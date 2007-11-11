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Ekran kartları için yeni bir test: Lightsmark

12 yıl (Son Güncelleme: 12 yıl)
18,2b
1
81
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Donanım dünyasının sürekli sıcak segmentlerinden biri olan ekran kartları için yeni bir test uygulaması yayınlandı. Stepan Hrbek adlı geliştiricinin hazırladığı OpenGL 2.0 optimizasyonuna sahip yeni test uygulaması ile ekran kartlarının gerçek zamanlı global aydınlatma, gölgelendirme ve ışıklandırma gibi performansları ölçülerek ortalama FPS değerleri verilmekte. Lightsmark 1.2 an itibariyle Nvidia'nın GeForce 5xxx, 6xxx, 7xxx, 8xxx ( mobil tarafda GeForce Go serisi de dahil) ve AMD-ATi tarafında ise Radeon 9500-9800, Xxxx, X1xxx, HD2xxx (mobil tarafta Mobility Radeon) serisi ile birlikte profesyonel kullanıma yönelik olan FireGL ve Quadro ekran kartları da dahil. AMD-ATi Radeon HD 3800 serisinin piyasaya çıkması ile birlikte muhtemelen bu modeller de desteklenecektir. Lightsmark'ı indirmek için; http://dee.cz/lightsmark/
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DH Misafiri 9 yıl
sanane kardeşim. Hortlatıp hortlatmayıcağımızı sana mı sorucaz
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Canok 9 yıl



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ahmetcalisan 9 yıl
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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car_26 9 yıl
1 yılı geçmiş hortlamış konu
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ahmetcalisan 9 yıl
Yükledim. Ekran kartım 4670. Nasıl bir değer sizce?
[URL=http://img706.imageshack.us/i/yeniwindowsresimdosyass.png/][IMG]http://img706.imageshack.us/img706/4541/yeniwindowsresimdosyass.th.png[/IMG][/URL]
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Fata1ty22 12 yıl
teşekkürler deneyelim bakalım.
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shanke 12 yıl
insan sıkılıyo hep 3dmarktan farklı testlere ihtiyaç var!!!
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Fetih 12 yıl
Haber için teşekkürler.deniyelim bakalım.
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EXPANDER 12 yıl
çok güzel bir test programı.
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