Elder Scrolls Online High Isle nedir? Yeni bölüm bizlere neler sunuyor?

Elder Scrolls'un online oyunu Elder Scrolls Online'ın yeni bölümü High Isle çıkışını yaptı. Peki bu yeni bölüm bizlere neler sunuyor, nasıl yenilikler oyuna ekleniyor?

Elder Scrolls Online'ın yeni bölümü High Isle geçtiğimiz günlerde çıkışını yaptı Biz de bu videomuzda Elder Scrolls Online'ın genel hikayesi, High Isle bölümünün evrendeki önemi, oyuna gelen yenilikler ve daha fazlasını sizlere aktarmaya çalıştık. High Isle ile Elder Scrolls Online'a başlamayı düşünüyorsanız bu videomuzu izlemenizi şiddetle tavsiye ediyoruz.

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