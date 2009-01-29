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Ekonomik kriz GPU satışlarını vurdu; ATi ve Nvidia rekabetinde son durum

Devam eden küresel ekonomik kriz, GPU satışarına darbe indirdi. Pazarın son durumu ve ATi - Nvidia rekabeti mercek altında!
10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Dünya ekonomilerini alt üst eden ve geçtiğimiz yılın son çeyreği ile birlikte tüm endüstri ve iş kollarını etkisi altına alarak ana gündem maddesi haline gelen global ekonomik kriz malesef piyasaları sarsmaya devam ediyor. Özellikle otomotiv endüstrisi başta olmak üzere pek çok sanayi kolunda durgunluk rekor düzeye ulaşırken donanım dünyası ve yarıiletken üreticileri de malesef krizin yarattığı şiddetli fırtınadan olumsuz etkileniyor. Kriz merkezli daralma ve daralmanın satışlar üzerindeki şiddetle etkisi, firmaların arka arkaya açıkladığı son çerek mali sonuçlarıyla gözler önüne serilirken, bağımsız araştırma kuruluşlarından Jon Peddie Research, yeni bir çalışma ile krizin GPU pazarındaki etkisini masaya yatırdı.

Ekonomik kriz GPU satışlarını vurdu; ATi ve Nvidia rekabetinde son durum
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Devam eden küresel ekonomik kriz harici ekran kartı üretiminde raki iki dev ismin de satışlarını düşürdü

Grafik işlemci üretiminde sektörü kontrol eden AMD, Intel ve Nvdia'nın yayımladıkları son çeyrek finansal sonuçları ve harici ekran kartı pazarını domine eden AMD ve Nvidia adına hacimli üretim yapan TSMC'nin beklentilerin altında gerçekleşen satış performansından ötürü çalışanlarının bir kısmıyla yollarını ayıracağını açıklaması mevcut tablo hakkında fikir veren önemli parametrelerdi. Ancak Jon Peddie Research firmasının GPU satışlarına yönelik detaylı çalışması ve karamsar tablonun yılın ilk yarısında da devam edeceği yönündeki kötümser öngörü, üreticileri daha zorlu koşulların beklediğine işaret ederken bazı firmalar önümüzdeki aylarda kayıp yaşayama ihtimallerini şimdiden dile getirmeye başladı bile.

Ekonomik kriz GPU satışlarını vurdu; ATi ve Nvidia rekabetinde son durum
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Firmalar arası GPU rekabetindeki son duruma geçmeden önce, geçtiğimiz yılın son çeyreğinde oluşan pazar paylarına göz atmakta fayda var. Yapılan araştırmaya göre son çeyrekte 72.35 milyon adet GPU satışı yapıldı. Bu rakam yılın bir önceki çeyreğine yani 2008'in Temmuz-Ağustos-Eylül dönemine kıyasla %34.8'lik, bir önceki yılın aynı durumuna göreyse %2'lik düşüş, yine son çeyrekte hissedilmeye başlanan krizin yarattığı şiddetli etkiyi gözler önüne seriyor. Ayrıca Jon Peddie Research'ün araştırmasına göre bu yılın ilk ve ikinci çeyreğinin son çeyreğe göre daha kötü ve zorlu geçmesi de kuvvetle muhtemel. Peki düşen satışlardan üreticiler hangi düzeyde etkilendi, hangi firma ne kadar GPU satabildi?

Yapılan araştırmaya göre AMD-ATi, son çeyrekte 14 milyon GPU satarak %19.3'lük pazar payı elde ederken, 3 çeyrekte ulaşılan 22.9 milyon adetlik GPU satışı ve %20.6'lık pazar payına kıyasla %-38.9, bir önceki yılın aynı dönemime göreyse %-23.8 geriledi. Jon Peddie Research'e göre Nvidia son çeyrekte 22.2 milyon adetlik satış rakamına ulaşarak %30.7'lik pazar payı elde ederken bir önceki çeyreğe göre %-28.2, bir önceki yılın aynı dönemine göreyse %-34.3 oranında gerilemiş. Şu an için harici ekran kartı pazarında olmasa entegre grafik çözümleriyle pazar lideri olan Intel, son çeyrekte 34.59 milyon GPU (IGP) satarak %47.8'lik pay elde ederken çeyrek ve yıllık bazda sırasıyla %-37.1 ve %-20.9 oranında gerilemiş.

Ekonomik kriz GPU satışlarını vurdu; ATi ve Nvidia rekabetinde son durum
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Haber içerisindeki tablodan da görülebileceği üzere GPU üretiminde aktif olarak var olan isimlerin tamamında hem çeyrek hem de yıllık bazda ciddi bir gerileme söz konusu. Araştırma sonuçlarına göre harici ekran kartı pazarında sahip olduğu pazar payı itibariyle Nvidia, rakibi AMD-ATi'nin hatırı sayılır bir oranda önünde yer alırken Larrabee kod adını taşıyan çok çekirdekli GPU mimarisi üzerindeki çalışmalarına devam eden Intel'in önümüzdeki yıllarda harici ekran kartı pazarındaki dengeleri değiştirebileceği yönünde söylemler olduğunu da hatırlatmakta fayda var. Üç büyük haricindeki Matrox, S3 (VIA) ve SiS gibi alternatif firmaların ise toplam pazar içerisinde %3'ün de altında bir paya sahip olduklarını söyleyebilmek mümkün.

