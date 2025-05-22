Araştırma: D vitamini almak yaşlanmayı yavaşlatıyor

25 binden fazla katılımcı ile dev çalışma
Yürütülen VITamin D and OmegA-3 TriaL (VITAL) adlı çalışma, 50 yaş üstü erkekler ve 55 yaş üstü kadınlar olmak üzere toplam 25.871 kişiyi kapsıyor. Araştırmada, omega-3 ve D vitamini takviyelerinin sağlık üzerindeki uzun vadeli etkileri incelendi. Bu dev çalışmanın bir parçası olan VITAL Telomere alt araştırmasında ise özellikle telomer uzunluğu üzerinden biyolojik yaşlanma süreçleri değerlendirildi.
Telomerler, kromozomların uçlarında bulunan ve DNA’nın hasar görmesini engelleyen koruyucu yapılar olarak biliniyor. Hücre bölünmesi sırasında doğal olarak kısalan bu yapılar, yaşa bağlı hastalıklarla doğrudan ilişkili. Kısalmış telomerler; organ fonksiyonlarında azalma, bağışıklık sistemi zayıflığı ve çeşitli kronik hastalıklarla bağlantılı.
VITAL Telomere çalışmasına dahil edilen 1.054 kişilik alt grupta, günde 2.000 IU D vitamini takviyesi alan katılımcıların, 2 ve 4 yılın sonunda beyaz kan hücrelerindeki telomer uzunluklarının plasebo grubuna göre anlamlı düzeyde daha uzun olduğu tespit edildi. Aynı araştırmada omega-3 takviyesinin ise telomer uzunluğu üzerinde herhangi bir etkisi görülmedi.
Ayrıca, D vitamininin inflamasyonu azaltma, kanser ve otoimmün hastalık risklerini düşürme gibi yaşla bağlantılı sorunlara karşı da koruyucu etkiler sağladığı belirtildi. Araştırmacılar D vitaminin yaşlanma sürecindeki etkilerinin daha iyi anlaşılabilmesi için ek çalışmalara ihtiyaç olduğunu vurguladı.
D vitamini için güvenli tüketim sınırı ne?
Araştırmalarda kullanılan 2.000 IU/gün dozu, genel olarak güvenli kabul ediliyor. Ancak bireysel farklılıklar göz önünde bulundurularak, herhangi bir takviye kararı öncesinde doktora danışılması öneriliyor. Zira aşırı D vitamini alımı da bazı sağlık sorunlarına yol açabiliyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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