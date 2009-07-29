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Ekran kartı pazarında son durum; İkinci çeyrekte öne çıkan isim AMD oldu

Yılın ikinci çeyreğinde satışlarını en çok arttıran isim AMD olurken, Intel'in liderliği ise devam ediyor. İşte ikinci çeyrek sonuçlarıyla GPU pazarı.
10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Piyasaların korkulu rüyası haline gelen ve özellikle ilk çeyrekte yarattığı daralmaya bağlı olarak satışların dibe vurmasına neden olan küresel ekonomik krizin etkileri azalıyor mu ? Ekonomi uzmanları ve piyasa analizcileri bu konu hakkında henüz tam anlamıyla fikir birliğine varmış olmasalar da umut verici işaretler gelmeye başladı. Hemen her kriz döneminde olduğu gibi geçtiğimiz yılın son döneminde ve bu yılın özellikle ilk çeyreğinde ciddi sıkıntılara neden olan mevcut krizin en çok etkilediği iş kollarından birisi de donanım piyasaları oldu. Bazı istisnalar haricinde pek çok donanım firması ilk çeyrek finansal raporlarında ciddi kayıplar açıklarken ekran kartı pazarına ışık tutan yeni bir çalışma üreticiler arasındaki rekabeti ve krize rağmen iyileşme eğilimindeki pazarın son durumunu gözler önüne seriyor.

Ekran kartı pazarında son durum; İkinci çeyrekte öne çıkan isim AMD oldu
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Piyasa analizleriyle tanınan bağımsız araştırma kuruluşlarından Jon Peddie Research, grafik pazarında ikinci çeyrek çeyrek sonuçlarını içeren yeni raporunu yayımladı. Pazarda aktif olarak rol alan üreticilerin ikinci çeyrek performanslarını gözler önüne seren raporda ayrıca küresel krize ve DirectX 11 öncesi bir süreçte olunmasına karşın yılın üç aylık ikinci diliminde satışların hem bir önceki çeyreğe hem de geçtiğimzi yılın aynı dönemine göre ciddi oranda artış gösterdiği belirtiliyor. Toplamda 98.30 milyon grafik yongasının satıldığı ikinci çeyrekte, ekonomik krizin en yıkıcı olduğu dönem olarak yorumlanan ilk çeyreğe göre satışlar %31.3 oranında artarken, 94.42 milyon grafik yongasının satıldığı 2008 performansının da geride bırakıldığı belirtildi. Peki artan satışlar en fazla hangi üreticiye yaradı ?

İlk çeyrek ile kıyaslandığında yaklaşık 24 milyon adet daha fazla grafik yongası satılırken, bu dönem zarfında satışlarını en fazla arttırmayı başaran firma AMD oldu. İlk çeyrek performansıyla karşılaştırıldığında %41.1 oranında büyüme gösteren firma, ikinci çeyrekte 18.13 milyon GPU satmayı başardı. Toplam satış adedi açısından olmasa bile büyüme hızı açısından ikinci çeyrekte damalı bayrağı ilk gören isim olan AMD-ATi'yi, Intel takip ediyor. Larrabee kod adını taşıyan yeni nesil grafik projesiyle önümüzdeki yıl ekran kartı pazarına giriş yapmayı planlayan Intel, entegre grafik yongalarıyla uzunca bir süredir pazara liderlik yapıyor. İkinci çeyrekte 50.30 milyon grafik yongası satan Intel, aynı AMD gibi hem bir öncek çeyrek hem de bir önceki yılın aynı dönemine göre satışlarını arttırmayı başardı.

Ekran kartı pazarında son durum; İkinci çeyrekte öne çıkan isim AMD oldu
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Harici ekran kartı pazarında AMD-ATi ile birlikte sektörün en büyük iki isminde birisi olan Nvidia ise ikinci çeyrekte 28.74 milyon GPU satışı gerçekleştirdi. İkinci çeyrekte AMD-ATi'den 10 milyon daha fazla GPU satan firma bir önceki çeyreğe göre satışlarını %23.6 oranında arttırmayı başararak %29.2'lik pazar payı elde etti. Ancak AMD-ATi ve Intel'den farklı olarak Nvidia'nın satışları bir önceki yılın aynı dönemine göre bir miktar düşüş yaşadı zira Jon Peddie Research tarafından hazırlanan rapora göre firma geçtiğimizin yılın aynı döneminde 29.63 milyon GPU satışı gerçekleştirmişti. Pazarın yaklaşık %98'ini oluşturan AMD-ATi, Intel ve Nvidia üçlüsünün haricindeki isimler arasında pozisyonu kısmen de olsa daha güçlü görünen isim ise S3 grafik yongalarıyla VIA oldu.

Jon Peddie Research firmasının açıkladığı rakamlara göre ilk çeyrek - ikinci çeyrek büyüme oranları, 2009 yılında adeta zirve yapmış durumda. Zira ekonomik krizin vurduğu üç aylık ilk döneme göre satışların geride bıraktığımız çeyrekte agresif bir şekilde artması, ilk çeyrek ve ikinci çeyrek arasında %31.29 oranında bir fark yarattı. Son yıllardaki ortalamanın sadece %0.83 olduğu dikkate alındığında aradaki fark muhtemelen daha iyi anlaşılacaktır. Grafik pazarıyla ilgili bir diğer ilginç detay ise 2011 yılına kadar olan pazar bekletileri. Jon Peddie Research bu yıl, bir önceki seneye göre GPU satışlarında %12.0 oranında düşüş yaşanacağını 328.4 milyon grafik yongası satılacağını tahmin ederken, bu rakamın 2010'da 398.9 milyona, 2011'de ise 446.8 milyona çıkması ön görülüyor.

Ekran kartı pazarında son durum; İkinci çeyrekte öne çıkan isim AMD oldu
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Bu arada yılın kalanıyla ilgili beklentilerin de olumlu olduğunu belirtmekte fayda var. Zira ekran kartı üreticileri DirectX 11 destekli yeni nesil grafik çözümlerini pazara sunmaya başlayacaklar. Öte yandan Windows 7 ve Mac OS X Leopard gibi yeni işletim sistemlerinin de yine önümüzdeki aylarda lanse edilecek olmasının GPU pazarına olumlu katkı sağlayacağı üzerinde duruluyor.


