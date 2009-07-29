Ekran kartı pazarında son durum; İkinci çeyrekte öne çıkan isim AMD oldu

Piyasaların korkulu rüyası haline gelen ve özellikle ilk çeyrekte yarattığı daralmaya bağlı olarak satışların dibe vurmasına neden olan küresel ekonomik krizin etkileri azalıyor mu ? Ekonomi uzmanları ve piyasa analizcileri bu konu hakkında henüz tam anlamıyla fikir birliğine varmış olmasalar da umut verici işaretler gelmeye başladı. Hemen her kriz döneminde olduğu gibi geçtiğimiz yılın son döneminde ve bu yılın özellikle ilk çeyreğinde ciddi sıkıntılara neden olan mevcut krizin en çok etkilediği iş kollarından birisi de donanım piyasaları oldu. Bazı istisnalar haricinde pek çok donanım firması ilk çeyrek finansal raporlarında ciddi kayıplar açıklarken ekran kartı pazarına ışık tutan yeni bir çalışma üreticiler arasındaki rekabeti ve krize rağmen iyileşme eğilimindeki pazarın son durumunu gözler önüne seriyor.

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Piyasa analizleriyle tanınan bağımsız araştırma kuruluşlarından Jon Peddie Research, grafik pazarında ikinci çeyrek çeyrek sonuçlarını içeren yeni raporunu yayımladı. Pazarda aktif olarak rol alan üreticilerin ikinci çeyrek performanslarını gözler önüne seren raporda ayrıca küresel krize ve DirectX 11 öncesi bir süreçte olunmasına karşın yılın üç aylık ikinci diliminde satışların hem bir önceki çeyreğe hem de geçtiğimzi yılın aynı dönemine göre ciddi oranda artış gösterdiği belirtiliyor. Toplamda 98.30 milyon grafik yongasının satıldığı ikinci çeyrekte, ekonomik krizin en yıkıcı olduğu dönem olarak yorumlanan ilk çeyreğe göre satışlar %31.3 oranında artarken, 94.42 milyon grafik yongasının satıldığı 2008 performansının da geride bırakıldığı belirtildi. Peki artan satışlar en fazla hangi üreticiye yaradı ?

İlk çeyrek ile kıyaslandığında yaklaşık 24 milyon adet daha fazla grafik yongası satılırken, bu dönem zarfında satışlarını en fazla arttırmayı başaran firma AMD oldu. İlk çeyrek performansıyla karşılaştırıldığında %41.1 oranında büyüme gösteren firma, ikinci çeyrekte 18.13 milyon GPU satmayı başardı. Toplam satış adedi açısından olmasa bile büyüme hızı açısından ikinci çeyrekte damalı bayrağı ilk gören isim olan AMD-ATi'yi, Intel takip ediyor. Larrabee kod adını taşıyan yeni nesil grafik projesiyle önümüzdeki yıl ekran kartı pazarına giriş yapmayı planlayan Intel, entegre grafik yongalarıyla uzunca bir süredir pazara liderlik yapıyor. İkinci çeyrekte 50.30 milyon grafik yongası satan Intel, aynı AMD gibi hem bir öncek çeyrek hem de bir önceki yılın aynı dönemine göre satışlarını arttırmayı başardı.

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Harici ekran kartı pazarında AMD-ATi ile birlikte sektörün en büyük iki isminde birisi olan Nvidia ise ikinci çeyrekte 28.74 milyon GPU satışı gerçekleştirdi. İkinci çeyrekte AMD-ATi'den 10 milyon daha fazla GPU satan firma bir önceki çeyreğe göre satışlarını %23.6 oranında arttırmayı başararak %29.2'lik pazar payı elde etti. Ancak AMD-ATi ve Intel'den farklı olarak Nvidia'nın satışları bir önceki yılın aynı dönemine göre bir miktar düşüş yaşadı zira Jon Peddie Research tarafından hazırlanan rapora göre firma geçtiğimizin yılın aynı döneminde 29.63 milyon GPU satışı gerçekleştirmişti. Pazarın yaklaşık %98'ini oluşturan AMD-ATi, Intel ve Nvidia üçlüsünün haricindeki isimler arasında pozisyonu kısmen de olsa daha güçlü görünen isim ise S3 grafik yongalarıyla VIA oldu.

Jon Peddie Research firmasının açıkladığı rakamlara göre ilk çeyrek - ikinci çeyrek büyüme oranları, 2009 yılında adeta zirve yapmış durumda. Zira ekonomik krizin vurduğu üç aylık ilk döneme göre satışların geride bıraktığımız çeyrekte agresif bir şekilde artması, ilk çeyrek ve ikinci çeyrek arasında %31.29 oranında bir fark yarattı. Son yıllardaki ortalamanın sadece %0.83 olduğu dikkate alındığında aradaki fark muhtemelen daha iyi anlaşılacaktır. Grafik pazarıyla ilgili bir diğer ilginç detay ise 2011 yılına kadar olan pazar bekletileri. Jon Peddie Research bu yıl, bir önceki seneye göre GPU satışlarında %12.0 oranında düşüş yaşanacağını 328.4 milyon grafik yongası satılacağını tahmin ederken, bu rakamın 2010'da 398.9 milyona, 2011'de ise 446.8 milyona çıkması ön görülüyor.

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Bu arada yılın kalanıyla ilgili beklentilerin de olumlu olduğunu belirtmekte fayda var. Zira ekran kartı üreticileri DirectX 11 destekli yeni nesil grafik çözümlerini pazara sunmaya başlayacaklar. Öte yandan Windows 7 ve Mac OS X Leopard gibi yeni işletim sistemlerinin de yine önümüzdeki aylarda lanse edilecek olmasının GPU pazarına olumlu katkı sağlayacağı üzerinde duruluyor.

http://www.jonpeddie.com/