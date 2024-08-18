ARM, Nvidia ve AMD'ye rakip olabilir: Oyun GPU'su geliştiriyor

İngiliz çip devi ARM'nin İsrail Ra'anana'daki geliştirme merkezindeki küresel grafik işleme grubunda geliştirilen projeyle, şirket oyun GPU pazarına girmeye hazırlanıyor. Şirketin, yapay zeka hızlandırıcısı alanına da ürün geliştirmesi ihtimal dahilinde.
Harici GPU piyasaya sürebilir
ARM, mobil segmentte kullanılan Mali ve amiral gemisi Immortalis gibi özel GPU mimarilerine sahip olduğundan, oyun GPU alanında tamamen yeni değil. ARM'nin dizüstü ve masaüstü segmentinde rekabet etmeyi planladığı göz önüne alındığında, genişleme planının bir parçası olarak harici GPU modelleri piyasaya sürebilir.
Moabil işlemci pazarında büyük bir paya sahip olan ARM, Qualcomm'un Snapdragon X Elite işlemcileriyle dizüstü bilgisayar pazarında da pay sahibi olmaya çalışıyor. Ancak harici GPU pazarında AMD ve Nvidia'nın büyük hakimiyeti ve Intel'in başarısızlığı göz önüne alındığında, şirketin bu pazara kesin olarak gireceğini söylemek kolay değil. Yine de ARM bir sürpriz yapabilir.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.