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Tam Boyutta Gör ARM, Intel, AMD ve NVIDIA ile doğrudan rekabet edecek kendi özel oyun GPU serisini geliştiriyor. The Globes tarafından aktarılan habere göre, ARM projeyi geliştirme için İsrail'deki tesisinde 100'den fazla çip ve yazılım geliştirme mühendisi istihdam ediyor.

İngiliz çip devi ARM'nin İsrail Ra'anana'daki geliştirme merkezindeki küresel grafik işleme grubunda geliştirilen projeyle, şirket oyun GPU pazarına girmeye hazırlanıyor. Şirketin, yapay zeka hızlandırıcısı alanına da ürün geliştirmesi ihtimal dahilinde.

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Harici GPU piyasaya sürebilir

ARM, mobil segmentte kullanılan Mali ve amiral gemisi Immortalis gibi özel GPU mimarilerine sahip olduğundan, oyun GPU alanında tamamen yeni değil. ARM'nin dizüstü ve masaüstü segmentinde rekabet etmeyi planladığı göz önüne alındığında, genişleme planının bir parçası olarak harici GPU modelleri piyasaya sürebilir.

Moabil işlemci pazarında büyük bir paya sahip olan ARM, Qualcomm'un Snapdragon X Elite işlemcileriyle dizüstü bilgisayar pazarında da pay sahibi olmaya çalışıyor. Ancak harici GPU pazarında AMD ve Nvidia'nın büyük hakimiyeti ve Intel'in başarısızlığı göz önüne alındığında, şirketin bu pazara kesin olarak gireceğini söylemek kolay değil. Yine de ARM bir sürpriz yapabilir.

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ARM, Nvidia ve AMD'ye rakip olabilir: Oyun GPU'su geliştiriyor