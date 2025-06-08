Temiz hidrojen üretiminin anahtarı geri dönüşümde bulundu

Temiz bir alternatif
Hidrojen, kullanıldığında karbondioksit salımı yapmaması nedeniyle uzun süredir temiz enerji kaynağı olarak görülüyor. Ancak ne yazık ki günümüzde üretilen hidrojenin büyük bölümü hâlâ fosil yakıtlardan elde ediliyor. Bu da 1 kilogram hidrojen üretimi başına yaklaşık 11 kilogram CO₂ salımı anlamına geliyor. MIT ekibinin geliştirdiği yeni yöntemde ise bu değer yalnızca 1,45 kilogram CO₂. Bu olağanüstü fark, hidrojen üretiminde sürdürülebilirliği sağlama yolunda önemli bir adım olarak görülüyor.
Maliyet açısından da umut verici
Süreçten çıkan yan ürün ise boehmit (bemit, böhmit) adı verilen değerli bir madde. Boehmit, yarı iletken üretimi ve çeşitli sanayi uygulamalarında kullanılıyor. Böylece yalnızca hidrojen değil, ek ekonomik faydalar da elde ediliyor.
Araştırma ekibi, sürecin tüm çevresel etkilerini değerlendirmek üzere "Earthster" adlı kapsamlı bir yaşam döngüsü analiz aracı kullandı. Sonuçlar, yöntemlerinin güneş ve rüzgâr gibi yenilenebilir kaynaklarla üretilen yeşil hidrojenle rekabet edebilecek düzeyde olduğunu gösterdi.
Maliyet açısından da umut verici bir tablo var. 1 kilogram hidrojenin üretim maliyeti yaklaşık 9 dolar civarında hesaplandı. Bu, mevcut yeşil hidrojen teknolojileriyle benzer seviyede. Araştırmacılar 1 kilogram hidrojen ile bir arabanın yaklaşık 100 kilometre yol alabileceğini söylüyor. Bu yöntemin sadece kara taşıtlarında değil, denizaltı sistemleri, küçük tekneler ve otonom su altı araçları gibi daha birçok alanda da kullanılabileceği belirtiliyor. Araştırmacılar şimdi süreci iyileştirmeyi ve ölçeklendirmeyi planlıyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
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20 sene önce yerli ve milli tüfek bile üretemeyen ülkeden bugün dünyanın konuştuğu savunma sanayi projelerini gerçekleştiren ülkeye. Hamdolsun.