultra serisine ait, Intel Core Ultra 9 285H ve Ultra 5 225H test edildi. İşte erken sonuçlar...
    Intel Core Ultra 9 285H ve 5 225H test edildi: İşte sonuçlar Tam Boyutta Gör
    Intel’in yeni nesil Arrow Lake işlemcileri, dizüstü bilgisayar serisi içerisinde çeşitlenmeye devam ediyor. Daha önce bu serinin CES 2025 etkinliği sırasında tanıtılacağından sizlere bahsetmiştik. Son olarak, serinin iki önemli işlemcisi Core Ultra 9 285H ve Core Ultra 5 225H modelleri, Bapco CrossMark testinde ortaya çıktı.

    Intel Core Ultra 9 285H ve 225H çıkmadan test edildi

    Kaçıranlar için Intel H serisi işlemciler, günümüzde orta seviye ve düşük güç tüketimine sahip cihazları hedefliyor ve Intel 200 serisi işlemcilerin Ultra ve Ultra olmayan sürümlere ayrılacağını hatırlatalım. Bunlar arasından Ultra serisi ise, selefi olan Meteor Lake işlemcilerine göre %11 ila %23 arasında performans artışı sunacak.

    Yeni sızıntıya göre serinin tepe modelleirnden Core Ultra 9 285H, 16 çekirdekli ve 16 iş parçacıklı konfigürasyonda geliyor. Ultra 5 225H modeli ise 14 çekirdekli bir işlemci olarak karşımıza çıkacak. Saat hızlarına ilişkin net bir bilgi olmamakla birlikte, her iki işlemcinin 5.0-5.4 GHz aralığında olması muhtemel. Son olarak Core Ultra 5 225H, 7 Xe çekirdekli grafik birimiyle donatılmış durumda. Core Ultra 9 285H ise Arc 140T grafik birimiyle geliyor.

    Bapco CrossMark'ı temel alan sonuçlara göre, Core Ultra 9 285H selefinden %11'e kadar genel artış gösterirken, Core Ultra 5 225H'nin genel performansında %23’lük bir iyileşme görülüyor. Core Ultra 9 285H, sırasıyla Üretkenlik, Yaratıcılık ve Duyarlılık testlerinden 1.716, 2.287 ve 1.422 puan alıyor. Ultra 5 225H ise, benzer testlerde sırasıyla 1.712, 2.173 ve 1.451 puana sahip.

    Core Ultra 9 285H

    • Genel: 1.888 (+%11 185H'ye karşı)
    • Üretkenlik: 1.716 (+%10 185H'ye karşı)
    • Yaratıcılık: 2.287 (+%15 185H'ye karşı)
    • Duyarlılık: 1.422 (+%1 185H'ye karşı)

    Core Ultra 5 225H

    • Genel: 1.850 (+%23 125H'ye karşı)
    • Üretkenlik: 1.712 (+%23 125H'ye karşı)
    • Yaratıcılık: 2.173 (+%27 125H'ye karşı)
    • Duyarlılık: 1.451 (+%11 125H'ye karşı)

    Yazımızın başında belirttiğimiz gibi Core Ultra 9 285H'nin Arrow Lake-H ve HX ailesiyle birlikte CES 2025'te tanıtılması bekleniyor. Ultra olmayan sürümlerin çıkış tarihi ise henüz paylaşılmış değil.  Bu noktada AMD'nin ise CES 2025'te Strix Halo işlemcileri tanıtacağını hatırlatalım.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Altay Tankı, 2025 yazında envantere giriyor

    H
    Ham1tCagdas 11 saat önce

    Ozaman 2025 yılında Türkiye olmayacak ?

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    pomem forum tivimate premium lustral saç döker mi yaratıcı bebek butik isimleri yutulan balgam nereye gider

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Telefonlar
    Huawei Nova 12 SE
    Huawei Nova 12 SE
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Laptoplar
    Asus Vivobook 15 X1504ZA-NJ247
    Asus Vivobook 15 X1504ZA-NJ247
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız