Ekran kartları için yeni bir test: Lightsmark

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Donanım dünyasının sürekli sıcak segmentlerinden biri olan ekran kartları için yeni bir test uygulaması yayınlandı. Stepan Hrbek adlı geliştiricinin hazırladığı OpenGL 2.0 optimizasyonuna sahip yeni test uygulaması ile ekran kartlarının gerçek zamanlı global aydınlatma, gölgelendirme ve ışıklandırma gibi performansları ölçülerek ortalama FPS değerleri verilmekte. Lightsmark 1.2 an itibariyle Nvidia'nın GeForce 5xxx, 6xxx, 7xxx, 8xxx ( mobil tarafda GeForce Go serisi de dahil) ve AMD-ATi tarafında ise Radeon 9500-9800, Xxxx, X1xxx, HD2xxx (mobil tarafta Mobility Radeon) serisi ile birlikte profesyonel kullanıma yönelik olan FireGL ve Quadro ekran kartları da dahil. AMD-ATi Radeon HD 3800 serisinin piyasaya çıkması ile birlikte muhtemelen bu modeller de desteklenecektir.