Peki mobil GPU pazarında son durum nedir? Açıkçası geride bıraktığımız yılın ikinci yarısında yaşanan netbook patlaması ve satılaın netbook bilgisayarların çok büyük bir bölümünde Atom işlemcisi ve entegre grafik işlemcili 945 yonga setinin kullanılması, grafik pazarındaki konumu itibariyle Intel'e ciddi bir katkı yapacağı öngörülüyordu. Jon Peddie Research'ün araştırmasına göre AMD'nin mobil pazardaki payı payı son çeyrekte %20.9'dan %17.1'e düşerken Atom platformuun da etkisi ile en büyük sıçramayı Intel yaptı ve pazar payını son çeyrekte %59.2'ye çıkarmayı başardı. Nvidia ise mobil pazardaki iki çeyrektir devam eden bazlı düşüşüne son vererek paza payını %22.9'a çıkarmayı başardı.

Ekonomik kriz GPU satışlarını vurdu; ATi ve Nvidia rekabetinde son durum
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Jon Peddi Research'ün tahminlerine göre GPU pazarında yılın ilk ve ikinci çeyreğinin son çeyrekten kötü geçmesi beklenirken 3. çeyrek ile birlikte toparlanmanın başlaması bekleniyor.

Kaynak: Jon Peddi Research


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pipoTTi 10 yıl
Artık bir indirim yaparlar :D
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Phanrisal 10 yıl
Evelallah kriz bizi teğet geçti
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yugams 10 yıl
krizden etkilenmiyen birşey varmı bence yok
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Virtue34 10 yıl

Orjinalden alıntı: yugams

krizden etkilenmiyen birşey varmı bence yok


haklısın
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muratcanist 10 yıl
INTEL BOXDG31PR G31/ICH7 SERİSİ DUAL DDR2 FSB 1333MHz LGA775 ANAKART 69,52 USD + KDV images.hepsiburada.com/...
BIOSTAR T-SERIES TA780G M2+ SOKET AM2+ HP AMD (780G) ANAKART 73,50 USD + KDV images.hepsiburada.com/...
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mamad 10 yıl
Intel'İn durumu ilgi çekici. Yakında harici kartlara da el atar. Millet te "Oğlum pentiyum 5 ekran kartı çıkmış lan!" diye atlar ve intel'i zengin etmeye devam ederler.
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arda1811 10 yıl
olacagı buydu


olması gerekende buydu
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575m 10 yıl
Burada hem harici hem de dahili grafik(ıgp)dahil edilmiş böyle olunca intel önde görünüyo.Çünkü satılan bilgisayarların büyük bir kısmı intel işlemciye sahip.Amd işlemci alanında biraz daha gayret sarfederse grafik alanında da daha iyi bir konuma gelebilir.
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aiolos 10 yıl
Intel Gpu'lar Niçin Süs Mahiyetinde Dursun, Ya da Niçin Gereksiz Olsun Arkadaşlar. Intel'in Gpu'larının Çoğu Ofis Ortamında Kullanıyor. Ofis Ortamındaki Bilgisayarlarda Crysis Oynayacak Değil Ya Çalışanlar :) En Ucuz Olan Intel Olduğu İçin Doğal Olarak Intel Tercih Ediliyor Patronlar Tarafından. Daha Doğrusu Bilgisayar Sağlayıcıları Tarafından :)
Ya da Atıyorum Bir Muhasebeci, Çalışanlarının Eta Gibi Ms-Dos Tabanlı Bir Program Kullanması İçin Niçin Ati Ya da Nvidia Gibi Pahalı Bir Çözüme Gitsin. Ya da 2. Sayfadaki Arkadaşın Yorumuna Yönelik Olarak, İş Yerinde İşi Tamamen Ofis Programlarına Yönelik Olan Bir Çalışan Ati-Nvidia Gpu'ları İle, Ofis Programlarından Ne Gibi Bir Görüntü Bekleyebilirler.. ;)
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yonex78 10 yıl
intel açık ara çnde bakıyorumda tabi çom düşük maliyetlerle üretip sattıgı onboard lsarın etkisi ile
fakat bunların&% kaçı nı kullanıyorson kullanıcı anakart üzerinde süs mahiyetinde duruyor sadece
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01Mrt 10 yıl
beter olsunlar ağzımı sulandırmasını biliyorlar ama fiyatlara gelince maliyetinin 4 katına satıyorlar... :)
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theyapici 10 yıl
ya intelin sattığı onboarlarla böle bir tablo oluyor tabi
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