http://www.jonpeddie.com/ Yorum Yaz
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mjarda 10 yıl
amd nin bukadar çıkış yapacağını bilmiyordum ancak nvidia nın da çok pahalı olduğu gerçek inşallah ucuzlar bu gidişlede ucuzlayacağı gerçek
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fıred peri 9 yıl
Bence de AMD'nin işlemci performansı konusunda İNTEL'i geçme derdi pek yok.Adamlar ucuza kaliteli ürün satıp para kazanmayı amaçlıyorlar, daha işin İNTEL gibi fantazi boyutuna gelmek istemiyorlar bence.
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Erasmus78 9 yıl
Tablodan anladığım şey şu,
Harici grafik kartı pazarı sadece yük. Yani Ati ve Nvidia'ya bu kadar küçük bir pazara kart ürettikleri için teşekkür etmeliyiz.
Hani yarın Ati veya Nvidia rest çekip PC oyun pazarı için kart üretmeyi bırakırlarsa "Neden?" sorusunu sormaya hakkımız yok.
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kimo123 10 yıl
amd amd olmazsa intel bize hangi dandik teknolojiyi kaca satardı. amd rakip olarak iyi. 3. amd işlemcim ilk aldığım amd2600 işlemci hala çalışır durumda ve hatta oc ile 2.2ghzde stabil çalışıyor. helal olsun amdye. ama 3. rakip şart işlemci piyasasına. ve laptoplarda amd işlemci olunca kimse almıyor? bu yüzden intel hep önde. acaba masa üstü pcler kaç işlemci sattı.
amd 9950 black edition
sapphire 4890 vapor -x 1gb
msi dka79gx platinum
ben bu sitemden çok memlunum bu yüzden sona kadar amd.
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RockConn 10 yıl
ceqq1905;
o satırları hangi akla mantığa sığınarak yazıyorsun?
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dstk 10 yıl
intel birçok teknolojiyi AMD den almıştır.
Geçmişi bir araştırın bir zahmet konuşmadan önce. 386 lar zamanındaki AMD deil artık. Athlon XP serisiyle işlemci sektörünün gidişini tayin ettiler. AMD olmasaydı tek çekirdekli 32mb L2 Cache'li 32Bit 70 derecede çalışan.
6.0GHz diye adı geçen işlemciler kullanıyor olurduk. En yüksek performaslı işlemci intelden ona laf yok ama AMD nin onu geçmek için çabasıda yok. Düşük fiyata ii performanla para kazanma derdinde adamlar. Ben AMD yide savunmuyorum. Yiğidin hakkını yemeyin diyorum.
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ceqq1905 10 yıl
bırakın amd ne daha dünçıkan marka intel daha kaliyteli ürün yapıyo.her zaman intel çıkarıyo amd onun üzerinden geliştiriyo teknolojiyi .ilkleri hep intel başarıyor.intel al servis mervis uğraşma amd al 2.gun bozulsun kafayı ye.her zaman intel %100 intel intel ne zaman çıktı amd ne zaman çıktı bunu bi düşünün isterseniz.ekran kartında nvidia işlemcide intel forever ve ayrıca dünyanın cogunlugu intel ve nvidia kullanıyor çünkü dah performanslı bunca sene bilgisayar kullanmış biri olarak bunları söylüyorum bir kez daha düşünün
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GrkmAdr 10 yıl
Onu bunu bilmem de krizden en kotu darbe yiyen bence DH oldu. Havada kapilan urunler bedava fiyatina bile gitmemekte inat ediyor. Kendini usta tuccar sanan bazi cakallar da koyduklari fiyattan satma umidi icinde kendilerini kandiriyor. Nakit piyasasi bitik DH'de su an.
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real_kuru 10 yıl

ceqq1905

bırakın amd ne daha dünçıkan marka intel daha kaliyteli ürün yapıyo.her zaman intel çıkarıyo amd onun üzerinden geliştiriyo teknolojiyi .ilkleri hep intel başarıyor.intel al servis mervis uğraşma amd al 2.gun bozulsun kafayı ye.her zaman intel %100 intel intel ne zaman çıktı amd ne zaman çıktı bunu bi düşünün isterseniz.ekran kartında nvidia işlemcide intel forever ve ayrıca dünyanın cogunlugu intel ve nvidia kullanıyor çünkü dah performanslı bunca sene bilgisayar kullanmış biri olarak bunları söylüyorum bir kez daha düşünün



Yeni mi düştü bu ?
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lillimarlen 10 yıl
amd yaramaz
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MrPerFormance 10 yıl
corexxx haklı olabilirsin :)
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CoreXXX 10 yıl
intelin yüksek olmasının sebebi her satılan micro atx anakartta intel grafik var siz alıp üstüne nvidia yada ati kart taksanızda intel hala istatistiklerde devam ediyor, bence araştırma satılan değilde kullanılan olarak yapılsa intel ancak yüzde 10 olur ,oda ofis ve internet sistemlerinde, yada bizim casper gibi firmaların medya bilgisayarlarında satılır:)))))
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aktuz 10 yıl
herşey 2-3 oyundaki performansla ölçülemiyor demekki. görüntü kalitesi, güvenilirlik... herşey f/p la ölçülse arkadaştan bedava aldığınız gf mx 440 rekor kırardı.
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RaptorFX 10 yıl
i740 in güncel versiyonlariyla intel hala grafik pazarinda söz sahibi gözüküyor ya ben ona yanıyorum. Mario full detail oyanatan grafik kartiyla adamlar pazar payinda baya ilerde...
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muhimmat 10 yıl
hadi bakalım nvidia devri kapansın biraz da kartlar ucuzlasın bi bakarız belki oyunlar da ati taraftarı olur
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